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Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Екснардепа ОПЗЖ та зрадника Іллю Киву ліквідували у Підмосков’ї. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ в СБУ.

Так, на фото тіло Киви лежить на снігу, а біля нього - плями крові. Також на ексклюзивному відео - спостережний пункт, де чекали на зрадника. Поблизу нього Кива часто знімав свої антиукраїнські відео.

За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї.

Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви 01
Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви 02
Джерела в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви 03

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Царьов про ліквідацію Киви у Підмосков’ї: "Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают эффективно. Списки на ликвидацию визирует Зеленский". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
чого баканова не прибрали ?
він більше заслужив
ківа лише триндів з телеканалів, а той поц виконував накази і здавав території
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11.12.2023 10:13
+33
Хотілось би на його мєстє побачити одного дєдушку
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11.12.2023 10:01
+22
Відверто кажучи на фоні саботажу Ze-шапіто домоги з США

Це виглядає наче "втишальний приз"
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11.12.2023 10:02
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Вот чего я не пойму - а собственно ЧЕМ был так важен Кива, чтобы вокруг него огород городить?
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11.12.2023 10:50 Відповісти
Держ. зрада.
Мало?
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11.12.2023 10:52 Відповісти
так є набагато важливіші зрадники: яник, азіров, кіт, олійник, клюєв, аксьонов, пушилін, пшонка, медведчук
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11.12.2023 11:05 Відповісти
А ще Татаров, Демченко і багато інших. На коли немає риби і рак риба...Так і тут.
Хоча хтось.
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11.12.2023 19:06 Відповісти
А чем пипл кармить ? Для zeбидла сво уже не интересно, для українців зрадо#0@ство оп і топкорупція приїлись.
Ківа фігура медійна, без програшу
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11.12.2023 11:07 Відповісти
+10000%
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11.12.2023 19:07 Відповісти
не погано було б ще побачити фото скарабєєвої, втопшої в туалетному бачку, боброєдку - яку кровники з'їденою нею родича, затягли в ополонку, шо одні п'ятки над льодом тирчать, солов'я - втопшого в солов'їному помёті,.... ну і ясно самого ***** замоченого в туалетному унітазі.
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11.12.2023 10:52 Відповісти
або її муженька, донбасіта-попова, з ділдаком проміж булок
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11.12.2023 11:44 Відповісти
Який ви кровожерливий. Тут би своїх зрадників усіх замочити, щоби оте кожне падло напевне знало наперед, що його невдовзі чекає.
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11.12.2023 16:31 Відповісти
конспірологів ще не видно?
Знаву будуть пашталякати,як за Прігожіна..що Ківі жів і гдє-то в Афрікє.
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11.12.2023 10:55 Відповісти
а царёв когда к нему отправится?эаждался уже!
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11.12.2023 10:56 Відповісти
Кримські кілєри менш кваліфіковані мацковских. Московська школа кілєрів тягнеться ще з берієвських часів, а кримської школи взагалі не існує, так баловство, відставні морпєхі і голодні урки
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11.12.2023 11:01 Відповісти
Поговаривают, что Кива - незаконнорождённый сын Кивалова.
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11.12.2023 10:56 Відповісти
скоріш собаки та свині
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11.12.2023 10:57 Відповісти
Всё таки, я лоханулся - нужно было поставить смайлик.
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11.12.2023 11:10 Відповісти
бузина був не ідіот; він був простим запроданцем. Навіть не малорос холуєнко; класичний московітський запроданець
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11.12.2023 16:37 Відповісти
все вірно - від початку він "топив" за Україну...- але коли його не взяли до "корита", та не оцінили, він найшов інших хто платить...
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11.12.2023 16:54 Відповісти
Яка СБУ яка ФСБ ?
Понабирав купу грошей і не відпрацював, а ще в борг жив, силосну яму то конфіскували, за що харчуватись ?
На рахє вагони безробітних кілєрів, а відео і фотки це для замовника, аби переконатись що пасуть того пасажира і щоб не кинули на гроші
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11.12.2023 10:58 Відповісти
Теж варіант. Проте, фото недолуге.
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11.12.2023 11:52 Відповісти
як одна із версій що мае право на "життя") /я теж її притримуюсь/ ... - а взагалі то зміна "фейсу" та "доків" на сьогодні це 50-100 штук зєлених ...- так що іди знай..., воно хоч і кончене, али гарно жити хотіло...
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Як на мене це зізнання принесе набагато більше шкоди Україні, чим користі. Потрібно було заявити "нас там нєт", а підкинути такі версії: ківу ліквідували наркодиллери за борги, сутенери елітних повій, спецслужби рф за жадібність і шантаж.
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11.12.2023 10:58 Відповісти
Поважні спецслужби ніколи не роблять подібних зізнань. Я, взагалі, допускаю те, що кацапня сама мочить тих дугіних/царьових/кив тощо. Та не заперечував би, якби завтра танюшу монтян замочили та на СБУ звернули.
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11.12.2023 16:50 Відповісти
Та да. Стану війни юридично нема, а значить такі акції для міжнародного права вбивство або тероризм. Україна не США, а Ківа не Бен Ладен. Ківу не викрито як співучасника чи організатора вбивства чи тетакту і в Україні смертна кара заборонена на відміну від США.
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11.12.2023 12:31 Відповісти
Як це "де набирають"? Північні сусіди у відрядження присилають.
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11.12.2023 16:52 Відповісти
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11.12.2023 11:10 Відповісти
Якщо допустили вбивство, то скоріше за все ківа був вже росіянам не потрібен. Він погоди не робив. Виглядав тупо, скоріше був негативним образом проросійського хохла
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11.12.2023 11:16 Відповісти
В день ликвидации кивы какой то лугандоский депутат ещё взорвался. Тоже, наверное, ненужный… Да и крейсер Москва нах не всрался, корыто старое.
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11.12.2023 12:00 Відповісти
Як можна психічно хвору людину інваліда 2 -ї групи ,батько якого вбив людину призначити на керівну посаду в МВС ,тут треба притягти до відповідальності і Аваку цей "патріот" також привів: гоголошвілі ,коротких ,дайдей вороги і корупціонери.
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11.12.2023 11:18 Відповісти
Сосав члена гарно у авакова.
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11.12.2023 12:13 Відповісти
Своїх авакових до відповідальності? Не смішить мене.
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11.12.2023 17:01 Відповісти
Ось тільки це Ківі ніхто і звуть його ніяк. Він нічого не вирішував, просто телевізорний даун для ватніків
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11.12.2023 11:19 Відповісти
Вечная слава птенцам Наливайченко и Баканова
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11.12.2023 11:22 Відповісти
А ігорюшку смєшка забули?
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11.12.2023 17:05 Відповісти
Согласен ото еще из обоймы Марчука, которое все ходило с кассетами))
34 тысячи, согласно Закона об СБУ...
у меня есть несколько знакомых СБУ, которых я знал еще кгбистами-капитанами
это "п" в начале, "ц" в конце.
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13.12.2023 21:06 Відповісти
Таке враження, що СБУ та ГУР змагаються в піар акціях. Для них це не війна, а продовження серіау з голобородьком.
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11.12.2023 11:53 Відповісти
В мене теж таке враження. Тим більш жовті кацапськи змі пишуть що ківу лишили життя підмосковні бандюки за те що він взяв великі гроші і не думав віддавати.
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11.12.2023 12:49 Відповісти
Абсолютно згоден. Є приклад моторила та захерченка та інших. Звинуватили СБУ, а сбу підтвердило та ще собі й чужі медалі навісило. А потім фсб зізналось що то вони, бо були переділи фінансів.
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11.12.2023 19:47 Відповісти
і така версія має право на життя, але ще може спеціально такі вкиди роблять, щоб виправдати свою недолугість, ну типа як так, що українські спецслужби вбивають на території кацапії своїх зрадників.
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11.12.2023 21:41 Відповісти
я цього не розумію. те саме і з морськими та повітряними засобами враження (міст, база ЧФ в криму, цілі в москві). відразу всі служби та журналісти в деталях похвилинно розписують операцію. поки цапи самі соберуть всі пазли і допетрають що трапилось - можна ж ще пару голів забити в їх ворота.
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11.12.2023 21:47 Відповісти
таке враження, що це гігантське лайв шоу.
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11.12.2023 22:01 Відповісти
Хто зрозумів, нащо фото з ножем і пістолетом ??
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11.12.2023 11:53 Відповісти
ще й на рекламі хочуть підзаробить
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11.12.2023 11:57 Відповісти
Все просто - фото для диванних "ліквідаторів", которі в чаті ЦН повчають кого потрібно ліквідовувати, як і чим.
Класний набір! Ну вправду , не ПМ же брати на таку акцію
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11.12.2023 12:03 Відповісти
ніж не зміг прочитати якої марки, пістоль то Глок.
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11.12.2023 22:02 Відповісти
ніж кацапського бренда HONOR.
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11.12.2023 22:17 Відповісти
От тільки СБУ і створило Ківу.
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11.12.2023 12:05 Відповісти
Страшні кадри...18+

