Чехія знову почала отримувати російський газ, - ЗМІ

У жовтні деякі трейдери почали імпортувати до Чехії російський газ, який припинив надходити до країни з початку 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням коментар міністра промисловості і торгівлі Чехії Йозефа Сікели Novinky

Зазначається, що з січня по кінець жовтня цього року із загального обсягу постачання на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2%. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

Про те, що російський газ почав надходити до Чехії, свідчать також дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південноморавському краї.

За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, на цій прикордонній станції до 40 відсотків газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після нападу на Україну росія заробила 550 млрд євро на експорті викопного палива, – CREA

Сікела наголосив, що з огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції.

"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", - зауважив він.

Згідно з попередньою інформацією міністерства, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США прагнуть перешкодити амбіціям рф стати провідним експортером скрапленого природного газу, - FT

"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", - наголосив Сікела.