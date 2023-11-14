Кулеба: ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту
ЕС действительно не успеет предоставить Украине миллион боеприпасов к марту из-за "жалкого состояния оборонной промышленности".
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду (о том, что ЕС вряд ли сможет сдержать слово о боеприасах. - Ред.). Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – отметил Кулеба.
Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "плачевное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".
"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – подчеркнул Кулеба.
По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.
"Но надо быстрее, надо больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что, опять же, перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды", – подытожил Кулеба.
В то же время Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял сегодня, что Евросоюз не отказался от цели поставить Украине до марта 2024 года 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Киев уже получил около 300 тысяч снарядов.
Напомним, в минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательство поставить Украине до марта 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.
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за 16 років панування раззброіла Бундесфер,
та положила Неметчину під ху&ла,
поставляюся ему валюту за газ.
ЄС з США давали зброю і гроші, ЗСУ воювали - а вони нахрюкували відосікі про перемогу.
Аж раптом щось пішло не так і дебілізм шапітолія вже не приховати.
Кулєба, зав`язуй гнати пургу
Нє, ну слава господу богу, що стан оборонної промисловості країни, яка мала б боротися за своє життя усіма силами та наявними способами, є набагато кращий і все в країні іде на фронт, і все в країні працює для фронту, а не йде на серіали, марафони, стадіони, гандони, барабани в бомбосховища і т.ін.
Але тепер, вони ще й в заручники взяли тих,хто не хоче жити в країні маразму і закрили кордони, як кріпакам чи рабам. "вІЛЬНІ" люди "вІЛЬНОЇ" країни
"Дякую" виборцям в 2019 році