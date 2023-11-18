Конгрес США зрештою схвалить новий пакет допомоги Україні, - сенаторка Шахін
Україна користується двопартійною підтримкою у Сенаті США, тож законопроєкт про масштабну допомогу врешті-решт буде схвалено.
Таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я оптимістично налаштована з приводу ухвалення цього (запропонованого адміністрацією Байдена багатомільярдного пакету підтримки національної безпеки США, в якому передбачена істотна допомога Україні – ред.), оскільки в Конгресі існує двопартійна підтримка цього", – сказала Шахін.
Вона наголосила, що демократичний процес може бути "хаотичним". "Людей варто чути, вони мають висловлювати свої занепокоєння, і на них необхідно реагувати. Утім, я переконана, що врешті-решт ми зробимо це, оскільки невдача неприпустима. Ми не можемо дозволити Путіну та його посіпакам перемогти", – наголосила сенаторка.
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Бісить, коли свої політикани замість конкретних дій розказують балачки, як воно буде класно у майбутньому, але бачу, що популізм -це не тільки Українська проблема.
Це яким требо бути хворим на усю голову, щоб так відверто повторяти термінологію
кацапськоі пропаганди?!!!
або аргументуйте або прибирайтесь нах