Российские власти заявляют о сбитии следовавшего в Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что россияне сбили беспилотник, направлявшийся в город.

Об этом Собянин написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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