Рашисти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину, били по житлових кварталах

За добу окупанти випустили 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації по території Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, у Херсонській міській міської територіальній громаді ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. По населених пунктах Херсонської ТГ ворог випустив 20 снарядів.

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За доби 4 жителя Херсонщини зазнали поранення.