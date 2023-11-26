Хамас передав Червоному Хресту третю групу заручників

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у неділю ввечері Червоному Хресту передали звільнених заручників Хамас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

До третьої групи звільнених заручників входять 17 осіб, серед яких є як ізраїльтяни, так й іноземні громадяни.

Як відомо, у п'ятницю 24 листопада о сьомій годині набуло чинності чотириденне перемир'я, укладене між Ізраїлем та угрупованням Хамас за посередництва Катару.

Пенітенціарна служба Ізраїлю повідомила, що отримала список із 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені в рамках угоди з Хамас.

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