Біля Кліщіївки ЗСУ накрили росіян щільним вогнем артилерії. ВIДЕО

Українські воїни накрили артилерією російських окупантів. Захисники показали відео бойової роботи на Бахмутському напрямку. По ворогу відпрацювали бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни показали, як вкрили щільним вогнем артилерії російських піхотинців у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Захисники не розкрили точні втрати ворога.

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