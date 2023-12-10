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Ворог ударив по Херсону, поранено чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,дснс

Вдень, 10 грудня, окупанти обстріляли Херсон. Є поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.

Також читайте: Ввечері 9 грудня російські окупанти обстріляли Херсон, поранена жінка, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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