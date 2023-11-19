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Рашисти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину, били по житлових кварталах

херсонщина

За добу окупанти випустили 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації по території Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, у Херсонській міській міської територіальній громаді ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. По населених пунктах Херсонської ТГ ворог випустив 20 снарядів.

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За доби 4 жителя Херсонщини зазнали поранення.

Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3347) Херсонська область (5728)


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