В Киеве для преодоления непогоды выведено 254 единицы техники, - Кличко
Специализированная техника в первую очередь производит обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил: "254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева.
Спецавто, в первую очередь, производят обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.
На очистку и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, задействовано 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.
Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов к утру понедельника".
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Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати»
Тому в людей три степені сп"яніння
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Потім починає "блазнювать" - як мавпа
А потім валяється, де впала - як свиня
Ми тут у тебе вночі спостерігали "перехід" від першої стадії до другої
Можливо, після 9 ранку, ти перейшла до третьої