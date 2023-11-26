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Хамас передав Червоному Хресту третю групу заручників

терорист,хамас

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у неділю ввечері Червоному Хресту передали звільнених заручників Хамас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

До третьої групи звільнених заручників входять 17 осіб, серед яких є як ізраїльтяни, так й іноземні громадяни.

Як відомо, у п'ятницю 24 листопада о сьомій годині набуло чинності чотириденне перемир'я, укладене між Ізраїлем та угрупованням Хамас за посередництва Катару.

Пенітенціарна служба Ізраїлю повідомила, що отримала список із 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені в рамках угоди з Хамас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хамас випустив другу групу ізраїльських заручників у кількості 20 осіб

Автор: 

заручник (821) Червоний Хрест (402) Хамас (187)


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Топ коментарі
+17
от питання для тих, хто дивится на декілька кроків наперед. навіщо було хамасу так жорстко самоубиватись об Ізраіль??? тут хтось обіцяв хамасу вступити в гру та не вступив? ну і звісно ж без пуйла не обійшлось.
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26.11.2023 19:44
+16
Всі ці західні борцуни і борцухи з капіталізмом/системою/єврейською змовою. Вони просто недолугі мрійники, що ніколи в очі не бачили тоталітаризму і не жили при ньому.
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26.11.2023 19:46
+10
Цікаво - а скільки ватажків "ХАМАС" уже "дриснули" по підземному тунелю в Єгипет? Не може буть, що вони такий не прокопали! Бо вони ж прекрасно розуміють, що після передачі заручників їх усіх ВИРІЖУТЬ ДО НОГИ!!! А "керавники" на подібне не згодяться! Тому залишать "м"ясо" вмирать, а самі чухнуть "до лясу"!
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26.11.2023 19:51
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Грета Тунберг на пропалестинском митинге в Швеции вместе с протестующими скандировала «Мы сокрушим сионизм» (c)

