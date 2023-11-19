Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини, без постраждалих
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під вогнем перебували Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.
Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.
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