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11.12.2023 12:09 Відповісти
покрошили киву!
ни за что, ни про что покрошили !
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11.12.2023 16:15 Відповісти
януковощ,ти приготуйся,на ЗСУ пару мільйонів задонать,пока ще живий!
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11.12.2023 12:09 Відповісти
Кива нашо ти кушаешь жовтий снег?!
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11.12.2023 12:38 Відповісти
Так багато про цього кнура пишуть… тільки я не розумію для чого? Чи його особистість того коштує? Відволікають від обстановки на фронті? Чи від Аргентини? Від сумних мислів? І до речи, може даремно це СБУ на себе бере? Зрадники України і так знають що їм за зраду буде відплачено. Жовта кацапська преса пише шо СБУ тут не до чого. Чи ви пом´ятаєте чим ківа займався коли служив у ментах? Правильно наркотою. Так от в рашкі він знайшов знайомих по Україні (мафія по наркоті міжнародна) бандюков-наркоділерів та маючі деякі фінансові проблеми, взяв в них багато грошів. Звичайно що віддавати й не думав. Саме цей факт поставив жирну крапку в його житті. Ось така спецоперація
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11.12.2023 12:43 Відповісти
"коштує" хліб у крамниці, а тут тре вживати "варто".
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11.12.2023 17:12 Відповісти
Зауваження приймаю і дякую. Це так же ж як рахую і вважаю. Прагну до до якості
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11.12.2023 17:15 Відповісти
пес безродний! Дякую, СБУ !
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11.12.2023 13:22 Відповісти
ДА ЭТО НЕ КИВА, А СНЕЖНЫЙ СТРАУС !)
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11.12.2023 13:46 Відповісти
От би дирмачка так...
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11.12.2023 14:32 Відповісти
не похож на киву, лажа якась
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11.12.2023 14:40 Відповісти
Кава просто дебіл та клоун а не зрадник. Справжні зрадники ще сидять у ВР та БУ та Розвідці
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11.12.2023 14:55 Відповісти
А як на вашу думку: буратінка більше клоун, чи більше зрадник?
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Депутат Держдуми пьяничка Андрій Гурульов запропонував повернути смертну кару за прикладом Білорусі

