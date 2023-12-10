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Біля Кліщіївки ЗСУ накрили росіян щільним вогнем артилерії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни накрили артилерією російських окупантів. Захисники показали відео бойової роботи на Бахмутському напрямку. По ворогу відпрацювали бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни показали, як вкрили щільним вогнем артилерії російських піхотинців у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Захисники не розкрили точні втрати ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біійці 56 ОМБр знищили танк окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
Красиво працюють гармаші!

Слава ЗСУ !
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10.12.2023 12:41
+12
Косіть їх хлопці ,скоро вони закінчаться. А для тих хто падає в обморок що їх аж 140млн повідомляю: Після перепису 2010 р .відповідальний чиновник Рос ЗАГС Екатєріна Улітіна повідомила ,що в мордорі проживає аж .... увага 89.5 млн. жителів. За що була звільнена та попереджена фсб -тримати язик за зубами. Незалежні експерти взагалі оцінюють нинішню кількість в 59 млн. плюс 20 млн. напівлегальних іммігрантів -мусульман.
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10.12.2023 13:16
+4
єх.. .був би такий тепловізор, в різних діапазонах бачення...як в фільмі "Хижак"
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10.12.2023 12:06
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єх.. .був би такий тепловізор, в різних діапазонах бачення...як в фільмі "Хижак"
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10.12.2023 12:06 Відповісти
Десь так і треба, оркам це необхідно! А далі На Берлін, за немкамі до меркельші…
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10.12.2023 12:19 Відповісти
Тема дохлих орків не розкрита.
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10.12.2023 12:36 Відповісти
буде, через пару днів в відосиках кацапів
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10.12.2023 12:42 Відповісти
сходи розкрий
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10.12.2023 16:44 Відповісти
Красиво працюють гармаші!

Слава ЗСУ !
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10.12.2023 12:41 Відповісти
щільно та доволі прицільно
але це там де є снаряди
хлопці жаліються що наразі роблять в 5 разів меньше пострілів ніж треба
що приводить до неточності та не знищення орків та техніки
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10.12.2023 12:45 Відповісти
Свинособачий апокаліпсис.
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10.12.2023 13:12 Відповісти
Косіть їх хлопці ,скоро вони закінчаться. А для тих хто падає в обморок що їх аж 140млн повідомляю: Після перепису 2010 р .відповідальний чиновник Рос ЗАГС Екатєріна Улітіна повідомила ,що в мордорі проживає аж .... увага 89.5 млн. жителів. За що була звільнена та попереджена фсб -тримати язик за зубами. Незалежні експерти взагалі оцінюють нинішню кількість в 59 млн. плюс 20 млн. напівлегальних іммігрантів -мусульман.
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10.12.2023 13:16 Відповісти
Індуси кажуть, що й Китай так само прибільшує власне населення.
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10.12.2023 13:21 Відповісти
На мертвих душах дуже легко красти з бюджету. В них така традиція. І в нас не краще. Максимум в Україні зараз 30 млн.
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10.12.2023 14:58 Відповісти
але всеодно ресур декілька мільйонів
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10.12.2023 16:45 Відповісти
Генерал із Хорватії сказав ,що проти Сербії його чотирьохміліонна країна виставила 500тисячну армію. Якщо так то Україна мала б виставити проти рашки 3,5 міліонну армію.
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10.12.2023 17:11 Відповісти
може виставити, але як їх всіх забезпечити?
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10.12.2023 17:25 Відповісти
Були б бажаючі. Щоб самим не воювати ,Європа разом з Америкою, забезпечила б.Але звісно що така кількість армії у цій війні навряд чи потрібна.
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10.12.2023 17:40 Відповісти
бажаючі були і загалом є, але не з таким підходом і відношенням, організацією, коли одні воюють за країну, а інші крадуть і за кордон втікають. ну а щодо Європа і Америка, допоможуть, ну так, але глянь як зараз допомагають, навіть того не вистачає що дають, а ти кажеш були б бажаючі.
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10.12.2023 17:49 Відповісти
Google: "Країни Євросоюзу поставили Україні менше половини з обіцяного мільйону снарядів."
А була би достатня кількість снарядів - і ті дві ординські клешні, які все тугіше змикаються навколо Авдіївки, були би "богами війни" стерті вщент до дідькової матері.
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10.12.2023 21:46 Відповісти
Щоб було достатньо снарядів ,як і набоїв також ,то мабуть не на ЄС потрібно було дивитись та гигикати в 95 кварталі ,а будувати заводи та випускати **********. Між іншим один снаряд натівського калібру 155мм. коштує 3,5 тис. євро.
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10.12.2023 22:26 Відповісти
Десь в той час з мережі пропала щонайменша інформація на тему демографії в Кацапії. Я в 20011 році після того знаменитого виступу Андрона Кончаловського про звіздєц в Кацапії хотів дізнатись, яка там розкладка по мусульманах у них. НІ ФІГА! НЕМА НІЧОГО. Вичистили аж до часів сересеру.
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10.12.2023 17:44 Відповісти
Звісно 2011 році.
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10.12.2023 17:46 Відповісти
Розкладка така що ,принаймі в москві, більше 50% мусульман. В інших великих містах наближається до половини.Ще до всіх лугандонівських війн читав, що в амії рф 30% офіцерів мусульмани.
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10.12.2023 17:51 Відповісти
Точно пам*ятаю, як вже давно окочурений Лужков казав при його мерстві, що в Москві проживає тільки одних азербайджанців більше мільйона.
Десь на початку ще 90-х читав якусь фантастику, в якій Расєя була султанатом.
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10.12.2023 17:59 Відповісти
Хтось розумієця, лазерне цілевказання координат для арти буває, чи тільки для пристроїв з лацерним ціленаведенням ??
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10.12.2023 17:00 Відповісти
Так лазерний дальномір в танку ,або лазерний луч в ПКР"стугна" в арти лазера не буває ,вона стріляє за межі прямої видимості
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10.12.2023 17:31 Відповісти
а з дрона можна ж ??
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11.12.2023 12:19 Відповісти
M712 Copperhead, M982 Excalibur S. У орков "Краснополь".
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10.12.2023 19:28 Відповісти
Гарна робота.
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10.12.2023 20:01 Відповісти
Все добре!!!
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10.12.2023 22:12 Відповісти
Верное принятие решения:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/
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11.12.2023 00:04 Відповісти
 
 