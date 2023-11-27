В Киеве для преодоления непогоды выведено 254 единицы техники, - Кличко

Специализированная техника в первую очередь производит обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил: "254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева.

Спецавто, в первую очередь, производят обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

На очистку и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, задействовано 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.

Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов к утру понедельника".

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