Чехия снова начала получать российский газ, - СМИ

В октябре некоторые трейдеры начали импортировать в Чехию российский газ, прекративший поступать в страну с начала 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы Novinky

Отмечается, что с января по конец октября этого года из общего объема поставок на российский газ пришлось 79,6 млн кубометров, или 1,2%. Информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.

О том, что российский газ начал поступать в Чехию, свидетельствуют данные со станции передачи в Ланжхоте в Южноморавском крае.

По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, на этой пограничной станции до 40 процентов импортируемого в Чехию газа сейчас поступает из России.

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Сикела подчеркнул, что, учитывая, что некоторые страны все еще не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции.

"Однако я бы считал правильным, чтобы потребители были проинформированы, если они покупают газ у поставщиков, покупающих российский газ", - отметил он.

Согласно предварительной информации министерства, российский газ перестал поступать в Чехию с начала этого года. Государство заменило его газом из Норвегии и сжиженным газом LNG из Нидерландов и Бельгии. В прошлые годы доля российского газа составляла около 97%.

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"Необходимо рассмотреть, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне, или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС", - подчеркнул Сикела.