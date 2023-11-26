Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарну допомогу, - генеральний консул України Куць
Вантажівки із гуманітарною допомогою для України стоять у черзі на кордонах попри заяви протестувальників про безперешкодний проїзд.
Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, напередодні, 25 листопада, він разом із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем провели зустріч з українськими водіями та польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску у Дорогуську.
Куць відзначив необхідність перебування у місцях блокування кордону, "щоб зафіксувати, побачити, почути".
"Адже попри заяви протестувальників про те, що гуманітарна допомога чи цистерни з паливом йдуть поза чергою, ми бачимо випадки, що вони стоять у черзі. Крім того, польська преса також може поспілкуватися з нашими хлопцями, які розповідають про все. Вони також підтримують право на протест кожного, але не шляхом блокування кордону, особливо сьогодні, коли така безпрецедентна атака була на Київ, коли ворог б’є по нашій критичній інфраструктурі. Для нас надважливим є те, щоб наша енергетика отримувала необхідну допомогу, а все це зараз стоїть у чергах", - наголосив він.
Також, за його словами, зафіксовано випадки, що стоять цистерни з пальним.
Куць зазначив, що відбулася коротка розмова з представниками протестувальників.
"Вони кажуть, що пропускають всі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу поза чергою, ми попросили, щоб вони продемонстрували на ділі і щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот – скільки автомобілів та вантажівок пропускається щогодини", - зазначив він.
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бо це за російські гроші організовано.
то нє здрово " 😠
Що ж ви робите для України під час кривавої війни ‼️
Розслідування (всі дійові особи та їх зв'язки легко нагуглюються)
https://agropolit.com/news/27046-u-protestah-polskih-pereviznikiv-znayshli-slid-spetsslujb-rf--zmi
І сподіваюсь, вони заплатять сповна
Мабуть і сама влада Польщі не проти блокади кордону
Тільки питання чому вантажівки досі на кордоні ?
Чому не їдуть через Румунію?
Там довший шлях, проте не перебували б так довго на кордоні
І Румунія не блокує кордон
Таким чином, можливо, через якийсь час (не знаю, коли там у них він прийде - пару тижнів, місяць чілішолі) все розв'яжеться.
Акцію проводить утворений у вересні польський "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Але натхненником є власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер та партія "Конфедерація Свободи та Незалежності". Меклер є головою люблінського осередку партії.
У 2018 році невдало балотувався від партії Національний рух на місцевих виборах, у 2019 році - на парламентських. З 2019 року Національний рух є складовою федеративної партії "Конфедерація", яка об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів.
Національний рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з Євросоюзу, а до 2022 року виступав за покращення відносин з Росією.
Ця ж партія характеризує популярну в Україні ідею Міжмор'я (об'єднання народів Центральної та Східної Європи проти загрози з боку Росії) як "міф Першої ресубліки". Партія довго вважала Росію сусідом, що не становить для Польщі жодної загрози у військовій, культурній чи економічній сфері.
Меклер неодноразово брав участь в акціях пам'яті жертв Волинської трагедії і вважає бійців УПА злочинцями. Серед його уподобань у фейсбуку можна знайти сторінку, присвячену 27-й Волинській дивізії Армії Крайової, яка вела бої з УПА на Волині у 1943-1944 роках.
Свою участь в організації протестів Меклер пояснює збитками для польських перевізників після того, як в червні 2022 року для українських перевізників Єврокомісія запровадила "транспортний безвіз" з ЄС, аби врятувати українську економіку в умовах блокади морських торгових шляхів Росією.
Меклер скаржився, що внаслідок війни польські перевізники взагалі втратили ринок Росії та частково Казахстану та Білорусі.
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила
(Т. Г. Шевченко)
Почему никто ничего не расследует ?
Это же родные братья "взаддостанова, и его мотошобла "ночные тёлки".
Жив би я в Швеції то не повірив би. Але я живу в Україні...
Зрозуміло, що доходи в поляків можуть падати. Але вина в цілому ж лежить не на Україні. москва винувата. і рядовим і не рядовим полякам це треба пояснювати день і ніч. аби у окремих придурків не було і шести місць в парламенті.
Вони показали своє обличчя і мабуть будуть радіти якщо Україна програє війну