Видео https://twitter.com/PulseOfUkraine/status/1728473575005557175
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26.11.2023 19:43 Відповісти
Всі ці західні борцуни і борцухи з капіталізмом/системою/єврейською змовою. Вони просто недолугі мрійники, що ніколи в очі не бачили тоталітаризму і не жили при ньому.
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26.11.2023 19:46 Відповісти
Вона - просто хвора людинка, яку по повній використовує грошелюбива матуся та інші ..
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26.11.2023 20:06 Відповісти
Боже милосердний! Це біднятко й далі на голівоньку кульгає...
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26.11.2023 20:14 Відповісти
Дивно що не пишуть тут, що вже через 20 хвилин після оголошення перемир'я хамасівці атакували ізраїльтян. Звичайно заручників віддають, але атакують.
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26.11.2023 19:43 Відповісти
Тут багато чого не пишуть,наприклад що дійсно з поляками і страйком
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26.11.2023 19:49 Відповісти
от питання для тих, хто дивится на декілька кроків наперед. навіщо було хамасу так жорстко самоубиватись об Ізраіль??? тут хтось обіцяв хамасу вступити в гру та не вступив? ну і звісно ж без пуйла не обійшлось.
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26.11.2023 19:44 Відповісти
Ну возможно Хезбола обещала подтянутся, но что то пошло не так... Там вон йеменские хуситы пиратствовать начали, тоже типа "поддержка."
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26.11.2023 19:49 Відповісти
И дураку было понятно что бабуины на мопедах сами до такого и не додумались и не рискнули бы не поддержи их кто то очень большой сверху. Если взять кто от етого выиграл то все стает на свои места. ***** получил послабление помощи Украине от США с помощью трампистов, а Трамп дискредитацию Байдена и смуту в США перед выборами. Теперь ети две мрази будут играть в миротворцев и показывать как они всех помирили. *****+ Трамп= нападение на Израиль.
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26.11.2023 20:36 Відповісти
В Украине многие сми непрерывно агитируют за Байдена и обливают помоями Трампа. А ведь Трамп начал поставки вооружения Украине, опустил цены на нефть, лишив сверхдоходов РФ и Иран, требовал от членов НАТО вкладывать свои обещанные 2% от ВВП в общую оборону (те не вкладывали даже 1%). Пришёл Байден с демпартией (социалисты), удушил добычу нефти в США - поднял цены на нефтегаз и дал сверхдоходы РФ и Ирану. Убежал с позором из Афганистана - всё это дало путлеру ощущение своей мощи и безнаказанности. Оружие Байден передаёт в минимально возможном количестве, чтоб Украина не проиграла, и не разрешает передачу такого количества и качества, чтоб РФ проиграла. Когда Трамп говорит, что он знает, как быстро закончить войну - он имеет ввиду с позиции силы заставить РФ вернуться в свои границы.
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26.11.2023 23:12 Відповісти
Не смешите. Трамп все подписывал наступая себе на горло. Вспомните как над ним постоянно стояли даже его однопартийцы заставляя подписать очередную бумажку. А цены на нефть обрушил не Трамп а бирживые киты. Чтобы задавить конкурентов-лонгистов, затолкали нефть аж в минуса чтобы всех обанкротить а потом обратно нефть поднять до небес. А то что Байден импотент старый который и США и свою партию в говно втоптал и дал трампистам вылезть из дерьма так с етим могу согласиться.
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26.11.2023 23:27 Відповісти
Когда Трамп говорит, что он знает, как быстро закончить войну - он имеет ввиду с позиции силы заставить РФ вернуться в свои границы.
Что ты несешь? Какая позиция силы? Етот рыжий кремлевский холуй неоднократно заявлял что война может быть закончена только когда Украина отдаст свою территорию.Ниокаком возвращении рашки за украинские границы он даже не говорил. К тому же будучи президентом он уже имел возможность перед рашкой показать силу и дать Украине оружие только вместо етого он ветировал поставки Украине оружия и ползал раком не только перед ****** и перед Ыном.
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26.11.2023 23:36 Відповісти
успокойтесь
давайте дождемся ноября 2024
американские избиратели уже сделали свой выбор
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27.11.2023 02:26 Відповісти
А ти задай питання - кому вигідна ця війна, а по факту не війна, а напад терористів і антитерористична операція? Війною цю назвав Натангьяху, якому очевидно потрібна пабєдоносная війна з захопленням територій і те що уряд Ізраїлю заявив про залишення контролю над сектором Гази за Ізраїлем це підтвердило. Так, бойові дії між Ізраїлем і хамасом вигідні *****, але опосередковано, а головний вигодоотримувач у вигляді захоплених територій Ізраїль. Хамасу нічого доброго не світило в результаті атаки і це могли вчинити тільки самогубці або бойовики за мзду. Залишається відслідкувати фінансування звісно з урахуванням, що мзду терористам міг виділяти контрагент в обмін на якусь послугу від генерального замовника.
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26.11.2023 20:48 Відповісти
Вся поганая Газа не стоит жизни одного израильтянина. А их Хамас убил более 1200. Биби Нетаньягу, который прошляпил нападение 7.10 - политический труп, ему повезёт, если он успеет спрятаться в тюрьме. Думайте, что пишите.
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26.11.2023 22:20 Відповісти
А шо тут думать? Сиділи майбутні терористи, грали в нарди, посьорбуючи чай - типу парились від нудьги ( скуки, если шо ) і додумались покінчити життя самогубством. Соромно їм стало жити на утриманні ООН і в т.ч. Ізраїлю. Іншого способу, як напасти з сокирою на країну з регулярною армією, озброєною самою новітньою зброєю і технікою не придумали. Це шоб навірняка, щоб мотузка не порвалась або осічка не вийшла, щоб заодно і будинки їм розбомбили разом з сім'ями. Нема шо думать, все ясно як божий день - колективна суЇцидальна ідеація. До речі вони мабуть теж, точно як ви тільки навпаки, вважають, що життя одного палестинця дорожче ... Розумієте про що я? Маю думку, що вкрай потрібне скурпульозне і незаангажоване розслідування незалежними слідчими ( можливо під егідою ООН або Міжнародного кримінального суду ) бажано з попереднім отриманням згоди обох сторін або без і оприлюдненням результатів. Цікаво буде навіть тільки побачити, яка сторона відмовиться від такої пропозиції і як аргументуватиме.
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28.11.2023 00:03 Відповісти
червонмй хрест це що?
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26.11.2023 19:44 Відповісти
Мабуть такі ж самі палестинці з місцевих.
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26.11.2023 20:01 Відповісти
Ізраїль і Фінляндія мають бути взірецями для оп,бо одні з кацапами переговори не ведуть,інші війська не розводять, а дають час на звільнення заручників,але після доброго копняка терористам
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26.11.2023 19:44 Відповісти
Та ні. Вони ж кухарки в політиці, яким цитата: "немає часу думати стратегічно", і які "нікому нічого не винні".

