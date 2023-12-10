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Кількість біженців з України в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тисяч, - Євростат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,євросоюз

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець жовтня 2023 року мали 4 млн 238,01 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - йдеться в повідомленні.

У жовтні приріст становив 1,2%, або 51,8 тис. осіб, порівняно з 0,8% у вересні, 1% у серпні, по 1,1% у липні та червні і 1,4-1,3% у травні та квітні. Усі ці сім місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 150 тис. осіб, за якою йде Чехія - 53,8 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість українських біженців у ЄС зростає: За пів року офіційний статус оформили ще 340 тисяч осіб

Станом на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли біженців із України, були Німеччина (1 млн 215,37 тис. осіб; 28,7% від загальної кількості), Польща (960,62 тис. осіб; 22,7%) і Чехія (364,45 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,0%.

У вересні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 189,95 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 168,30 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець вересня цього року були також в Італії - 161,66 тис., Румунії - 142,34 тис., Нідерландах - 139,63 тис. і Словаччині - 111,62 тис.

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Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 97,32 тис., Австрії - 81,30 тис., Литві - 73,72 тис., Бельгії - 72,67 тис., Франції - 65,30 тис. (дані про дітей переважно не включені - Євростат), Швейцарії - 66,13 тис., Фінляндії - 62,52 тис., Португалії - 57,98 тис. і Норвегії - 60,98 тис.

Далі йдуть Латвія - 43,33 тис., Швеція - 42,53 тис., Естонія - 35,86 тис., Данія - 35,74 тис., Угорщина - 33,33 тис., Греція - 26,44 тис., Хорватія - 22,70 тис., Кіпр - 18,64 тис., Люксембург - 4,19 тис., Ісландія - 3,62 тис., Мальта - 1,94 тис. і Ліхтенштейн - 0,54 тис.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Вы забываете о человеческом капитале. Он - главная ценность развитых стран. Уезжают женщины и дети. Дети легко станут образованными по стандартам страны, в которой находятся и принесут ей процветание в будущем.
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10.12.2023 23:24
+9
Ніхто не хоче жити в ніщій країні, де йде війна і де правлять країною злодії і зрадники.
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10.12.2023 23:33
+8
Дайбі, осядуть там люди та нарешті поживуть по-людськи.
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10.12.2023 22:59
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Дайбі, осядуть там люди та нарешті поживуть по-людськи.
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10.12.2023 22:59 Відповісти
Аякже, платники податків цих країн мають їх годувати.

Вони, платники податків названих країн, саме про це і мріяли щоб хтось їхнім коштом жив "по-людЦьки"...
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10.12.2023 23:14 Відповісти
Вы забываете о человеческом капитале. Он - главная ценность развитых стран. Уезжают женщины и дети. Дети легко станут образованными по стандартам страны, в которой находятся и принесут ей процветание в будущем.
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10.12.2023 23:24 Відповісти
Зате наші платники податків 73% проголосували за ось все це
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11.12.2023 00:53 Відповісти
Чи не ті це людЯ, які голосували поПриколу за *******************?
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10.12.2023 23:59 Відповісти
На самом деле это предсказуемо. Все помнят прошлую зиму. Моя знакомая жила в Польше сначала войны. Летом вернулась, но сейчас вернулась обратно в Польшу вместе с детьми.
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10.12.2023 23:20 Відповісти
А ще є такі,що були на кацапії,а зараз їдуть до Євросоюзу.
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10.12.2023 23:32 Відповісти
Однозначно. У меня несколько пациентов бежали со временно оккупированных территорий через срашу в Европу. У них теперь ничего нет, но есть надежда на помощь развитых стран. Один из пациентов жил у меня вместе с семьёй около месяца, пока оформлялись документы. Сейчас он уже работает в компании Skoda. Он бежал от мобилизации в рашистскую армию.
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10.12.2023 23:42 Відповісти
Конвеєрна праця це жостко. Чи може він на керівний посаді?
Що може бути гірше ніж праця на конвеєрі чи на заводі?
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11.12.2023 05:59 Відповісти
Праця в кол-центре.
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11.12.2023 06:41 Відповісти
Он инженер, кем именно он работает я не знаю. Знаю лишь, что по специальности. И с его слов - он в восторге. Малую только никак в садик не устроит. Нет мест.
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11.12.2023 11:28 Відповісти
Щось не дуже багато біженців в сусідній Угорщині.
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10.12.2023 23:32 Відповісти
Ніхто не хоче жити в ніщій країні, де йде війна і де правлять країною злодії і зрадники.
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10.12.2023 23:33 Відповісти
Совершенно с вами согласен. Статистика показывает что из нищей Дании беженцы переселяются в пока еще обеспеченную Германию.
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11.12.2023 07:21 Відповісти
= из нищей Дании =

У Данії ВВП душу населення - 52,121 $
У Німеччині - 50,425 $
Країни світу за Індексом якості життя:
Данія - на 5 місці
Німеччина - на 16 місці
Рейтинг країн світу за рівнем щастя населення:
Данія - на 2 місці
Німеччина - на 16-му
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11.12.2023 22:07 Відповісти
кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7% Источник: https://censor.net/ru/n3460715
"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделил продукт валовой"
Вы это не мне, вы это беженцам расскажите оно им, там, на месте то не видно.
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11.12.2023 22:25 Відповісти
Пока дают плюшки едут , а без своего жилья тяжело там тоже будет .
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10.12.2023 23:34 Відповісти
В Гамбурге да, а в Вайсвассере - 48 кв.м - 400 евро с коммуналкой в среднем в месяц. Моя знакомая в гипермаркете работает на кассе. Чистыми получает 1500 евро. Остаётся после аренды 1100 евро. Конечно цены выше, чем в Украине, но ей хватает. Поэтому, если человек готов работать и выучить язык, с голоду он точно не помрёт. В больших городах ситуация сложнее, но и зарплаты выше.
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11.12.2023 12:21 Відповісти
Ну а ****, поки тут черговий контрнаступ у 2025 почнеться, дочекаються його лише одні пенсіонери, яких поки що не мобілізують.
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11.12.2023 00:03 Відповісти
Біжать виборці зеплісняви за кордон, дуже активно
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11.12.2023 00:33 Відповісти
Від війни біжать всі, незалежно від поглядів. Куля не вибирає.
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11.12.2023 00:43 Відповісти
🤔 +++
Так, так.
За октябрь от войны сбежало 58 тысяч.
С авдеевского коксохим завода эвакуировали 3 человека.
Вопрос: на сколько тогда продвинулись кацапы, при таком кол-ве беженцев?
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11.12.2023 06:48 Відповісти
І це статистичні дані тільки по країнах, які входять в Євросоюз.
А є багато інших країн
Плюс Великобританія, яка не входить до Євросоюзу і де понад 200 тисяч біженців з України.
Туреччина - десятки тисяч.
Молдова - до 200 тисяч.
Швейцарія - десятки тисяч.
США - понад 100 тисяч.
Канада - десятки тисяч.
Навіть Японія , Австралія, Нова Зеландія, ітд - десятки тисяч.
Вже не кажучи про рашку, яка насильно вивезла сотні тисяч українців з окупованих територій в рашку та Білорусь
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11.12.2023 00:59 Відповісти
Наш народ работящий. Беженцы сидеть сложа руки не будут. Как мусульмане настроили мечетей, так и мы построим у них маленькую Украину, с коррупцией и мутными схемами. А потом поможем выбрать клоуна.
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11.12.2023 07:26 Відповісти
 
 