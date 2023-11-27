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В Киеве для преодоления непогоды выведено 254 единицы техники, - Кличко

снегопад

Специализированная техника в первую очередь производит обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил: "254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева.

Спецавто, в первую очередь, производят обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

На очистку и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, задействовано 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.

Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов к утру понедельника".

Читайте: Из-за непогоды 26 ноября остались без электричества 400 населенных пунктов в 10 регионах, - Зеленский

Автор: 

Киев (25466) непогода (816) снегопад (787)


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Топ комментарии
+7
Та вона чи то буха, чи то хвора. Пре весь вечір.
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27.11.2023 00:31
+5
Тема, як тема. Але і тут приходять люди, які взагалі до Києва не мають ніякого відношення і починають накидати на вентилятор. Да нормально все
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27.11.2023 00:51
+5
Написали люди з Криму вчора - "штормяга" у них Кажуть, що за наслідками метеоспостережень - такого сотню років не було Хвилі - до 9 метрів Усю кримську "лінію Манергейма", яку кацапи будували ціле літо на узбережжі, зрівняло з пляжами Надіюся - циклон дістався і до Новоросійська Бухта з заходу відкрита - може, шторм попрацює замість наших "безпілотників"?
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27.11.2023 05:57
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Що?
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27.11.2023 00:26 Ответить
Та вона чи то буха, чи то хвора. Пре весь вечір.
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27.11.2023 00:31 Ответить
Її перший нік улетів, бо вана мене на.... посилати почала і щось почала розповідати, що ми з вами з одного акаунту. У мене після війни розмова коротка
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27.11.2023 00:42 Ответить
І буде ще багато улітати. Якщо не навчитеся з людьми спілкуватися
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27.11.2023 00:49 Ответить
Нічим. Назвали мене російським тролем і послали). Да проїхали. По людськи я ні на кого зла не тримаю
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27.11.2023 01:26 Ответить
Ти реально якесь кончене. І живеш у власному вигаданому світі. Довго думала перед тим, як моє ім'я спотворити й дідом назвати?
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27.11.2023 05:40 Ответить
Будеш за моїм графіком слідкувати? Флудерастка.
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27.11.2023 09:09 Ответить
Чисто теоретичо - якщо під ніком Марина сидить дід - що цей дід порушує? Під вашим ніком може сидіти бабця з цицьками - вуха спанієля
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27.11.2023 06:38 Ответить
В північній частині Одеси через негоду впала труба котельні, без теплопостачання залишилась ця частина міста.
https://t.me/our_odessa/57583
https://t.me/our_odessa/57584
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27.11.2023 00:29 Ответить
Труба котельні судячи з цього відео завалилася прямо в технічне приміщення де вироблялось тепло.
https://t.me/our_odessa/57595
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27.11.2023 00:38 Ответить
На жаль, внаслідок сильного вітру на одній з наших районних котелень великої потужності сталася аварія - впала труба заввишки більше 100 метрів - ОВА
«Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт.
Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати»
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27.11.2023 02:44 Ответить
Відео https://www.facebook.com/reel/354382013842378
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27.11.2023 02:47 Ответить
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27.11.2023 03:19 Ответить
А до нас мабуть тільки залишки циклону добралися Прогнозували, що прийде вчора після обіду А насправді, приперло тільки вночі Уже ранок наступає, а снігу лише 2-3 см Вітер гуде - але "шторму" нема Побачимо що буде вдень Снігом мете, але не сильно
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27.11.2023 06:15 Ответить
Дивлячісь які райони.
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27.11.2023 00:39 Ответить
Фото дня из Крыма
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27.11.2023 00:50 Ответить
Написали люди з Криму вчора - "штормяга" у них Кажуть, що за наслідками метеоспостережень - такого сотню років не було Хвилі - до 9 метрів Усю кримську "лінію Манергейма", яку кацапи будували ціле літо на узбережжі, зрівняло з пляжами Надіюся - циклон дістався і до Новоросійська Бухта з заходу відкрита - може, шторм попрацює замість наших "безпілотників"?
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27.11.2023 05:57 Ответить
Карма.
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27.11.2023 09:31 Ответить
Тема, як тема. Але і тут приходять люди, які взагалі до Києва не мають ніякого відношення і починають накидати на вентилятор. Да нормально все
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27.11.2023 00:51 Ответить
То де негода? Вітер, так . Шо ще?
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27.11.2023 01:13 Ответить
Ага! "Напилася я пьяна.... Не дайду да дивана...."
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27.11.2023 05:47 Ответить
Бережи своє! Кажуть - жіночий алкоголізм не лікується....
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27.11.2023 08:14 Ответить
Нічого! Не ти перша така - "веселунка", на форум приповзаєш.... Правда - до тебе одні чоловіки були
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27.11.2023 08:21 Ответить
Що? Ще не протверезіла? Чи "добавляєш"?
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27.11.2023 08:49 Ответить
Одеса, Вінниця снігу навалило, вітер, заметіль. Купити вас? Це не складно. Онучків тре годувати. Тай там онучки вже по 20 рочків
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27.11.2023 09:09 Ответить
У древніх притча є ; Ростив чоловік виноградну лозу А тут - ЗАСУХА Нічим поливать лозу Почала лоза гинуть І було у нього три тварини - півень, мавпа і свиня Він зарізав півня і його кров"ю полив лозу Ожила трохи Потім мусив зарізать мавпу Використав її кров Під кінець мусив забить свиню
Тому в людей три степені сп"яніння
Спочатку вона "наскакує войовничо на оточуючих - як півень
Потім починає "блазнювать" - як мавпа
А потім валяється, де впала - як свиня
Ми тут у тебе вночі спостерігали "перехід" від першої стадії до другої
Можливо, після 9 ранку, ти перейшла до третьої
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27.11.2023 12:10 Ответить
Там того снігу, тіко вітер
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27.11.2023 02:09 Ответить
Судячи з фото, крім пастрансу ніхто нічого ніде не шкребе.
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27.11.2023 02:38 Ответить
Так на фото зупинка громадського транспорту))) як її машинами чистити?)
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27.11.2023 05:47 Ответить
На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників. Джерело:
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27.11.2023 05:48 Ответить
 
 