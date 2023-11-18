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Польща, перша серед союзників США, здобула право на виробництво новітньої радарної системи для ЗРК Patriot - ЗМІ

радар,trml-4d

Польща перша серед союзників США отримала право на виробництво новітньої радарної системи для зенітно-ракетних комплексів Patriot

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

"Представники міністерства національної оборони та PGZ (державного оборонного концерну Польщі - ред) розмовляли з особами, що приймають державні рішення у Вашингтоні, та партнерами зі збройового концерну Raytheon, який нині є частиною технологічно-оборонного гіганта RTX, усвідомлюючи, що американці, як правило не діляться новітніми технологіями, навіть зі своїми найвірнішими союзниками. Але - це спрацювало", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща у співпраці з американською оборонною корпорацією організовує масове виробництво протитанкових боєприпасів

"Це важливо, оскільки польська оборонна промисловість уже давно, з моменту, коли збройні сили Польщі вирішили посилити свій щит ППО середньої дальності Wisla системами Patriot, домагалася доступу до американських радіолокаційних технологій", - наголошує видання.

Вартість контракту в повідомленні не розголошується, але наголошується, що зараз тривають останні погодження його умов між Варшавою та Вашингтоном.

Також читайте: Бундесвер розпочав виведення своїх Patriot з кордону Польщі та України

Автор: 

ППО (3176) Польща (8492) радар (56) Patriot (307)


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Топ коментарі
+8
а що ми?

- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.

а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
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18.11.2023 19:12
+5
відосики знімаємо, гроші крадемо, Залужного хочемо зняти...
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18.11.2023 19:18
+3
А могла стати партнером Укроборонпрому.
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
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18.11.2023 19:39
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Ура.
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18.11.2023 18:59 Відповісти
а що "зе" вже помирився з поляками...??
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18.11.2023 19:01 Відповісти
А що американці дозволили нам його продавати?
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18.11.2023 20:30 Відповісти
себто: американці довіряють полякам

а це, якто кажуть "дорогого стоит", кохані українці
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18.11.2023 19:07 Відповісти
польща у НАТО. А в Україні - війна на виснаження, і навіть немає теоретичної можливості вступити у НАТО
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18.11.2023 20:31 Відповісти
а що ми?

- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.

а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
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18.11.2023 19:12 Відповісти
відосики знімаємо, гроші крадемо, Залужного хочемо зняти...
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18.11.2023 19:18 Відповісти
І це в глобальних масштабах усього народу. Таке відчуття, що наш народ - якісь інфантили з дитячого садку, який за усі роки Незалежності так і не подорослішав.
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18.11.2023 19:31 Відповісти
А могла стати партнером Укроборонпрому.
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
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18.11.2023 19:39 Відповісти
В Україні не будуть виробляти петріотів, які б розкішні інвестиційні умови у нас не були б, бо Україна не є членом НАТО!
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18.11.2023 20:37 Відповісти
а фіглі ви на якісь подарунки розраховували?
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18.11.2023 19:47 Відповісти


Ідіот, ти розберися у темі, а потім будеш писати зрадофільську хєрню про посралися з пшеками. Вони ще з літа 2022 не дуже то і хотіли дружити, влаштувавши антиукраїнську істерію пов'язану з подіями 1943 року на Волині. Агропродукція і фури - це не наш зальот, це вони не виконують зобов'язання по ЄС.
І по-друге, вони тобі не подарують петріотів, бо це дуже дорого. Хіба що скинуть старий радянський мотлох, бо утилізувати його дуже дорого.
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18.11.2023 20:35 Відповісти
починати речення словами "ідіот, ти" може тільки повний ідіот, бо далі вже ніхто не читатиме.
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18.11.2023 20:41 Відповісти
 
 