Ворог ударив по Херсону, поранено чоловіка

Вдень, 10 грудня, окупанти обстріляли Херсон. Є поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.

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