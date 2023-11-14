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Кулеба: ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту

боєприпаси

ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту из-за "жалкого состояния оборонной промышленности".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду (о том, что ЕС вряд ли сможет сдержать слово о боеприасах. - Ред.). Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – отметил Кулеба.

Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "плачевное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – подчеркнул Кулеба.

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По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.

"Но надо быстрее, надо больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что, опять же, перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды", – подытожил Кулеба.

В то же время Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял сегодня, что Евросоюз не отказался от цели поставить Украине до марта 2024 года 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Киев уже получил около 300 тысяч снарядов.

Напомним, в минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательство поставить Украине до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.

Автор: 

боеприпасы (2374) Евросоюз (17328) помощь и поддержка (879) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
якщо в ЄС жалюгідний стан який тоді у нас ?
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13.11.2023 23:47 Ответить
+11
Це в Кулеби жалюгідний стан мозку
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13.11.2023 23:48 Ответить
+10
Арахамія "шнаряди" підтягне і "Щит Давида Арахамії" заодно. А поможе Бужанський-Буратіно і компанія
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13.11.2023 23:45 Ответить
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О, прогрес! Навіть до самого тупого Зельоного дійшло?
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13.11.2023 23:43 Ответить
Спасібі муттер Меркель яка

за 16 років панування раззброіла Бундесфер,

та положила Неметчину під ху&ла,

поставляюся ему валюту за газ.
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14.11.2023 00:30 Ответить
Але попросіть продати мільйон Мерседесів,наклепають аж бігом!
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14.11.2023 07:16 Ответить
Арахамія "шнаряди" підтягне і "Щит Давида Арахамії" заодно. А поможе Бужанський-Буратіно і компанія
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13.11.2023 23:45 Ответить
Іще Розенблат армію ******** дронів по- дєшовкє підгоне....
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14.11.2023 00:54 Ответить
🤢: « они просто двигают границы вперед «, « надо только перестать стрелять», « договоримся посередине», « повстанцы» ……… Так оно хотело выслужиться перед рашистами , когда ВОЙНА унесла жизни Героев защитников донецкого аэропорта ! У него только Порошенко враг , а сейчас Валерий Залужный и все настоящие патриоты , как Полковник Роман Червински
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14.11.2023 08:31 Ответить
якщо в ЄС жалюгідний стан який тоді у нас ?
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13.11.2023 23:47 Ответить
Це в Кулеби жалюгідний стан мозку
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13.11.2023 23:48 Ответить
ну який стан Бундесверу я в курсі пять макетів ракет і три іржаві танки з яких баба Анжела зняла акумулятори ...
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13.11.2023 23:54 Ответить
Може повернемо іржаві іріски-Т? навіщо нам той мотлох, краще асхвальтом будемо сбивати всякі там ракети?
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14.11.2023 01:25 Ответить
розумієте я теж думав Бундесвер це машина ! коли 100 танків з консервації береш і не видно що їх поменшало . я коли купую Джон Дір мені постачають за 5 днів , якщо з США то місяць . 30 іржавих (не нових ) Абрамсів їхали 7 місяців ! за цей час в мене кукурудза виросла ! за 7 місяців кацапи взяли б Берлін . тобто що друга армія блеф , що НАТО . що не блеф це ЦАХАЛ .
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14.11.2023 05:12 Ответить
це всім відомо, але Кулебяка поки що міністр України а не Німеччини, тож очевидно що воно роззявляє своє дурне патякало про чужі оборонні спроможності тільки для того щоб змавіпувати стиль свого розумово відсталого шефа ака Нелохія Боневтіка.
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14.11.2023 02:29 Ответить
Ризикну припустити, що для країн НАТО саме такої кількості БК не потрібно. Бо зазвичай основні сили у них то крилаті ракети та авіація. Теоретично вони можуть перемкнути економіку на військові рейки і почати виготовляти 100500 снарядів та іншої номенклатури озброєння на місяць. Но, вибачте: це означає пох@ріть власну економіку. Не наша справа, який у них там стан речей в їхніх арміях
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14.11.2023 00:04 Ответить
ну звісно не потрібно бо між орками і Бундесвером є ЗСУ і Войско Польське , можна догаварится посредине . що таке НАТО я побачив за останні 2 роки з ракетами в Польщі і шахедами в Румунії + зрадник орбан + барига Ердоган .
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14.11.2023 00:18 Ответить
Ну звісно: українці будуть витрачати кошти на всяку фігню тіпа льодові стадіони, серіали тощо, а все НАТО пахати в три зміни на військових заводах на український олігархат. А українці будуть по Ютуб-каналах кожен день з вумним виглядом давати прогнози та ванговати
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14.11.2023 00:34 Ответить
ЗЕпідріла і його циркова бібізяна Кулєбяка так і робили 1.5 роки.
ЄС з США давали зброю і гроші, ЗСУ воювали - а вони нахрюкували відосікі про перемогу.
Аж раптом щось пішло не так і дебілізм шапітолія вже не приховати.
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14.11.2023 02:31 Ответить
так чому про це кажуть прості люди , трохи журналісти і мовчить поліція , прокуратура , МО ? в Свесі 10-11 листопада клали асфальт , це 15 км від кордону зона бойових дій , через день прилітає ! розбомблена прикордонна застава і новий асфальт на одній вулиці , ось як виглядає Свеса ! а чому ? бо мер Свеси голова осередку партії медведчука , а депутат андрюха деркач .
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14.11.2023 05:23 Ответить
А твоі МАРОДЕРИ СПИЗ…… сотні міЛліардів допомоги , чому не на ГИЛЯЦІ? Останні приклад -збочинець Ермак на коханця Іммануілова перевів , 37 міЛліардів для закупівлі стратегічного м'яса , але , як завжди не грошей не м'яса!
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14.11.2023 08:39 Ответить
А що таке? Позиція зійтися посередині, какая разніца, мир в очах, будівництво доріг замість хоч якоїсь розбудови армії не працює? Тепер ви стали турбопатріотами?
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13.11.2023 23:47 Ответить
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13.11.2023 23:48 Ответить
Якби ж поменше ляпали язиком ці чиновники може за розумних би зійшли.
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13.11.2023 23:49 Ответить
Та навряд... Це зельц думав, що за кордоном будуть брехливого язика слухати... Друга поїздка до Вашингтону показала, що дивляться на дії
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14.11.2023 01:00 Ответить
А де дякула?
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13.11.2023 23:50 Ответить
а самi працювати не пробували? - 'чучхе' на вас нема, кловуни... KiМ прийде - порядок наведе.
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13.11.2023 23:50 Ответить
Міністр МЗС займається ************,ФСБшник Єрмак виконує функції міністра МЗС і їде на зустріч в США з держ.секретарем...зелений пізд@ць у всій красі.
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13.11.2023 23:57 Ответить
Ви праві, це посміховисько
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14.11.2023 01:01 Ответить
Ось, як вилазить боком для Українців дії владних осіб із Зеленським з 2019 року!! Просто перестать стрелять, казав Зеленський бонеУтік, після Оманських договорняків з ******..
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13.11.2023 23:59 Ответить
Воно і раніше всю свою шутовську карьєру повзало перед ****** :» вл. вл , ну заберите Україну хоть за долги» , « порноакторка , берущая і с переда і с заду» ……… , але 73% пришлепнутих , які дивились гидотний 95 квартал , вручили клоуну БУЛАВУ « хоть поржем»
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14.11.2023 08:47 Ответить
Де ви самі були слуги народу за рік півтора до війни?Свернули усі оборонні справи та будували дороги.Зараз розповідаете що треба Европі робити
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14.11.2023 00:09 Ответить


