На Донеччині через обстріли знеструмлено три шахти: під землею заблоковані понад 70 гірників
У Донецькій області через ворожі обстріли були знеструмлені три шахти.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
"Через обстріли у Донецькій області було знеструмлено три шахти. Заблокованими залишалися понад 70 шахтарів.
Також було обстріляно одну з прифронтових ТЕС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Усі відключення пов’язані з негодою та бойовими діями.
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ігор тарчук
показати весь коментар27.11.2023 15:44 Відповісти Мені подобається 0
Sophia Duglass
показати весь коментар27.11.2023 17:27 Відповісти Мені подобається 1
Sophia Duglass
показати весь коментар27.11.2023 17:25 Відповісти Мені подобається 0
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