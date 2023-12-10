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Ворог ударив по Херсону, поранено чоловіка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень, 10 грудня, окупанти обстріляли Херсон. Є поранений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.
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