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Російська влада заявляє про збиття безпілотника, який прямував до Москви

вибух

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що росіяни збили безпілотник, який прямував до міста.

Про це Собянін написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.

За словами Собяніна, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Також читайте: В окупованому Мелітополі пролунав вибух

безпілотник (4138) вибух (4445) москва (1244) Собянін Сергій (33)


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Топ коментарі
+8
Один? А де ще стопиццот?
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19.11.2023 23:44
+7
Одінокій беспілотнік на москву, ну такое....

А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:47
+4
Звичайно, по крайній мврі кошти на них виділяються
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:49
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А куди подівся путінський клоун конашенков? Він би й про збиті F-16 вже рапортував
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19.11.2023 23:39 Відповісти
Кожного разу, коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж бігають ховаються, може тоді почнуть чинити тиска на путіна, та припиняться обстріли
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19.11.2023 23:41 Відповісти
В Україні виробляють шахеди?
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19.11.2023 23:44 Відповісти
Звичайно, по крайній мврі кошти на них виділяються
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:49 Відповісти
Ето двє большиє разніци, ви нє із Одеси? Виробляють, виділяють.
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20.11.2023 05:04 Відповісти
Так , виробляють шахеди !!
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19.11.2023 23:50 Відповісти
мабуть все,що виробила "зе злодійська влада" було збито на підльоті до мацкваабаду.Поки що більше напевне немає...?
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19.11.2023 23:56 Відповісти
Виробляють і на полку. Щось тільки Україну утюжать кожного дня, а не кацапію.
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20.11.2023 05:02 Відповісти
Бо кошти виділили розенблату, вангую, що не тільки йому! і вже повинні бути готові беспілотники,
а їх немає а поліція осліпла
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20.11.2023 15:06 Відповісти
Ти смієшся? "Тиснуть" ДЕ будуть? На кухні? Чи у ліжку перед сном? На відміну від нас у кацапів винним завжди буде не Путін а "хахли" - "патамушта асмелились сапративляться"! У них "мислЯ" така домінує: "Да как ани пасмели?!!! Хахлов нада примерна наказать и заставить служить "Вяликай Рассии"! Бо вони впевнені що вони - "старшебратья" і мають право робить з "молодшими" що захочуть!
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20.11.2023 05:48 Відповісти
Один? А де ще стопиццот?
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19.11.2023 23:44 Відповісти
Ага, наче сирота....
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19.11.2023 23:53 Відповісти
Одінокій беспілотнік на москву, ну такое....

А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:47 Відповісти
Так в любом же киоске можно купить!? И на АлиЭкспресс тоже. И запускай. Ручки то очумелые.
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20.11.2023 02:11 Відповісти
Это их же мобилизованный Шахедик повертался до дому...
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20.11.2023 05:28 Відповісти
Вторую ночь в Москве отражают атаку беспилотников, и что характерно - оба раза с восточного направления. Электросталь - это прямо между Москвой и Владимиром. То есть, Украина у нас уже где-то на Урале или это такая хитрая траектория подлета? Либо вообще беспилотники запускают с российской территории, и тогда встает вопрос не только о существовании территориальной системы ПВО, но и спецслужб. (c)
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20.11.2023 07:45 Відповісти
шкода що не долетів і не роз..бав все навколо
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20.11.2023 07:52 Відповісти
Корабель не плаває (плаває гівно), а ходить.
Літак не прямує, а летить.

Це 120 зеслуг-депутатів "попрямувало" в обійми кацапів
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20.11.2023 08:49 Відповісти
До речі Собянін написав, що безпілотник таки "летів"
Палкий привіт випускникам Трускавецького Аніверситету
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20.11.2023 08:51 Відповісти
Во-первых, это не мы, во-вторых, он заблудился, в-третьих, какие ваши доказательства, это фейк.
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20.11.2023 09:06 Відповісти
 
 