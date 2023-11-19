Російська влада заявляє про збиття безпілотника, який прямував до Москви

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що росіяни збили безпілотник, який прямував до міста.

Про це Собянін написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.

За словами Собяніна, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

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