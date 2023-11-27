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У Києві для подолання негоди виведено 254 одиниці техніки, - Кличко

снегопад

Спеціалізована техніка насамперед проводить обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах та спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив: "254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" зараз працюють на вулицях Києва.

Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.

На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.

Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду 26 листопада залишилися без світла 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський

Автор: 

Київ (19400) негода (755) снігопад (466)


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Топ коментарі
+7
Та вона чи то буха, чи то хвора. Пре весь вечір.
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27.11.2023 00:31
+5
Тема, як тема. Але і тут приходять люди, які взагалі до Києва не мають ніякого відношення і починають накидати на вентилятор. Да нормально все
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27.11.2023 00:51
+5
Написали люди з Криму вчора - "штормяга" у них Кажуть, що за наслідками метеоспостережень - такого сотню років не було Хвилі - до 9 метрів Усю кримську "лінію Манергейма", яку кацапи будували ціле літо на узбережжі, зрівняло з пляжами Надіюся - циклон дістався і до Новоросійська Бухта з заходу відкрита - може, шторм попрацює замість наших "безпілотників"?
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27.11.2023 05:57
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27.11.2023 00:26 Відповісти
Та вона чи то буха, чи то хвора. Пре весь вечір.
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27.11.2023 00:31 Відповісти
Її перший нік улетів, бо вана мене на.... посилати почала і щось почала розповідати, що ми з вами з одного акаунту. У мене після війни розмова коротка
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27.11.2023 00:42 Відповісти
І буде ще багато улітати. Якщо не навчитеся з людьми спілкуватися
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27.11.2023 00:49 Відповісти
Нічим. Назвали мене російським тролем і послали). Да проїхали. По людськи я ні на кого зла не тримаю
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27.11.2023 01:26 Відповісти
Ти реально якесь кончене. І живеш у власному вигаданому світі. Довго думала перед тим, як моє ім'я спотворити й дідом назвати?
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27.11.2023 05:40 Відповісти
Будеш за моїм графіком слідкувати? Флудерастка.
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27.11.2023 09:09 Відповісти
Чисто теоретичо - якщо під ніком Марина сидить дід - що цей дід порушує? Під вашим ніком може сидіти бабця з цицьками - вуха спанієля
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27.11.2023 06:38 Відповісти
В північній частині Одеси через негоду впала труба котельні, без теплопостачання залишилась ця частина міста.
https://t.me/our_odessa/57583
https://t.me/our_odessa/57584
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27.11.2023 00:29 Відповісти
Труба котельні судячи з цього відео завалилася прямо в технічне приміщення де вироблялось тепло.
https://t.me/our_odessa/57595
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27.11.2023 00:38 Відповісти
На жаль, внаслідок сильного вітру на одній з наших районних котелень великої потужності сталася аварія - впала труба заввишки більше 100 метрів - ОВА
«Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт.
Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати»
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27.11.2023 02:44 Відповісти
Відео https://www.facebook.com/reel/354382013842378
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27.11.2023 02:47 Відповісти
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27.11.2023 03:19 Відповісти
А до нас мабуть тільки залишки циклону добралися Прогнозували, що прийде вчора після обіду А насправді, приперло тільки вночі Уже ранок наступає, а снігу лише 2-3 см Вітер гуде - але "шторму" нема Побачимо що буде вдень Снігом мете, але не сильно
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27.11.2023 06:15 Відповісти
Дивлячісь які райони.
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27.11.2023 00:39 Відповісти
Фото дня из Крыма
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27.11.2023 00:50 Відповісти
Написали люди з Криму вчора - "штормяга" у них Кажуть, що за наслідками метеоспостережень - такого сотню років не було Хвилі - до 9 метрів Усю кримську "лінію Манергейма", яку кацапи будували ціле літо на узбережжі, зрівняло з пляжами Надіюся - циклон дістався і до Новоросійська Бухта з заходу відкрита - може, шторм попрацює замість наших "безпілотників"?
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27.11.2023 05:57 Відповісти
Карма.
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27.11.2023 09:31 Відповісти
Тема, як тема. Але і тут приходять люди, які взагалі до Києва не мають ніякого відношення і починають накидати на вентилятор. Да нормально все
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27.11.2023 00:51 Відповісти
То де негода? Вітер, так . Шо ще?
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27.11.2023 01:13 Відповісти
Ага! "Напилася я пьяна.... Не дайду да дивана...."
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27.11.2023 05:47 Відповісти
Бережи своє! Кажуть - жіночий алкоголізм не лікується....
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27.11.2023 08:14 Відповісти
Нічого! Не ти перша така - "веселунка", на форум приповзаєш.... Правда - до тебе одні чоловіки були
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27.11.2023 08:21 Відповісти
Що? Ще не протверезіла? Чи "добавляєш"?
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27.11.2023 08:49 Відповісти
Одеса, Вінниця снігу навалило, вітер, заметіль. Купити вас? Це не складно. Онучків тре годувати. Тай там онучки вже по 20 рочків
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27.11.2023 09:09 Відповісти
У древніх притча є ; Ростив чоловік виноградну лозу А тут - ЗАСУХА Нічим поливать лозу Почала лоза гинуть І було у нього три тварини - півень, мавпа і свиня Він зарізав півня і його кров"ю полив лозу Ожила трохи Потім мусив зарізать мавпу Використав її кров Під кінець мусив забить свиню
Тому в людей три степені сп"яніння
Спочатку вона "наскакує войовничо на оточуючих - як півень
Потім починає "блазнювать" - як мавпа
А потім валяється, де впала - як свиня
Ми тут у тебе вночі спостерігали "перехід" від першої стадії до другої
Можливо, після 9 ранку, ти перейшла до третьої
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27.11.2023 12:10 Відповісти
Там того снігу, тіко вітер
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27.11.2023 02:09 Відповісти
Судячи з фото, крім пастрансу ніхто нічого ніде не шкребе.
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27.11.2023 02:38 Відповісти
Так на фото зупинка громадського транспорту))) як її машинами чистити?)
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27.11.2023 05:47 Відповісти
На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників. Джерело:
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27.11.2023 05:48 Відповісти
 
 