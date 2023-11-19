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Российские власти заявляют о сбитии следовавшего в Москву беспилотника

вибух

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что россияне сбили беспилотник, направлявшийся в город.

Об этом Собянин написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Читайте также: Дронов много не бывает, Украина в относительно лучшей позиции в вопросе беспилотников, чем РФ, - Игнат

Автор: 

беспилотник (3576) взрыв (6733) москва (3072) Собянин Сергей (57)


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Топ комментарии
+8
Один? А де ще стопиццот?
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19.11.2023 23:44
+7
Одінокій беспілотнік на москву, ну такое....

А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:47
+4
Звичайно, по крайній мврі кошти на них виділяються
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:49
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А куди подівся путінський клоун конашенков? Він би й про збиті F-16 вже рапортував
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19.11.2023 23:39 Ответить
Кожного разу, коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж бігають ховаються, може тоді почнуть чинити тиска на путіна, та припиняться обстріли
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19.11.2023 23:41 Ответить
В Україні виробляють шахеди?
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19.11.2023 23:44 Ответить
Звичайно, по крайній мврі кошти на них виділяються
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:49 Ответить
Ето двє большиє разніци, ви нє із Одеси? Виробляють, виділяють.
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20.11.2023 05:04 Ответить
Так , виробляють шахеди !!
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19.11.2023 23:50 Ответить
мабуть все,що виробила "зе злодійська влада" було збито на підльоті до мацкваабаду.Поки що більше напевне немає...?
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19.11.2023 23:56 Ответить
Виробляють і на полку. Щось тільки Україну утюжать кожного дня, а не кацапію.
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20.11.2023 05:02 Ответить
Бо кошти виділили розенблату, вангую, що не тільки йому! і вже повинні бути готові беспілотники,
а їх немає а поліція осліпла
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20.11.2023 15:06 Ответить
Ти смієшся? "Тиснуть" ДЕ будуть? На кухні? Чи у ліжку перед сном? На відміну від нас у кацапів винним завжди буде не Путін а "хахли" - "патамушта асмелились сапративляться"! У них "мислЯ" така домінує: "Да как ани пасмели?!!! Хахлов нада примерна наказать и заставить служить "Вяликай Рассии"! Бо вони впевнені що вони - "старшебратья" і мають право робить з "молодшими" що захочуть!
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20.11.2023 05:48 Ответить
Один? А де ще стопиццот?
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19.11.2023 23:44 Ответить
Ага, наче сирота....
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19.11.2023 23:53 Ответить
Одінокій беспілотнік на москву, ну такое....

А де наші беспілотники, гроші на яrs перерахували Розенблату?? Де поліція?
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 23:47 Ответить
Так в любом же киоске можно купить!? И на АлиЭкспресс тоже. И запускай. Ручки то очумелые.
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20.11.2023 02:11 Ответить
Это их же мобилизованный Шахедик повертался до дому...
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20.11.2023 05:28 Ответить
Вторую ночь в Москве отражают атаку беспилотников, и что характерно - оба раза с восточного направления. Электросталь - это прямо между Москвой и Владимиром. То есть, Украина у нас уже где-то на Урале или это такая хитрая траектория подлета? Либо вообще беспилотники запускают с российской территории, и тогда встает вопрос не только о существовании территориальной системы ПВО, но и спецслужб. (c)
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20.11.2023 07:45 Ответить
шкода що не долетів і не роз..бав все навколо
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20.11.2023 07:52 Ответить
Корабель не плаває (плаває гівно), а ходить.
Літак не прямує, а летить.

Це 120 зеслуг-депутатів "попрямувало" в обійми кацапів
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20.11.2023 08:49 Ответить
До речі Собянін написав, що безпілотник таки "летів"
Палкий привіт випускникам Трускавецького Аніверситету
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20.11.2023 08:51 Ответить
Во-первых, это не мы, во-вторых, он заблудился, в-третьих, какие ваши доказательства, это фейк.
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20.11.2023 09:06 Ответить
 
 