Внаслідок обстрілу Херсону поранено трьох людей, зокрема дитину. Пошкоджено будинки
У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранена 6-річна дитина. Їй надається медична допомога.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом він додав, що на цю годину до лікарень Херсону доставлені двоє жінок, одна у важкому стані. Вони зазнали поранення внаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ.
"Ушпиталена і 6-річна дівчинка з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Її стан оцінюється як середній", - уточнив Мрочко.
Окрім того, є пошкоджені будинки. Інформація уточнюється.
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показати весь коментар19.11.2023 12:35 Відповісти Мені подобається 0
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