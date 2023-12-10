Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек, - ГУР

Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы.

Об этом в телеграме сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - операция по спасению наших граждан из сектора Газа успешно завершена.

Осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению президента Украины, эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди спасенных из Сектора Газа - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.