Конгрес США зрештою схвалить новий пакет допомоги Україні, - сенаторка Шахін

Україна користується двопартійною підтримкою у Сенаті США, тож законопроєкт про масштабну допомогу врешті-решт буде схвалено.

Таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я оптимістично налаштована з приводу ухвалення цього (запропонованого адміністрацією Байдена багатомільярдного пакету підтримки національної безпеки США, в якому передбачена істотна допомога Україні – ред.), оскільки в Конгресі існує двопартійна підтримка цього", – сказала Шахін.

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Вона наголосила, що демократичний процес може бути "хаотичним". "Людей варто чути, вони мають висловлювати свої занепокоєння, і на них необхідно реагувати. Утім, я переконана, що врешті-решт ми зробимо це, оскільки невдача неприпустима. Ми не можемо дозволити Путіну та його посіпакам перемогти", – наголосила сенаторка.