Україні життєво необхідно нарощувати виробництво ударних й розвідувальних БпЛА, - Ігнат
Ударні та розвідувальні БпЛА українського виробництва потрібні, щоб виснажувати російську ППО, завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури Росії.
Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це життєва необхідність (нарощувати виробництво дронів – ред.), це те, що нам зараз потрібно якомога більше - сотнями, тисячами у відповідь на те, що роблять вороги. Ви бачите, що вони нарощують саме цей тип боєприпасів. Навіть вигадувати нічого не потрібно, потрібно теж це робити. Ми маємо кооперації з багатьма країнами заходу, спільне виробництво вже налагоджено по окремих типах боєприпасів. То чому нам не нарощувати його в рази? Це можна робити як на території нашої держави, так і на територіях держав-партнерів, робити ударні БпЛА – це більш дешевий спосіб для того, щоб турбувати Росію українською зброєю, підкреслюю, бо захід дуже переживає за якусь ескалацію, щоб ми не застосовували західну зрою проти них на території Росії. Таким чином, нам треба нарощувати усі БпЛА без виключення, FPV дрони сьогодні фактично ніша волонтерська. Ми бачимо скільки волонтери їх постачають", - повідомив Ігнат, додавши, що Україні потрібні й розвідувальні БПЛА, які також збиваються ворогом.
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бо у нас є 20+- підприємств та цехів по випуску дронів любих напрямків
лиш крім фондів та волонтерів не видно замовників..
то ж питання до влади.
а яка сума проплачена з бюджету???
А раїся під санкціями і всьо робить що треба. Агентура фсб в Україні рулить...
Ми ці "розумні слова" чуємо вже майже два роки.
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата.
Нам? Ну добре, ми почули. І що далі?
Може, треба не триндіти про це по телевізору, а тиснути на МО, на Умерова? Скільки разів вже чули від виробників "можемо все, але немає замовлень від міністерства".
1. Все эти БПЛА в районе боевых действий могут быть нейтрализованы, если будет решение как заглушить сигнал управления. И все! Все, как говориться, пошло прахом кому-то куда-то.
2. Поэтому, главное химзаводы и токаря, которые производят боеприпасы - тот же 155 мм или мины ко взводному миномету 80.0 мм
И их можно запускать из пушки, с Мавиками, с ФиПИ разными джмилями или даже курьерами Глово - было бы послать взрывающееся.
О пункте №1 - заглушить все БПЛА и Калибры можно 10-15 ракетами, которые снимут спутники ГЛОНАСС над Украиной (примерно 5-10 спутников). Ну и америкосы согласятся выключить свои NAVSTAR, которые над нами висят.
Главное - воевать и руководить должны военные! Типа королей в Англии - наследный принц служил пилотом военного вертолета.