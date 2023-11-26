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Австрія виділить ще €3,8 мільйона на ініціативу "Зерно з України"
Австрія виділить ще 3,8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine).
Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Австрія підтверджує, що продовольство ніколи не повинно бути зброєю та зобов’язується виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Grain From Ukraine", щоб зробити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у повідомленні.
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австріяки грають колективгого Іісуса Христа, який ціною однієї квартири нагодує всю голодну Африку!!
Аллілуйя!
Іісус ХристосАвстрія - супер стар !