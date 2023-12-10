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Біля Кліщіївки ЗСУ накрили росіян щільним вогнем артилерії. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни накрили артилерією російських окупантів. Захисники показали відео бойової роботи на Бахмутському напрямку. По ворогу відпрацювали бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни показали, як вкрили щільним вогнем артилерії російських піхотинців у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Захисники не розкрили точні втрати ворога.
Топ коментарі
+14 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.12.2023 12:41
+12 boris petrik
показати весь коментар10.12.2023 13:16
+4 Bob Fayn
показати весь коментар10.12.2023 12:06
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Слава ЗСУ !
але це там де є снаряди
хлопці жаліються що наразі роблять в 5 разів меньше пострілів ніж треба
що приводить до неточності та не знищення орків та техніки
А була би достатня кількість снарядів - і ті дві ординські клешні, які все тугіше змикаються навколо Авдіївки, були би "богами війни" стерті вщент до дідькової матері.
Десь на початку ще 90-х читав якусь фантастику, в якій Расєя була султанатом.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18fdjnb/fpv_drone_hunts_a_russian_soldier_but_finally/