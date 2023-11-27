Чехія знову почала отримувати російський газ, - ЗМІ
У жовтні деякі трейдери почали імпортувати до Чехії російський газ, який припинив надходити до країни з початку 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням коментар міністра промисловості і торгівлі Чехії Йозефа Сікели Novinky
Зазначається, що з січня по кінець жовтня цього року із загального обсягу постачання на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2%. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.
Про те, що російський газ почав надходити до Чехії, свідчать також дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південноморавському краї.
За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, на цій прикордонній станції до 40 відсотків газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з Росії.
Сікела наголосив, що з огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції.
"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", - зауважив він.
Згідно з попередньою інформацією міністерства, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.
"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", - наголосив Сікела.
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Як тільки транзит припинеться, по ГТС буде завдаватися удари як і по іншій енергетиці.
Де вас тілько таких беруть....
Історія Захід нічому не вчить!