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Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарну допомогу, - генеральний консул України Куць

блокада,кордон,польща

Вантажівки із гуманітарною допомогою для України стоять у черзі на кордонах попри заяви протестувальників про безперешкодний проїзд.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Зокрема, за його словами, напередодні, 25 листопада, він разом із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем провели зустріч з українськими водіями та польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску у Дорогуську.

Куць відзначив необхідність перебування у місцях блокування кордону, "щоб зафіксувати, побачити, почути".

"Адже попри заяви протестувальників про те, що гуманітарна допомога чи цистерни з паливом йдуть поза чергою, ми бачимо випадки, що вони стоять у черзі. Крім того, польська преса також може поспілкуватися з нашими хлопцями, які розповідають про все. Вони також підтримують право на протест кожного, але не шляхом блокування кордону, особливо сьогодні, коли така безпрецедентна атака була на Київ, коли ворог б’є по нашій критичній інфраструктурі. Для нас надважливим є те, щоб наша енергетика отримувала необхідну допомогу, а все це зараз стоїть у чергах", - наголосив він.

Читайте: Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального, - Мінагрополітики

Також, за його словами, зафіксовано випадки, що стоять цистерни з пальним.

Куць зазначив, що відбулася коротка розмова з представниками протестувальників.

"Вони кажуть, що пропускають всі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу поза чергою, ми попросили, щоб вони продемонстрували на ділі і щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот – скільки автомобілів та вантажівок пропускається щогодини", - зазначив він.

Також читайте: Польські перевізники блокують 4 КПП, у чергах перебуває до 3,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

кордон (4748) Польща (8468) гуманітарна допомога (987) Куць (38)


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Топ коментарі
+58
Не стидайтесь називайте цих полських блокувальників РУСЬКИМИ КУРВАМИ.
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26.11.2023 17:02
+33
Ні. Не ЄС. Тільки польської влади і конфедератів.
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26.11.2023 17:06
+26
Хай блокують свій парламент чи будинок уряду! Чому Україна не звертаються до НАТО чи Євросоюзу з вимогою розблокування? Це або беззуба демократія Євросоюзу або спеціальна бездіяльність польської влади, яка відходить. Як друг, так і ворог, пізнаються в біді. Зараз і польські перевізники-блокувальники, і польська влада - фактичні пособники путлєра
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26.11.2023 17:09
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це на х-ла, значить.
бо це за російські гроші організовано.
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27.11.2023 03:07 Відповісти
Яскравий приклад того, що пшеки бовдури без мізків
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26.11.2023 17:30 Відповісти
А як же ,,братній народ,,? Коли писав що сусідів братніх немає та й Авеля пам'ятаємо, то банили і шипіли гарячі голови, тепер попустило? Забули Хмельницького, Гонту? То поляки нагадають, там злопамятство не лише у конфедератів.
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26.11.2023 18:17 Відповісти
‼️‼️Поляки , йо@ вашу ...... знаєте , сукіни діти , свій вираз :,, цо занадто ,
то нє здрово " 😠
Що ж ви робите для України під час кривавої війни ‼️
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26.11.2023 17:44 Відповісти
Це абсолютно російська спецопераціія. Всі основні обличчя цього протесту - проросійські партії та близьки до них люди. Польська влада, як і словацька про це чудово знає, проте не вживає ніяких заходів. Висновки робіть самостійно.

Розслідування (всі дійові особи та їх зв'язки легко нагуглюються)

