Российские власти заявляют о сбитии следовавшего в Москву беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что россияне сбили беспилотник, направлявшийся в город.
Об этом Собянин написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника", - говорится в сообщении.
По словам Собянина, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
а їх немає а поліція осліпла
А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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