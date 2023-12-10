Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Эвакуация из Сектора Газа завершена, вывезены 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы.
Об этом в телеграме сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - операция по спасению наших граждан из сектора Газа успешно завершена.
Осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению президента Украины, эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, 2 палестинца, 9 граждан Молдовы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди спасенных из Сектора Газа - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.
Пожалуйста, подождите...
А що кажуть в ІДІЛ?
евакуацією займавсі ГУР МО!!!! ****!!!!
МЗС в цей час ходило в тил ворога замість ГУР???
і слава Богу що ГШ не займався
Бо ця тушка розповсюджує пропаганду терористів.
Жодної жінки, дитини, взагалі нікого.
А тепер нехай хоч на весь світ виють: що хотіли, те й отримали.
Самі ж "чорняві" їх "наташами" називають. І ставляться до них відповідним чином.
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Простите. А что у нас делало МИД? Ведь это его обязанность заниматся эвакуацией граждан из разных районов, а не Главноого управления разведки Министерства обороны Украины. Умеров рамсы попутал?
Адже коли 07.10 вони сп'янілі нахабством і кров'ю тріумфували, танцювали на трупах (не в переносному, а цілком прямому значенні слова), ніхто такого не передбачав.
Чи вас бентежить, що вони в трусах? Так це запобіжний захід від "пояса шахіда"
Це вбивці, яких із бункерів та тунелів витягли. Цим пощастило, вони будуть жити, а тим, що в тунелях залишилися, пощастило менше
75 років більш ніж достатній термін, щоби переконатися - жити з ними поруч неможливо. І не ми, а вони 07.10 поставили питання руба - чи вони, чи ми. Ми обираємо - ми.
А тепер буде тільки так. (див. нижче)
Це назва кожного населеного пункту, де вони вбивали. Тепер отримають у 100 разів більше.
"Око за око, зуб за зуб"