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Новини
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На Донеччині через обстріли знеструмлено три шахти: під землею заблоковані понад 70 гірників

шахта

У Донецькій області через ворожі обстріли були знеструмлені три шахти.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли у Донецькій області було знеструмлено три шахти. Заблокованими залишалися понад 70 шахтарів.

Також було обстріляно одну з прифронтових ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Усі відключення пов’язані з негодою та бойовими діями.

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Автор: 

шахта (701) Донецька область (8278) Міненерго (1398)


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Пастучіті кастрюлямі😎
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27.11.2023 15:44 Відповісти
Киш у масковію, бот 😡
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27.11.2023 17:27 Відповісти
Блд, такі великі гроші приносять шахти хозяівам , А ГЕНЕРАТОР поставити на шахті слабо ?
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27.11.2023 17:25 Відповісти
 
 