https://agropolit.com/news/27046-u-protestah-polskih-pereviznikiv-znayshli-slid-spetsslujb-rf--zmi
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26.11.2023 17:45 Відповісти
польска влада про то не в курсі? тоді вони самі руські курви, бо потакають злочину
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26.11.2023 18:12 Відповісти
Не зовсім так, вони просто мають на нас (на Зе) зуб і не заважають росіянам. Так максимально точно.
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26.11.2023 20:50 Відповісти
не заважають росіянам - це робити злочин разом з росіянами.
І сподіваюсь, вони заплатять сповна
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26.11.2023 20:55 Відповісти
Пропустіть до них пару расєйскіх танків бо видно,що дуже хочуть,пшеки, "руського міра".Скучили за куями руськіх золдатенів.
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26.11.2023 17:54 Відповісти
Не дуже пріть на поляків,не все так просто.Дякуючи їм і їхній допомозі,почали допомагати інші сусіди. А от паскуда яка каламутить воду,там є Рафаель Меклєр. Прихвостень кацапський. В парламенті 6 місць із 460. І перші перевізники були із Франції,Німеччини, і Італії,а в 90 роках, на тірах почали іздити,поляки,і ніхто ім не забороняв,і не закривав кордони.
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26.11.2023 18:02 Відповісти
Один Меклер поставив дибки всю страж ґранічну?
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26.11.2023 18:19 Відповісти
Це повна маячня, без мовчазної підтримки влади ніякі "паскуди не будуть каламутити воду".
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26.11.2023 18:22 Відповісти
Єто чисто дипломатическая проблема. Где Кулеба? Где Ермак, который ,типа МЗС в одном лице? Где Зеленосяйвый? Обсрали все.
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26.11.2023 18:08 Відповісти
Я розумію що в кожній країні є своє опезеже,але бліать де влада в польщі?Через парочку путінососів люди вмирають і економіка втрачає гроші,не тільки українська..
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26.11.2023 18:11 Відповісти
Ось вам і Польща, але польська влада спокійно реагує і не розганяє протестувальників і їх не багато
Мабуть і сама влада Польщі не проти блокади кордону
Тільки питання чому вантажівки досі на кордоні ?
Чому не їдуть через Румунію?
Там довший шлях, проте не перебували б так довго на кордоні
І Румунія не блокує кордон
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26.11.2023 18:15 Відповісти
На жаль медовий місяць між Україною і Польщею, який тривав по факту більше року, закінчився. Все, далі буде тільки гірше, і не тільки з Польщею. Зі словаками теж вже натягнуті відносини, про угорців я просто промовчу, а скоро і румуни почнуть пакості робити, можете не сумніватись. Є
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26.11.2023 18:29 Відповісти
З польською владою зараз проблема в тому, що нова ще немає сили, а стара, що поки сидить, немає бажання нічого розрулювати. Я б це назвала останнім подарунком "кульгавої качки".
Таким чином, можливо, через якийсь час (не знаю, коли там у них він прийде - пару тижнів, місяць чілішолі) все розв'яжеться.
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27.11.2023 09:14 Відповісти
BBC

Акцію проводить утворений у вересні польський "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Але натхненником є власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер та партія "Конфедерація Свободи та Незалежності". Меклер є головою люблінського осередку партії.
У 2018 році невдало балотувався від партії Національний рух на місцевих виборах, у 2019 році - на парламентських. З 2019 року Національний рух є складовою федеративної партії "Конфедерація", яка об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів.

Національний рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з Євросоюзу, а до 2022 року виступав за покращення відносин з Росією.

Ця ж партія характеризує популярну в Україні ідею Міжмор'я (об'єднання народів Центральної та Східної Європи проти загрози з боку Росії) як "міф Першої ресубліки". Партія довго вважала Росію сусідом, що не становить для Польщі жодної загрози у військовій, культурній чи економічній сфері.

Меклер неодноразово брав участь в акціях пам'яті жертв Волинської трагедії і вважає бійців УПА злочинцями. Серед його уподобань у фейсбуку можна знайти сторінку, присвячену 27-й Волинській дивізії Армії Крайової, яка вела бої з УПА на Волині у 1943-1944 роках.

Свою участь в організації протестів Меклер пояснює збитками для польських перевізників після того, як в червні 2022 року для українських перевізників Єврокомісія запровадила "транспортний безвіз" з ЄС, аби врятувати українську економіку в умовах блокади морських торгових шляхів Росією.

