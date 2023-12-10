Кількість біженців з України в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тисяч, - Євростат
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Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець жовтня 2023 року мали 4 млн 238,01 тис. громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Євростат.
"Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - йдеться в повідомленні.
У жовтні приріст становив 1,2%, або 51,8 тис. осіб, порівняно з 0,8% у вересні, 1% у серпні, по 1,1% у липні та червні і 1,4-1,3% у травні та квітні. Усі ці сім місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 150 тис. осіб, за якою йде Чехія - 53,8 тис.
Станом на кінець жовтня основними країнами ЄС, які прийняли біженців із України, були Німеччина (1 млн 215,37 тис. осіб; 28,7% від загальної кількості), Польща (960,62 тис. осіб; 22,7%) і Чехія (364,45 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,0%.
У вересні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 189,95 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 168,30 тис.
Понад 100 тис. таких осіб на кінець вересня цього року були також в Італії - 161,66 тис., Румунії - 142,34 тис., Нідерландах - 139,63 тис. і Словаччині - 111,62 тис.
Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 97,32 тис., Австрії - 81,30 тис., Литві - 73,72 тис., Бельгії - 72,67 тис., Франції - 65,30 тис. (дані про дітей переважно не включені - Євростат), Швейцарії - 66,13 тис., Фінляндії - 62,52 тис., Португалії - 57,98 тис. і Норвегії - 60,98 тис.
Далі йдуть Латвія - 43,33 тис., Швеція - 42,53 тис., Естонія - 35,86 тис., Данія - 35,74 тис., Угорщина - 33,33 тис., Греція - 26,44 тис., Хорватія - 22,70 тис., Кіпр - 18,64 тис., Люксембург - 4,19 тис., Ісландія - 3,62 тис., Мальта - 1,94 тис. і Ліхтенштейн - 0,54 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Вони, платники податків названих країн, саме про це і мріяли щоб хтось їхнім коштом жив "по-людЦьки"...
Що може бути гірше ніж праця на конвеєрі чи на заводі?
У Данії ВВП душу населення - 52,121 $
У Німеччині - 50,425 $
Країни світу за Індексом якості життя:
Данія - на 5 місці
Німеччина - на 16 місці
Рейтинг країн світу за рівнем щастя населення:
Данія - на 2 місці
Німеччина - на 16-му
"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделил продукт валовой"
Вы это не мне, вы это беженцам расскажите оно им, там, на месте то не видно.
Так, так.
За октябрь от войны сбежало 58 тысяч.
С авдеевского коксохим завода эвакуировали 3 человека.
Вопрос: на сколько тогда продвинулись кацапы, при таком кол-ве беженцев?
А є багато інших країн
Плюс Великобританія, яка не входить до Євросоюзу і де понад 200 тисяч біженців з України.
Туреччина - десятки тисяч.
Молдова - до 200 тисяч.
Швейцарія - десятки тисяч.
США - понад 100 тисяч.
Канада - десятки тисяч.
Навіть Японія , Австралія, Нова Зеландія, ітд - десятки тисяч.
Вже не кажучи про рашку, яка насильно вивезла сотні тисяч українців з окупованих територій в рашку та Білорусь