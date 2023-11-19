Рашисти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину, били по житлових кварталах
За добу окупанти випустили 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації по території Херсонщини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, у Херсонській міській міської територіальній громаді ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. По населених пунктах Херсонської ТГ ворог випустив 20 снарядів.
За доби 4 жителя Херсонщини зазнали поранення.
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