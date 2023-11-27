РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости
5 479 29

Чехия снова начала получать российский газ, - СМИ

газ,молдова,румунія

В октябре некоторые трейдеры начали импортировать в Чехию российский газ, прекративший поступать в страну с начала 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы Novinky

Отмечается, что с января по конец октября этого года из общего объема поставок на российский газ пришлось 79,6 млн кубометров, или 1,2%. Информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.

О том, что российский газ начал поступать в Чехию, свидетельствуют данные со станции передачи в Ланжхоте в Южноморавском крае.

По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, на этой пограничной станции до 40 процентов импортируемого в Чехию газа сейчас поступает из России.

Читайте: США стремятся помешать амбициям рф стать ведущим экспортером сжиженного природного газа, - FT

Сикела подчеркнул, что, учитывая, что некоторые страны все еще не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции.

"Однако я бы считал правильным, чтобы потребители были проинформированы, если они покупают газ у поставщиков, покупающих российский газ", - отметил он.

Согласно предварительной информации министерства, российский газ перестал поступать в Чехию с начала этого года. Государство заменило его газом из Норвегии и сжиженным газом LNG из Нидерландов и Бельгии. В прошлые годы доля российского газа составляла около 97%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет полностью готова к прохождению отопительного сезона, - министр энергетики Галущенко

"Необходимо рассмотреть, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне, или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС", - подчеркнул Сикела.

Автор: 

Газ (10223) россия (95308) Чехия (1698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
ТРУБА ТО ІДЕ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ )))
показать весь комментарий
27.11.2023 13:10
+6
Слово Україна пишеться з великої літери.

Де вас тілько таких беруть....
показать весь комментарий
27.11.2023 13:56
+5
Пекельні санкці, блд. Єкпорт кацапського газу б'є всі рекорди (у тому числі на Захід), вже й видобуток збільшують. Гроші на війну течуть рікою. А для нас тільки блокаду посилюють полякословаки, та гроші поступово перестають давати...
Історія Захід нічому не вчить!
показать весь комментарий
27.11.2023 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось це біда....
https://censor.net/ua/news/3455826/******************************************************************************************
показать весь комментарий
27.11.2023 13:01 Ответить
Сцяки ж грошима не пахнуть... чи тойво... навпаки...
показать весь комментарий
27.11.2023 13:02 Ответить
ТРУБА ТО ІДЕ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ )))
показать весь комментарий
27.11.2023 13:10 Ответить
так-але якщо не буде попиту то буде просто пуста труба,а от купівля газу у агресора є його підтримкою та підживленям військової міці...
показать весь комментарий
27.11.2023 13:14 Ответить
Шизоід, існування транзиту газу у об'ємах, що не впливають на економіку росії через Україну-гарантія того, що рф не руйтує ГТС України і немає необхідності транспортувати газ із сховищ на заході в східні регіоги.
Як тільки транзит припинеться, по ГТС буде завдаватися удари як і по іншій енергетиці.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:37 Ответить
шизоід-шизоіда ти завжди бачиш у дзеркалі...
показать весь комментарий
27.11.2023 14:43 Ответить
Тобі скільки разів казали- не флуди, коли в голові дірка.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:20 Ответить
А вы заметили шо магистральный газопровод не бомбит ни одна из сторон.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:21 Ответить
А тяжело поинтересоваться что там еще находится газ для наших городов и что газ в транзитных трубах смешивается с местным с месторождений?
показать весь комментарий
27.11.2023 14:28 Ответить
В основному "тему" розганяють ростролі і корисні ідіоти -шизоіди типу "Чуднівця". Цей придурок бездумно продуктує тексти, із дурнуватої голови, не маючи змогу включати мозковий апарат.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:40 Ответить
Якщо це є комерційною таємницею, то як вона потрапила на сторінку смі? Що в цьому випадку цікавого?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:03 Ответить
Пекельні санкції, частина 152-га, або як нічого не робити, роблячи вигляд, що щось таки робиш.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:23 Ответить
1,2% після 97% - це робити вигляд що щось таки робиш
показать весь комментарий
27.11.2023 13:30 Ответить
Де 1,2% там і 3%, де 3% там і 10%, гадаю логіку ти зрозумів.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:36 Ответить
Та навіть і за 10% у порівнянні із 97% можна подякувати. І подякувати двічі що хоч і хомячать російський газ але не нахабно
показать весь комментарий
27.11.2023 15:46 Ответить
Де 10 там і 30, все починається з малого.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:53 Ответить
Ну а поки 1.2% перетворюється на 10% як раз час боротися із спробами обійти санції і тистнути на Чехів.
показать весь комментарий
27.11.2023 16:13 Ответить
Одне питання, через как ? Невже через Північну Корею?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:26 Ответить
а не через украину?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:52 Ответить
Слово Україна пишеться з великої літери.

Де вас тілько таких беруть....
показать весь комментарий
27.11.2023 13:56 Ответить
ну так УКРАИНА ведь транзитирует российский газ- это не секрет
показать весь комментарий
27.11.2023 15:18 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 15:20 Ответить
Ну що, мабуть скоро запустять північний потік1, 2 і т.і. Устали от войни.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:20 Ответить
Конспирологическая версия- а может СП-1 и СП-2 и перекачивает газ втихаря. А взрыв это для понта.
показать весь комментарий
27.11.2023 14:25 Ответить
Пекельні санкці, блд. Єкпорт кацапського газу б'є всі рекорди (у тому числі на Захід), вже й видобуток збільшують. Гроші на війну течуть рікою. А для нас тільки блокаду посилюють полякословаки, та гроші поступово перестають давати...
Історія Захід нічому не вчить!
показать весь комментарий
27.11.2023 14:22 Ответить
Троль, не звизди. Ваш газвонючпром у 22-му рокці знизив видуботок на 20 відсотків і на стільки ж у 23-му. Газ нікуди дівати. Для цього запустили фейк поограму потгазифікації сел в роісії Поки що пуцькіни друзі тільки ділять то фвнансування
показать весь комментарий
27.11.2023 14:44 Ответить
Пенизе наде все!
показать весь комментарий
27.11.2023 15:26 Ответить
Не буде йти кацапський газ через нашу ГТС,то вони *********** наші ГРС і ми взагалі залишимось і без нашого газу ,але цього наші упа-патріоти не розуміють.
показать весь комментарий
27.11.2023 17:27 Ответить
 
 