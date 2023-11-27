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Новини
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Чехія знову почала отримувати російський газ, - ЗМІ

газ,молдова,румунія

У жовтні деякі трейдери почали імпортувати до Чехії російський газ, який припинив надходити до країни з початку 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням коментар міністра промисловості і торгівлі Чехії Йозефа Сікели Novinky

Зазначається, що з січня по кінець жовтня цього року із загального обсягу постачання на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2%. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

Про те, що російський газ почав надходити до Чехії, свідчать також дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південноморавському краї.

За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, на цій прикордонній станції до 40 відсотків газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з Росії.

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Сікела наголосив, що з огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції.

"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", - зауважив він.

Згідно з попередньою інформацією міністерства, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.

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"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", - наголосив Сікела.

Автор: 

газ (10403) росія (64846) Чехія (1602)


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Топ коментарі
+6
ТРУБА ТО ІДЕ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ )))
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27.11.2023 13:10
+6
Слово Україна пишеться з великої літери.

Де вас тілько таких беруть....
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27.11.2023 13:56
+5
Пекельні санкці, блд. Єкпорт кацапського газу б'є всі рекорди (у тому числі на Захід), вже й видобуток збільшують. Гроші на війну течуть рікою. А для нас тільки блокаду посилюють полякословаки, та гроші поступово перестають давати...
Історія Захід нічому не вчить!
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27.11.2023 14:22
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ось це біда....
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27.11.2023 13:01 Відповісти
Сцяки ж грошима не пахнуть... чи тойво... навпаки...
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27.11.2023 13:02 Відповісти
ТРУБА ТО ІДЕ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ )))
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27.11.2023 13:10 Відповісти
так-але якщо не буде попиту то буде просто пуста труба,а от купівля газу у агресора є його підтримкою та підживленям військової міці...
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27.11.2023 13:14 Відповісти
Шизоід, існування транзиту газу у об'ємах, що не впливають на економіку росії через Україну-гарантія того, що рф не руйтує ГТС України і немає необхідності транспортувати газ із сховищ на заході в східні регіоги.
Як тільки транзит припинеться, по ГТС буде завдаватися удари як і по іншій енергетиці.
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27.11.2023 14:37 Відповісти
шизоід-шизоіда ти завжди бачиш у дзеркалі...
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27.11.2023 14:43 Відповісти
Тобі скільки разів казали- не флуди, коли в голові дірка.
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27.11.2023 15:20 Відповісти
А вы заметили шо магистральный газопровод не бомбит ни одна из сторон.
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27.11.2023 14:21 Відповісти
А тяжело поинтересоваться что там еще находится газ для наших городов и что газ в транзитных трубах смешивается с местным с месторождений?
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27.11.2023 14:28 Відповісти
В основному "тему" розганяють ростролі і корисні ідіоти -шизоіди типу "Чуднівця". Цей придурок бездумно продуктує тексти, із дурнуватої голови, не маючи змогу включати мозковий апарат.
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27.11.2023 14:40 Відповісти
Якщо це є комерційною таємницею, то як вона потрапила на сторінку смі? Що в цьому випадку цікавого?
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27.11.2023 13:03 Відповісти
Пекельні санкції, частина 152-га, або як нічого не робити, роблячи вигляд, що щось таки робиш.
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27.11.2023 13:23 Відповісти
1,2% після 97% - це робити вигляд що щось таки робиш
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27.11.2023 13:30 Відповісти
Де 1,2% там і 3%, де 3% там і 10%, гадаю логіку ти зрозумів.
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27.11.2023 15:36 Відповісти
Та навіть і за 10% у порівнянні із 97% можна подякувати. І подякувати двічі що хоч і хомячать російський газ але не нахабно
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27.11.2023 15:46 Відповісти
Де 10 там і 30, все починається з малого.
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27.11.2023 15:53 Відповісти
Ну а поки 1.2% перетворюється на 10% як раз час боротися із спробами обійти санції і тистнути на Чехів.
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27.11.2023 16:13 Відповісти
Одне питання, через как ? Невже через Північну Корею?
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27.11.2023 13:26 Відповісти
а не через украину?
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27.11.2023 13:52 Відповісти
Слово Україна пишеться з великої літери.

Де вас тілько таких беруть....
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27.11.2023 13:56 Відповісти
ну так УКРАИНА ведь транзитирует российский газ- это не секрет
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27.11.2023 15:18 Відповісти
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27.11.2023 15:20 Відповісти
Ну що, мабуть скоро запустять північний потік1, 2 і т.і. Устали от войни.
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27.11.2023 14:20 Відповісти
Конспирологическая версия- а может СП-1 и СП-2 и перекачивает газ втихаря. А взрыв это для понта.
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27.11.2023 14:25 Відповісти
Пекельні санкці, блд. Єкпорт кацапського газу б'є всі рекорди (у тому числі на Захід), вже й видобуток збільшують. Гроші на війну течуть рікою. А для нас тільки блокаду посилюють полякословаки, та гроші поступово перестають давати...
Історія Захід нічому не вчить!
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27.11.2023 14:22 Відповісти
Троль, не звизди. Ваш газвонючпром у 22-му рокці знизив видуботок на 20 відсотків і на стільки ж у 23-му. Газ нікуди дівати. Для цього запустили фейк поограму потгазифікації сел в роісії Поки що пуцькіни друзі тільки ділять то фвнансування
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27.11.2023 14:44 Відповісти
Пенизе наде все!
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27.11.2023 15:26 Відповісти
Не буде йти кацапський газ через нашу ГТС,то вони *********** наші ГРС і ми взагалі залишимось і без нашого газу ,але цього наші упа-патріоти не розуміють.
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27.11.2023 17:27 Відповісти
 
 