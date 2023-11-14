Знищено 7 із 9 ворожих ударних "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 - з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
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Протягом літа капцапи намагалися максимально точно встановити координати інфраструктурних об'єктів України, тому числі за допомогою агентів, про що свідчить оперативна інформація Служби безпеки України. Росіяни також випробовують протиповітряну оборону: нещодавня атака України та Києва зокрема.