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Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сектор,евакуація,українці,гази

Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы.

Об этом в телеграме сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - операция по спасению наших граждан из сектора Газа успешно завершена.

Осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению президента Украины, эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из Сектора Газа эвакуировали еще 40 украинцев, - Зеленский

Как отмечается, среди спасенных из Сектора Газа - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.
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Топ комментарии
+28
а з Маріуполя, Херсона, Ірпіня, Бучі чого ж ви не вивозили людей? то не українці хіба були?
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10.12.2023 20:03
+18
То баби з України, що повискакували заміж за "іностранців" (пелестинських арабів) та їх діти
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10.12.2023 20:01
+15
Міністерство охорони здоров'я ХАМАС.
А що кажуть в ІДІЛ?
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10.12.2023 19:59
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Нічого Зараз Ізраїль замінить обстріли на "ванни з морською водою" Коли почне реально затоплювать тунелі - ці "щури" самі повтікають з Гази
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10.12.2023 19:59 Ответить
Грета Тунберг (здається так ту малу звуть) підніме ґвалт про те, що євреї позбавляють морську флору і фауну життєвого середовища, а якесь "амнесті інтернешинал" заволає, що морські ванни шкідливі для палестинців.
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10.12.2023 20:06 Ответить
Міністерство охорони здоров'я ХАМАС.
А що кажуть в ІДІЛ?
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10.12.2023 19:59 Ответить
пох..й хто що каже але є питання
евакуацією займавсі ГУР МО!!!! ****!!!!
МЗС в цей час ходило в тил ворога замість ГУР???
і слава Богу що ГШ не займався
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10.12.2023 21:19 Ответить
Ну не пох.
Бо ця тушка розповсюджує пропаганду терористів.
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10.12.2023 21:40 Ответить
Якби палестинськи терористи не розпочали сьомого жовтня масові вбивства євреїв, ніхто б не постраждав.
Жодної жінки, дитини, взагалі нікого.
А тепер нехай хоч на весь світ виють: що хотіли, те й отримали.
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10.12.2023 20:09 Ответить
****** это левацкий шизовреник поддерживающих исламских терористов.Что сироп закончился?
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10.12.2023 20:22 Ответить
Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено ... 304 українці ??????????????????Джерело: https://censor.net/ua/n3460701
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10.12.2023 19:59 Ответить
То баби з України, що повискакували заміж за "іностранців" (пелестинських арабів) та їх діти
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10.12.2023 20:01 Ответить
це курки безголові, розумію ще, коли із сирісирів тікали в Арктику до білих ведмедів заміж...
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10.12.2023 20:06 Ответить
думали, принцесами восточними стануть..
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10.12.2023 20:28 Ответить
Вони сусідкам колишнім так і говорять. )
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10.12.2023 20:38 Ответить
На тих теренах життя барана/вівці цінується більше ніж жіноче.
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10.12.2023 20:55 Ответить
чорнильниці
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10.12.2023 20:08 Ответить
бачив недавно таких "українок" з виплодком на вокзалі..
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10.12.2023 20:26 Ответить

Самі ж "чорняві" їх "наташами" називають. І ставляться до них відповідним чином.
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10.12.2023 20:38 Ответить
Украинцы и все, как один, с *издом.
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10.12.2023 20:03 Ответить
мохнате золото
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10.12.2023 20:16 Ответить
а з Маріуполя, Херсона, Ірпіня, Бучі чого ж ви не вивозили людей? то не українці хіба були?
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10.12.2023 20:03 Ответить
Не на часi, зараз на черзi Гондурас...
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10.12.2023 20:07 Ответить
Ого скільки моджахетів приевакували молодці кожному пояс шахіда. І всі ці курви за ***** і проти сишиа
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10.12.2023 20:04 Ответить
Залийте бетоном цю газу… дожили проявляємо чуйість до зруйнування терористичного анклаву… куди ***** світ котиться….
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10.12.2023 20:06 Ответить
Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек, - ГУР Источник: https://censor.net/ru/n3460701
============
Простите. А что у нас делало МИД? Ведь это его обязанность заниматся эвакуацией граждан из разных районов, а не Главноого управления разведки Министерства обороны Украины. Умеров рамсы попутал?
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10.12.2023 20:09 Ответить
Мабуть спецоперація)))
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10.12.2023 20:17 Ответить
МЗС в секторе Газа?
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10.12.2023 20:23 Ответить
"молодцы"... нам тут хамаса не хватает с хезболлой...
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10.12.2023 20:11 Ответить
Знали что получат пи$ды и получили пи$ды,а теперь ноют .Фееричные долбо€бы
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10.12.2023 20:13 Ответить
А 2 пластилінці для чого? Мало "рузького миру"?
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10.12.2023 20:14 Ответить
Это два палестинских "абрамовича".
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10.12.2023 20:25 Ответить
Ще нам тут тих терористів не вистачає, приїхали назад курки, які зрадили свою віру та країну!
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10.12.2023 20:25 Ответить
Коли береш у руки палицю і ********** на сусіда, завжди треба пам'ятати, що у палиця два кінці і другим кінцем можна отримати по власному лобі. Що з цим стадом і сталося.
Адже коли 07.10 вони сп'янілі нахабством і кров'ю тріумфували, танцювали на трупах (не в переносному, а цілком прямому значенні слова), ніхто такого не передбачав.
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10.12.2023 20:32 Ответить
Це тількі доводить що ви не дуже відрізняєтеся від тих, з ким воюєте. Так само ведуть себе з полоненими кацапи.
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10.12.2023 21:04 Ответить
Вибачте, каву та пиріжок запропонувати забули.
Чи вас бентежить, що вони в трусах? Так це запобіжний захід від "пояса шахіда"
Це вбивці, яких із бункерів та тунелів витягли. Цим пощастило, вони будуть жити, а тим, що в тунелях залишилися, пощастило менше
75 років більш ніж достатній термін, щоби переконатися - жити з ними поруч неможливо. І не ми, а вони 07.10 поставили питання руба - чи вони, чи ми. Ми обираємо - ми.
А тепер буде тільки так. (див. нижче)
Це назва кожного населеного пункту, де вони вбивали. Тепер отримають у 100 разів більше.
"Око за око, зуб за зуб"
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10.12.2023 21:49 Ответить
Коли почув, що хтось колись переїхав жити до сектору Газа.
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10.12.2023 20:37 Ответить
Стісняюсь спитать, а де можна прочитати звіт про виконання доручення президента та завершення евакуації з Маріуполя? Мелітополя? Токмака? Бердянська? Приморська? Голої Пристані? З тисяч інших міст, містечок, селищ і сіл?
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10.12.2023 21:10 Ответить
Радости полные штаны! Вывезли палестинских подстилок, сто лет они тут нужны, предавшие веру христианскую и свою Родину
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10.12.2023 21:11 Ответить
ГУР нема чим більш займатися,як мусульманок з арабчатами евакуювати?Де наше МЗС?
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11.12.2023 12:41 Ответить
 
 