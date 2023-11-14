Кулеба: ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту

ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту из-за "жалкого состояния оборонной промышленности".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду (о том, что ЕС вряд ли сможет сдержать слово о боеприасах. - Ред.). Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – отметил Кулеба.

Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "плачевное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – подчеркнул Кулеба.

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По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.

"Но надо быстрее, надо больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что, опять же, перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды", – подытожил Кулеба.

В то же время Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял сегодня, что Евросоюз не отказался от цели поставить Украине до марта 2024 года 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Киев уже получил около 300 тысяч снарядов.

Напомним, в минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательство поставить Украине до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.