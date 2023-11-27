На Донеччині через обстріли знеструмлено три шахти: під землею заблоковані понад 70 гірників

У Донецькій області через ворожі обстріли були знеструмлені три шахти.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли у Донецькій області було знеструмлено три шахти. Заблокованими залишалися понад 70 шахтарів.

Також було обстріляно одну з прифронтових ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Усі відключення пов’язані з негодою та бойовими діями.

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