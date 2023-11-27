У Києві для подолання негоди виведено 254 одиниці техніки, - Кличко
Спеціалізована техніка насамперед проводить обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах та спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив: "254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" зараз працюють на вулицях Києва.
Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.
На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.
Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка".
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«Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт.
Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати»
Тому в людей три степені сп"яніння
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Потім починає "блазнювать" - як мавпа
А потім валяється, де впала - як свиня
Ми тут у тебе вночі спостерігали "перехід" від першої стадії до другої
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