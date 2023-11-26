Хамас передав Червоному Хресту третю групу заручників
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у неділю ввечері Червоному Хресту передали звільнених заручників Хамас.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
До третьої групи звільнених заручників входять 17 осіб, серед яких є як ізраїльтяни, так й іноземні громадяни.
Як відомо, у п'ятницю 24 листопада о сьомій годині набуло чинності чотириденне перемир'я, укладене між Ізраїлем та угрупованням Хамас за посередництва Катару.
Пенітенціарна служба Ізраїлю повідомила, що отримала список із 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені в рамках угоди з Хамас.
Топ коментарі
+17 Vik Tor #521724
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+16 Людмила Полякова #573716
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+10 Яр Холодний
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Видео https://twitter.com/PulseOfUkraine/status/1728473575005557175
Что ты несешь? Какая позиция силы? Етот рыжий кремлевский холуй неоднократно заявлял что война может быть закончена только когда Украина отдаст свою территорию.Ниокаком возвращении рашки за украинские границы он даже не говорил. К тому же будучи президентом он уже имел возможность перед рашкой показать силу и дать Украине оружие только вместо етого он ветировал поставки Украине оружия и ползал раком не только перед ****** и перед Ыном.
давайте дождемся ноября 2024
американские избиратели уже сделали свой выбор
Буде диво якщо держава Україна виживе.
Бо всі тепер так Ізраїлю співчувають. А порівняти?
В связи с пиратством в Красном море и Аденском заливе уже появляются предложения о военизированном сопровождении. Ценники - от 500 тысяч долларов за проводку одного судна и выше. В свое время на проводке караванов через те же места ЧВК поднимали до 6-8 миллионов долларов за караван и были очень рады появлению сомалийских пиратов, создавших для них бездонный рынок.
Сейчас ситуация посерьезнее, так как хуситы - это, по сути, квази-государственные парамилитарные силы с соответствующим вооружением и техникой. Поэтому цена проводки может быстро вырасти в 3-4 раза. Это вам не сомалийцы на лодках и с калашами, тут народ серьезнее.
Плюс неизбежное повышение страховок в связи с рискованностью судоходства в данном районе. Возможен вариант, что торговый маршрут через Красное море станет крайне дорогим, а это неизбежно ударит и по ценам на перевозимые товары. Кстати, именно через Суэцкий канал и Красное море отправляется российское зерно в Африку, российская нефть в Индию и в Китай. Если учесть, что хуситы - союзники Ирана, то возникает весьма любопытная ситуация, бьющая по интересам российских бизнесменов. По идее сейчас в Сану должен лететь десант российского МИДа, но в том и проблема, что Россия у хуситов не котируется никак. А потому обсуждать нечего. (c)