Кулєба, зав`язуй гнати пургу
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14.11.2023 00:10 Ответить
Судячи з дядька на стоп-кадрі - в СРСР такі добре годували - подвійне підборіддя
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14.11.2023 00:13 Ответить
Він жер зі спецмагазину, бярозка, через завсклад, ти мєня уважаєш, я тебя уважаю, ми с тобой уважаємиє люди.
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14.11.2023 00:15 Ответить
Так, я його пам'ятаю....)))
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14.11.2023 01:06 Ответить
Бовін, і був ще Зорін
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14.11.2023 15:55 Ответить
а шо у нас зі своїм виробництвом?
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14.11.2023 00:10 Ответить
Вироби Президента України.
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14.11.2023 00:18 Ответить
виробництво відосів ,таки так, рівних йому немає..
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14.11.2023 00:50 Ответить
жалюгідно
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14.11.2023 01:41 Ответить
Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", - зазначив Кулеба. "зелений набат" ***.на Нічого,кулєба із "ззедентом" через "львівський арсенал" ********** притащуть, "зелені " потвори
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14.11.2023 00:14 Ответить
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14.11.2023 00:39 Ответить
Тут один "немец" утверждал что бюрократия в Европе это Божья роса.
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14.11.2023 03:07 Ответить
Добре що наша оборонна промисловість на належної висоті !
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14.11.2023 08:18 Ответить
ну до кацапів зверніться, вони ж ваші друззя,може вони нададуть
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14.11.2023 08:28 Ответить
через "жалюгідний стан оборонної промисловості". Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба

Нє, ну слава господу богу, що стан оборонної промисловості країни, яка мала б боротися за своє життя усіма силами та наявними способами, є набагато кращий і все в країні іде на фронт, і все в країні працює для фронту, а не йде на серіали, марафони, стадіони, гандони, барабани в бомбосховища і т.ін.
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14.11.2023 08:57 Ответить
Влада ідіотів
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14.11.2023 14:23 Ответить
Ці придурки, через десять років може таки десь і побудують завод з виробництва снарядів, а потім з круглими очима дізнаються, що в світі нестача пороху. Чому ці кончені ідіоти, одразу весь ланцюг подій не моделюють? Я вам триста відсотків даю, що теж саме влада почне мямлити, коли отримають Ф16, що до них ("виявляється") треба ще авіоніку, радари,аеродроми, тощо.
Але тепер, вони ще й в заручники взяли тих,хто не хоче жити в країні маразму і закрили кордони, як кріпакам чи рабам. "вІЛЬНІ" люди "вІЛЬНОЇ" країни
"Дякую" виборцям в 2019 році
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14.11.2023 14:29 Ответить
 
 