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Австрія виділить ще €3,8 мільйона на ініціативу "Зерно з України"

зерно

Австрія виділить ще 3,8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Австрія підтверджує, що продовольство ніколи не повинно бути зброєю та зобов’язується виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Grain From Ukraine", щоб зробити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія доєдналася до ініціативи "Зерно з України" та виділить понад 3 млн євро

Австрія (956) зерно (3112) допомога і підтримка (1154)


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Це типу знову гроші дадуть ляхам, щоб вони дозволили нам продавати наше зерно, а вони все одно не дозволять?
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26.11.2023 16:39 Відповісти
Швейцарія, Австрія,, далі Буде!,,-- боти--не лопніть,),
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26.11.2023 16:45 Відповісти
3,8 млн євро ціна квартири в центрі Відня

австріяки грають колективгого Іісуса Христа, який ціною однієї квартири нагодує всю голодну Африку!!
Аллілуйя! Іісус Христос Австрія - супер стар !

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26.11.2023 20:25 Відповісти
Ви взагалі, Дякую, навіть хоч за щось, навчились казати??,
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26.11.2023 20:56 Відповісти
зерно з України, а гроші по офшорам
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26.11.2023 17:34 Відповісти
 
 