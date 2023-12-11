Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви
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Екснардепа ОПЗЖ та зрадника Іллю Киву ліквідували у Підмосков’ї. Це була спецоперація Служби безпеки України.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ в СБУ.
Так, на фото тіло Киви лежить на снігу, а біля нього - плями крові. Також на ексклюзивному відео - спостережний пункт, де чекали на зрадника. Поблизу нього Кива часто знімав свої антиукраїнські відео.
За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Мало?
Хоча хтось.
Ківа фігура медійна, без програшу
Знаву будуть пашталякати,як за Прігожіна..що Ківі жів і гдє-то в Афрікє.
Понабирав купу грошей і не відпрацював, а ще в борг жив, силосну яму то конфіскували, за що харчуватись ?
На рахє вагони безробітних кілєрів, а відео і фотки це для замовника, аби переконатись що пасуть того пасажира і щоб не кинули на гроші
34 тысячи, согласно Закона об СБУ...
у меня есть несколько знакомых СБУ, которых я знал еще кгбистами-капитанами
это "п" в начале, "ц" в конце.
Класний набір! Ну вправду , не ПМ же брати на таку акцію
ни за что, ни про что покрошили !
Його слова в ефірі шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" привернули увагу агентства. На його думку, смертна кара може бути застосована до "внутрішніх ворогів" Росії, які влаштовують диверсії на залізниці. Гурульов стверджує, що лише підпалів релейних шаф понад 70.
Шось занадто багато "серіалу"...
чи може ЗЕ-дєрмак заборонив сбу обнуляти мосКАЛів?
На що впливав цей об'єкт? Що залежало від його діяльності чи його існування? - Не помітно.
Замість того, щоби знищувати зрадників-втікачів, які практично ні на що не впливають, краще було би знищувати їхніх російських керівників, а ще краще - не їхніх керівників, а тих російських керівників, які керують війною Росії проти України, від яких залежать накази військам, забезпечення військ, постачання і транспортування, фінансування військ, нескінченна трансляція брехні по російському телебаченню, діяльність економіки Росії, постачання комплектуючих і матеріалів для різних виробництв, особливо, виробництво чи удосконалення зброї...
От напрям діяльності з мостами і тунелями виглядає значно цікавіше, бо важливіше. Там же не тільки кримський міст є... Але великі мости охороняють - ось де може знадобитися прибрати охорону. Але окрім мостів є БЕЗЛІЧ залізничних вагонів... на які охоронців не вистачить. А у вагонів є колеса і підшипники. І є самі залізничні рейки. Сіль може прискорити корозію сталі. А пальне? - Чи можуть якісь добавки в пальне чи в мастила прискорити руйнування машин і механізмів?