Буде диво якщо держава Україна виживе.
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26.11.2023 19:49 Відповісти
Ви сестри чи братья?
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26.11.2023 20:09 Відповісти
Фінляндія дасть копняка хамасу???
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26.11.2023 19:55 Відповісти
Цікаво - а скільки ватажків "ХАМАС" уже "дриснули" по підземному тунелю в Єгипет? Не може буть, що вони такий не прокопали! Бо вони ж прекрасно розуміють, що після передачі заручників їх усіх ВИРІЖУТЬ ДО НОГИ!!! А "керавники" на подібне не згодяться! Тому залишать "м"ясо" вмирать, а самі чухнуть "до лясу"!
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26.11.2023 19:51 Відповісти
Это стандартная тактика террористов и сектантов отправить своих баранов на убой во имя идеи и спасать потом себя хороших.
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26.11.2023 19:57 Відповісти
А вони взагалі там були? Здається, все відбувалось на віддаленому керуванні ..
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26.11.2023 20:09 Відповісти
нікуди не дриснули, бо взагалі-то вся верхівка хамасу в газі й не перебувала, все "політбюро" хамасу сиділо і сидить в Катарі...
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26.11.2023 20:42 Відповісти
Якщо чесно. Мене хвилює ситуація у нас, заручники у раїсі, бомбардування наших територій.

Бо всі тепер так Ізраїлю співчувають. А порівняти?
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26.11.2023 19:53 Відповісти
Порівняємо, діти чиновників Ізраїль в Армії,а не в Монако. Ізраїль має уряд,а не стрептиз бар, там усі для Перемоги, а не тільки ЗСУ і там усі рівні,а не по містам і селам комфортності і там смі не публікують усе що прийде в голову і у них не має безуглої з повноваженнями
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26.11.2023 19:57 Відповісти
Хто заважав будувати армію 30 років?
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26.11.2023 20:43 Відповісти
Момент! Не 30. Місцями нормас було. При Пороху.
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26.11.2023 20:46 Відповісти
тут з Вами навіть не стану сперечатися!
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26.11.2023 21:22 Відповісти
Чомусь з Хамасом Червоний хрест не боїться співпрацювати. Тож терористи Хамасу схоже маленькі діточки порівняно з запоребриковими терористами.
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26.11.2023 20:11 Відповісти
Нефтяной танкер, принадлежащий израильскому бизнесмену, который сегодня был захвачен террористами "Ансар Алла", шел под началом турецкого капитана. Среди членов команды граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Хуситы намерены слить нефть и конфисковать ее для своих надобностей. Для этого им нужно оттраспортировать танкер в Ходейду.

В связи с пиратством в Красном море и Аденском заливе уже появляются предложения о военизированном сопровождении. Ценники - от 500 тысяч долларов за проводку одного судна и выше. В свое время на проводке караванов через те же места ЧВК поднимали до 6-8 миллионов долларов за караван и были очень рады появлению сомалийских пиратов, создавших для них бездонный рынок.

Сейчас ситуация посерьезнее, так как хуситы - это, по сути, квази-государственные парамилитарные силы с соответствующим вооружением и техникой. Поэтому цена проводки может быстро вырасти в 3-4 раза. Это вам не сомалийцы на лодках и с калашами, тут народ серьезнее.

Плюс неизбежное повышение страховок в связи с рискованностью судоходства в данном районе. Возможен вариант, что торговый маршрут через Красное море станет крайне дорогим, а это неизбежно ударит и по ценам на перевозимые товары. Кстати, именно через Суэцкий канал и Красное море отправляется российское зерно в Африку, российская нефть в Индию и в Китай. Если учесть, что хуситы - союзники Ирана, то возникает весьма любопытная ситуация, бьющая по интересам российских бизнесменов. По идее сейчас в Сану должен лететь десант российского МИДа, но в том и проблема, что Россия у хуситов не котируется никак. А потому обсуждать нечего. (c)
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26.11.2023 20:12 Відповісти
Именно поэтому вопрос должны решать сами арабы.
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26.11.2023 22:56 Відповісти
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26.11.2023 20:46 Відповісти
 
 