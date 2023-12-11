Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви

Екснардепа ОПЗЖ та зрадника Іллю Киву ліквідували у Підмосков’ї. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ в СБУ.

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Так, на фото тіло Киви лежить на снігу, а біля нього - плями крові. Також на ексклюзивному відео - спостережний пункт, де чекали на зрадника. Поблизу нього Кива часто знімав свої антиукраїнські відео.

За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї.







Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

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