Меклер скаржився, що внаслідок війни польські перевізники взагалі втратили ринок Росії та частково Казахстану та Білорусі.
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26.11.2023 18:16 Відповісти
Бедные комментаторы все глубже и глубже зарывают головы в песок. "Абсолютно російська спецопераціія". Когда люди избавятся от этой пенсионерской беспомощной инфантильности. Кто бы что ни сделал, это все кацапы, а мир нас любит и жалеет.
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26.11.2023 18:24 Відповісти
Не пиши дурню, кацапе.
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27.11.2023 03:11 Відповісти
Не Польша, а отдельные уроды. Помощь Польши в этой войне несравнима с ущербом от этой блокировки. А что нужно, так это найти тех, кто начнет блокировать польские грузовые автомобили на въезде в Германию.
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26.11.2023 19:12 Відповісти
А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила
(Т. Г. Шевченко)
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26.11.2023 19:14 Відповісти
і Дуда як води в рот набрав, ознаки підтримки цього дійства
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26.11.2023 19:21 Відповісти
Ну и где эти вшивые белые каски ?
Почему никто ничего не расследует ?
Это же родные братья "взаддостанова, и его мотошобла "ночные тёлки".
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26.11.2023 19:27 Відповісти
Недовго польська курва була братським народом... Такі ж підлі імперці, як і кацапи
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26.11.2023 19:54 Відповісти
Були "братським народом" бо треба було віддати стару совкову зброю, щоб американці дали полякам гроші на купівлю нової американської зброї.
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26.11.2023 22:17 Відповісти
Проросійські скотиняки! А влада, що йде, явно тупить. Аукнеться вам, недолугі...
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26.11.2023 21:41 Відповісти
Чим польська блокада України відрізняється від блокади рашистами на Чорному морі? Лише тим, що поляки не стріляють. Поки що.
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26.11.2023 22:06 Відповісти
Тут кажуть, що спочатку "бикувати" почали наші чиновники з митниками. Що поляки не один місяць терпіли.
Жив би я в Швеції то не повірив би. Але я живу в Україні...
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26.11.2023 22:37 Відповісти
знаючи наших перевізників і інших бізнесменів, то вони справді не звикли вести довгострокову політику. Лозунг - урвати побільше сьогодні, а там хоч і трава не рости. Як це було із зерном, що йшли транзитом на польські порти, але потім дивним чином опинилися у польських переробників. Це в будь-якому випадку є свинство порушувати домовленості.
Зрозуміло, що доходи в поляків можуть падати. Але вина в цілому ж лежить не на Україні. москва винувата. і рядовим і не рядовим полякам це треба пояснювати день і ніч. аби у окремих придурків не було і шести місць в парламенті.
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27.11.2023 08:50 Відповісти
ця блокада нагадує 17 вересня 1939 ...
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26.11.2023 23:23 Відповісти
Серед тисячі-другої водил не знайдеться пари Макарів?
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27.11.2023 09:52 Відповісти
Іуди
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27.11.2023 10:10 Відповісти
Під*уйловники, молодшібрати руснявих. Наші мігранти в Польші помовкують, я так зрозумів. Ну ну
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27.11.2023 10:35 Відповісти
Україна воює на два чи більше фронти. думаю поляки , венгри чекають нашого програшу, щоб собі на шару відірвати кусок.
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27.11.2023 10:38 Відповісти
Потім європейці дивуються, чого це нас терористи вантажівками чавлять? Може ви когось блокували?
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27.11.2023 10:38 Відповісти
Ляхи, будьте вы прокляты, пся крев! Все проклятия, все катастрофы чтоб они обрушились на ваши дурные головы! Если в такое время вы можете так себя вести, то все ваши заверения о дружбе и помощи - враньё! Русские танки в Варшаве-вот когда я порадуюсь. Чтоб земля под вами горела ...
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27.11.2023 12:47 Відповісти
А хто сказав що Польща друг України ?
Вони показали своє обличчя і мабуть будуть радіти якщо Україна програє війну
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27.11.2023 13:07 Відповісти
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