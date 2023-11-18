Польща, перша серед союзників США, здобула право на виробництво новітньої радарної системи для ЗРК Patriot - ЗМІ
Польща перша серед союзників США отримала право на виробництво новітньої радарної системи для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Rzeczpospolita.
"Представники міністерства національної оборони та PGZ (державного оборонного концерну Польщі - ред) розмовляли з особами, що приймають державні рішення у Вашингтоні, та партнерами зі збройового концерну Raytheon, який нині є частиною технологічно-оборонного гіганта RTX, усвідомлюючи, що американці, як правило не діляться новітніми технологіями, навіть зі своїми найвірнішими союзниками. Але - це спрацювало", - пише видання.
"Це важливо, оскільки польська оборонна промисловість уже давно, з моменту, коли збройні сили Польщі вирішили посилити свій щит ППО середньої дальності Wisla системами Patriot, домагалася доступу до американських радіолокаційних технологій", - наголошує видання.
Вартість контракту в повідомленні не розголошується, але наголошується, що зараз тривають останні погодження його умов між Варшавою та Вашингтоном.
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а це, якто кажуть "дорогого стоит", кохані українці
- посрались з поляками (і походу конкретно) , на якісь подарунки можна не розраховувати ;
- досі майже нічого не виробляємо і походу хрін хто нам дасть свої технології, щоб ми могли виробляти . Тільки в грудні планується конференція, де про це поговорять .
- Польща - і так наш конкурент (виробництво зброї), тепер нішу ппо освоять.
а ми: співаємо "пес патрон не ходить на газон", знімаємо серіали, чекаємо допомоги союзників...
Але Україна так "поспішала" на цьому шляху, що польскі фірми вибрали більш адекватних партнерів.
Ідіот, ти розберися у темі, а потім будеш писати зрадофільську хєрню про посралися з пшеками. Вони ще з літа 2022 не дуже то і хотіли дружити, влаштувавши антиукраїнську істерію пов'язану з подіями 1943 року на Волині. Агропродукція і фури - це не наш зальот, це вони не виконують зобов'язання по ЄС.
І по-друге, вони тобі не подарують петріотів, бо це дуже дорого. Хіба що скинуть старий радянський мотлох, бо утилізувати його дуже дорого.