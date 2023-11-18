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Новини Допомога Україні
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Конгрес США зрештою схвалить новий пакет допомоги Україні, - сенаторка Шахін

сша,конгрес

Україна користується двопартійною підтримкою у Сенаті США, тож законопроєкт про масштабну допомогу врешті-решт буде схвалено.

Таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я оптимістично налаштована з приводу ухвалення цього (запропонованого адміністрацією Байдена багатомільярдного пакету підтримки національної безпеки США, в якому передбачена істотна допомога Україні – ред.), оскільки в Конгресі існує двопартійна підтримка цього", – сказала Шахін.

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Вона наголосила, що демократичний процес може бути "хаотичним". "Людей варто чути, вони мають висловлювати свої занепокоєння, і на них необхідно реагувати. Утім, я переконана, що врешті-решт ми зробимо це, оскільки невдача неприпустима. Ми не можемо дозволити Путіну та його посіпакам перемогти", – наголосила сенаторка.

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8334)


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Топ коментарі
+15
У бнр горить військовий шпиталь-відать лінза пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.11.2023 20:49
+14
🙏 Боже бережи Україну та Америку
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18.11.2023 20:48
+8
Харашо гаріт? Поки ніч, думаєш савсєм сгаріт?
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18.11.2023 21:02
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🙏 Боже бережи Україну та Америку
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18.11.2023 20:48 Відповісти
У бнр горить військовий шпиталь-відать лінза пакуріла дє іщьо нє куріла...
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18.11.2023 20:49 Відповісти
Харашо гаріт? Поки ніч, думаєш савсєм сгаріт?
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18.11.2023 21:02 Відповісти
Все це зрозуміло.. і зрозуміло що маніпулювати цим будуть ще більше..
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18.11.2023 20:54 Відповісти
Говорити і робити - це різні речі. По голосуванню видно цю "двопартійну підтримку".
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18.11.2023 21:02 Відповісти
Ну-ну... поживемо - побачимо.

Бісить, коли свої політикани замість конкретних дій розказують балачки, як воно буде класно у майбутньому, але бачу, що популізм -це не тільки Українська проблема.
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18.11.2023 21:06 Відповісти
Якось Луценко сказав, що досвідчений політик це рафінований пі@дабол, а політик перед виборами це пі@дабол у кубі
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18.11.2023 21:42 Відповісти
Вони балансуватимуть на лезі ножа - поразка України неприйнятна боце Буча у кожному місті і селищі а перемога це остаточна легітимізація режиму Зеленського. Тут треба пройти між Сцилою та Харібдою.
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18.11.2023 21:12 Відповісти
Хотів написати спростовуючий коментар, мовляв нормальні Українці чітко розуміють, що з себе представляє Зеленський, але потім згадав результати опитів... передумав!
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18.11.2023 21:55 Відповісти
« Режвм Зеленского « !?!

Це яким требо бути хворим на усю голову, щоб так відверто повторяти термінологію
кацапськоі пропаганди?!!!
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18.11.2023 22:14 Відповісти
ви на все що вам не подобається чіпляєте ярлика кацапської пропаганди
або аргументуйте або прибирайтесь нах
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18.11.2023 23:04 Відповісти
Це зебіл. Таких тільки в спам.
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18.11.2023 23:06 Відповісти
Ну ж Зе пообіцяв навіть Майдан, то не має бути ідеологічних перепон для американської допомоги.
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18.11.2023 22:21 Відповісти
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18.11.2023 23:35 Відповісти
А може й ні?
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19.11.2023 01:40 Відповісти
 
 