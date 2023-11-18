Польща, перша серед союзників США, здобула право на виробництво новітньої радарної системи для ЗРК Patriot - ЗМІ

Польща перша серед союзників США отримала право на виробництво новітньої радарної системи для зенітно-ракетних комплексів Patriot

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

"Представники міністерства національної оборони та PGZ (державного оборонного концерну Польщі - ред) розмовляли з особами, що приймають державні рішення у Вашингтоні, та партнерами зі збройового концерну Raytheon, який нині є частиною технологічно-оборонного гіганта RTX, усвідомлюючи, що американці, як правило не діляться новітніми технологіями, навіть зі своїми найвірнішими союзниками. Але - це спрацювало", - пише видання.

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"Це важливо, оскільки польська оборонна промисловість уже давно, з моменту, коли збройні сили Польщі вирішили посилити свій щит ППО середньої дальності Wisla системами Patriot, домагалася доступу до американських радіолокаційних технологій", - наголошує видання.

Вартість контракту в повідомленні не розголошується, але наголошується, що зараз тривають останні погодження його умов між Варшавою та Вашингтоном.

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