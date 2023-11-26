Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарну допомогу, - генеральний консул України Куць

Вантажівки із гуманітарною допомогою для України стоять у черзі на кордонах попри заяви протестувальників про безперешкодний проїзд.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, напередодні, 25 листопада, він разом із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем провели зустріч з українськими водіями та польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску у Дорогуську.

Куць відзначив необхідність перебування у місцях блокування кордону, "щоб зафіксувати, побачити, почути".

"Адже попри заяви протестувальників про те, що гуманітарна допомога чи цистерни з паливом йдуть поза чергою, ми бачимо випадки, що вони стоять у черзі. Крім того, польська преса також може поспілкуватися з нашими хлопцями, які розповідають про все. Вони також підтримують право на протест кожного, але не шляхом блокування кордону, особливо сьогодні, коли така безпрецедентна атака була на Київ, коли ворог б’є по нашій критичній інфраструктурі. Для нас надважливим є те, щоб наша енергетика отримувала необхідну допомогу, а все це зараз стоїть у чергах", - наголосив він.

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Також, за його словами, зафіксовано випадки, що стоять цистерни з пальним.

Куць зазначив, що відбулася коротка розмова з представниками протестувальників.

"Вони кажуть, що пропускають всі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу поза чергою, ми попросили, щоб вони продемонстрували на ділі і щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот – скільки автомобілів та вантажівок пропускається щогодини", - зазначив він.

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