Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей, - ГУР
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Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.
Про це в телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.
Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, серед врятованих із Сектора Гази - двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
А що кажуть в ІДІЛ?
евакуацією займавсі ГУР МО!!!! ****!!!!
МЗС в цей час ходило в тил ворога замість ГУР???
і слава Богу що ГШ не займався
Бо ця тушка розповсюджує пропаганду терористів.
Жодної жінки, дитини, взагалі нікого.
А тепер нехай хоч на весь світ виють: що хотіли, те й отримали.
Самі ж "чорняві" їх "наташами" називають. І ставляться до них відповідним чином.
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Простите. А что у нас делало МИД? Ведь это его обязанность заниматся эвакуацией граждан из разных районов, а не Главноого управления разведки Министерства обороны Украины. Умеров рамсы попутал?
Адже коли 07.10 вони сп'янілі нахабством і кров'ю тріумфували, танцювали на трупах (не в переносному, а цілком прямому значенні слова), ніхто такого не передбачав.
Чи вас бентежить, що вони в трусах? Так це запобіжний захід від "пояса шахіда"
Це вбивці, яких із бункерів та тунелів витягли. Цим пощастило, вони будуть жити, а тим, що в тунелях залишилися, пощастило менше
75 років більш ніж достатній термін, щоби переконатися - жити з ними поруч неможливо. І не ми, а вони 07.10 поставили питання руба - чи вони, чи ми. Ми обираємо - ми.
А тепер буде тільки так. (див. нижче)
Це назва кожного населеного пункту, де вони вбивали. Тепер отримають у 100 разів більше.
"Око за око, зуб за зуб"