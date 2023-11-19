Російська влада заявляє про збиття безпілотника, який прямував до Москви
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що росіяни збили безпілотник, який прямував до міста.
Про це Собянін написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.
За словами Собяніна, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Топ коментарі
+8 Fish Man
показати весь коментар19.11.2023 23:44
+7 Mart
показати весь коментар19.11.2023 23:47
+4 Mart
показати весь коментар19.11.2023 23:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
а їх немає а поліція осліпла
А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
Літак не прямує, а летить.
Це 120 зеслуг-депутатів "попрямувало" в обійми кацапів
Палкий привіт випускникам Трускавецького Аніверситету