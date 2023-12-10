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Херсон (2342) ДСНС (4463)

Після обстрілу Херсону в одній із квартир рятувальники виявили нерозірваний снаряд

Новини Цензор.НЕТ Події

херсон,дснс

У Херсоні після російського обстрілу рятувальники виявили нерозірваний снаряд в одній із квартир.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до служби порятунку зателефонували мешканці багатоквартирного житлового будинку та повідомили про влучання снаряду в одну з квартир.

Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та оглянули житловий будинок, на щастя, снаряд не здетонував, пожежі на місці влучання не було. Викликали піротехнічну службу для вилучення нерозірваного боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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north кorean parts?
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10.12.2023 21:02 Відповісти
perhaps these are shells from the times of the soviet union
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10.12.2023 22:12 Відповісти
Вєсті с болот.
В жопє московського мультіплікатора обнаружили нєразорвавшийся кабачок...

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10.12.2023 21:06 Відповісти
Це ті, що з КНДР передали *****!?
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11.12.2023 00:55 Відповісти
 
 