Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей, - ГУР

Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.

Про це в телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.



Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед врятованих із Сектора Гази - двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

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