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Україні життєво необхідно нарощувати виробництво ударних й розвідувальних БпЛА, - Ігнат

український,безпілотник

Ударні та розвідувальні БпЛА українського виробництва потрібні, щоб виснажувати російську ППО, завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури Росії.

Про це в ефірі  телемарафону  зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це життєва необхідність (нарощувати виробництво дронів – ред.), це те, що нам зараз потрібно якомога більше - сотнями, тисячами у відповідь на те, що роблять вороги. Ви бачите, що вони нарощують саме цей тип боєприпасів. Навіть вигадувати нічого не потрібно, потрібно теж це робити. Ми маємо кооперації з багатьма країнами заходу, спільне виробництво вже налагоджено по окремих типах боєприпасів. То чому нам не нарощувати його в рази? Це можна робити як на території нашої держави, так і на територіях держав-партнерів, робити ударні БпЛА – це більш дешевий спосіб для того, щоб турбувати Росію українською зброєю, підкреслюю, бо захід дуже переживає за якусь ескалацію, щоб ми не застосовували західну зрою проти них на території Росії. Таким чином, нам треба нарощувати усі БпЛА без виключення, FPV дрони сьогодні фактично ніша волонтерська. Ми бачимо скільки волонтери їх постачають", - повідомив Ігнат, додавши, що Україні потрібні й розвідувальні БПЛА, які також збиваються ворогом.

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Автор: 

дрони (4609) Повітряні сили (2579) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+14

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27.11.2023 12:35
+10
Не пройшло і 2 роки....
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27.11.2023 12:34
+7
Тільки пиз...ете...
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27.11.2023 12:34
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Тільки пиз...ете...
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27.11.2023 12:34 Відповісти
додам--пúз..те і пиз..те́
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27.11.2023 12:47 Відповісти
саме так!!!
бо у нас є 20+- підприємств та цехів по випуску дронів любих напрямків
лиш крім фондів та волонтерів не видно замовників..
то ж питання до влади.
а яка сума проплачена з бюджету???
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27.11.2023 15:28 Відповісти
Не пройшло і 2 роки....
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27.11.2023 12:34 Відповісти
Два роки з 2014?
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27.11.2023 13:22 Відповісти
З 2014 по 2019 роки багато чого зроблено, але зеленоригам щось доводити немає сенсу. Чому за 4,6 роки не запустили виробництво дронів, снарядів, мін, ракет та іншого? Що, на телемарфон і серіали не вистачає, якщо витратити на армію? Те, чим воюють дали США і європейці, заслуги мародерів нуль.
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27.11.2023 13:57 Відповісти
Так найвеличнівішивий ****** шо аж мульйон вже робимо. Чи як завжди тільки ******?
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27.11.2023 12:35 Відповісти

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27.11.2023 12:35 Відповісти
Досраки, ці усі, писані "поеми" - вони їх даже не читають - ціх псів потрібно відстрілювати - це колоборанти....
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27.11.2023 14:34 Відповісти
Ну это уже претензии к министру обороны и прочим чиновникам... Или и тут Залужный виноват, что план производства не представил?
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27.11.2023 12:36 Відповісти
Федоров з "армією дронів" вже мчить.
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27.11.2023 12:41 Відповісти
Україні життєво необхідно було запускати впк 2 роки тому, коли була підтримка усього цивілізованного світу, і ще союзники не просікли, що таке зелень. А тепер вже запізно пити боржомі - дігнати паРашу, яка вже рік на військових рейках, буде вкрай важко, якщо взагалі - можливо. Докерувалися, зелені утирки.
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27.11.2023 12:42 Відповісти
Україна не під санкціями і тільки пізд....ж.....
А раїся під санкціями і всьо робить що треба. Агентура фсб в Україні рулить...
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27.11.2023 12:42 Відповісти
єтіть Ігнат проснувся
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Під час війни слуги вирішили, що міністр оборони України має бути цивільний або звільнений з рядів ЗСУ. Назначення зробили на свій лад, можна подумати,що не було військового з відповідною освітою,досвідом війни і скаліченого. Цілий штат здорових людей, а цей штат мав би бути з професіоналів, які повернулися з війни. Так і кругом куди не кинь. 7 здорованів кидають в машину одного , поліція ,то зовсім якась опг. Сумно, тривожно, страшно
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27.11.2023 12:44 Відповісти
Капітан очевидність...
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27.11.2023 12:44 Відповісти
шо асфальт вже не вивозить? доречі шо там грім-2?
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27.11.2023 12:47 Відповісти
Наче ж усе нарощуєм ..
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27.11.2023 13:00 Відповісти
Розумні слова.
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27.11.2023 13:01 Відповісти
Слова до кого?
Ми ці "розумні слова" чуємо вже майже два роки.
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27.11.2023 13:17 Відповісти
все буде добре👍, а москалі заворушилися... Слава Україні!
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27.11.2023 13:06 Відповісти
А де наші беспілотники, гроші на які були перераховані Розенблату?? Чому мовчить поліція поліція? А скільки ще було таких просто фіктивних угод?...

Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата.
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27.11.2023 13:14 Відповісти
От цікаво, а кому про це заявив Ігнат?
Нам? Ну добре, ми почули. І що далі?
Може, треба не триндіти про це по телевізору, а тиснути на МО, на Умерова? Скільки разів вже чули від виробників "можемо все, але немає замовлень від міністерства".
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27.11.2023 13:15 Відповісти
гопникам з цирку дійшло за 5 років, чи все ж таки ні?
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27.11.2023 13:16 Відповісти
І це тільки зараз стало зрозумілим? А чи стало? Сумніваюсь.
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27.11.2023 16:05 Відповісти
Скажу как военный, который получил военное образование при Совке, но меня научили читать и думать в Византии 20 века.
1. Все эти БПЛА в районе боевых действий могут быть нейтрализованы, если будет решение как заглушить сигнал управления. И все! Все, как говориться, пошло прахом кому-то куда-то.
2. Поэтому, главное химзаводы и токаря, которые производят боеприпасы - тот же 155 мм или мины ко взводному миномету 80.0 мм
И их можно запускать из пушки, с Мавиками, с ФиПИ разными джмилями или даже курьерами Глово - было бы послать взрывающееся.
О пункте №1 - заглушить все БПЛА и Калибры можно 10-15 ракетами, которые снимут спутники ГЛОНАСС над Украиной (примерно 5-10 спутников). Ну и америкосы согласятся выключить свои NAVSTAR, которые над нами висят.
Главное - воевать и руководить должны военные! Типа королей в Англии - наследный принц служил пилотом военного вертолета.
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27.11.2023 16:33 Відповісти
 
 