Австрія виділить ще €3,8 мільйона на ініціативу "Зерно з України"

Австрія виділить ще 3,8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Австрія підтверджує, що продовольство ніколи не повинно бути зброєю та зобов’язується виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Grain From Ukraine", щоб зробити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у повідомленні.

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