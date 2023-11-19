Внаслідок обстрілу Херсону поранено трьох людей, зокрема дитину. Пошкоджено будинки

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранена 6-річна дитина. Їй надається медична допомога.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом він додав, що на цю годину до лікарень Херсону доставлені двоє жінок, одна у важкому стані. Вони зазнали поранення внаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ.

"Ушпиталена і 6-річна дівчинка з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Її стан оцінюється як середній", - уточнив Мрочко.

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Окрім того, є пошкоджені будинки. Інформація уточнюється.