Його слова в ефірі шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" привернули увагу агентства. На його думку, смертна кара може бути застосована до "внутрішніх ворогів" Росії, які влаштовують диверсії на залізниці. Гурульов стверджує, що лише підпалів релейних шаф понад 70.
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11.12.2023 15:27 Відповісти
на видео видно просто зимний лес и какие-то люди в далеке....... Ничего не понятно.......
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11.12.2023 15:42 Відповісти
ФСБ скинуло колезі Малюку невдало відзняте відео?
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11.12.2023 16:03 Відповісти
Обьективно, на видео не видно ни трупа Кивы, ни крови .... Только лес, сугробы, белый снег, какая-то папаха, кошелек и мужичек в зимней куртке бродящий вдалеке за кустами.....
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11.12.2023 16:13 Відповісти
бойко, левочкин, беня, пинчук, ахмет, бондаренко и т.д, а забыл это же свои.....подмахивают слугам олигархов и кремлевским шнырям...
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11.12.2023 15:55 Відповісти
Ліквідація придурка і наркоші Киви сталася " в акурат" після ганебної відмови зеленоликої Буби від вистуву в сетані США і,як результат" припинення амеродопомоги Україні. Головні,насьогодні,зеленоджеймсбонди Буданоі і Малюк зробили груди колесом і роздулися від власної крутості на цьому Киві...Але,Кива просто 0,його навіть на Рашці не вважали серйозною і нормальною людиною,нєоднозначноє отношеніє-це так у них називається. А чому Малюк-Буданов не цікавляться Деркачем,Захарченком,Пісічніком,Медведчуком,Кедмі,Соловйовим,Табачніком,Вадіком Рабіновічем??? Це серйозні і заслужені перед Рашкою вороги Україні,а ліквідують чомусь Киву,дівчИну Дугіну,боягуза Прілєпіна тощо...А чи не тримають нас за повних,73%-х долбой****в?
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11.12.2023 16:02 Відповісти
цирк на дроті для лохів.тепер практично нема сумнівів що ківа живий,ця постанова для імбіцілів.
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11.12.2023 16:27 Відповісти
Ну да, ведь кроме Кивы, уже всех вурдалаков, типа Бойка, Кивалова, Мураева, Новинского, Авакова- ликвидировали. Осталось убрать дурачка, который, по сути, ничем Украине не угрожал. И для этого понадобилось рисковать жизнями сотрудников, на вражеской территории. Дебилы, блеать!
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11.12.2023 19:47 Відповісти
Якийсь цирк ... Ківа походу живий!
Шось занадто багато "серіалу"...
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11.12.2023 20:47 Відповісти
Нам черговий раз посрали на голову. Тішить нє?
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11.12.2023 21:13 Відповісти
краще би обнулили якогось жирного мосКАЛя, але видно сбу вміє тільки обнуляти когось без охорони і когось з України.....
чи може ЗЕ-дєрмак заборонив сбу обнуляти мосКАЛів?
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11.12.2023 21:58 Відповісти
Ну выпил чилавек нимношка лишнива, ну упал и заснул на снигу. Што тут такова? С кем не бывает?
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11.12.2023 22:22 Відповісти
Якщо СБУ дійсно займається подібними справами, то це - марна витрата грошей платників податків, а головне, - свого часу. - Чому? - Тому що:

На що впливав цей об'єкт? Що залежало від його діяльності чи його існування? - Не помітно.

Замість того, щоби знищувати зрадників-втікачів, які практично ні на що не впливають, краще було би знищувати їхніх російських керівників, а ще краще - не їхніх керівників, а тих російських керівників, які керують війною Росії проти України, від яких залежать накази військам, забезпечення військ, постачання і транспортування, фінансування військ, нескінченна трансляція брехні по російському телебаченню, діяльність економіки Росії, постачання комплектуючих і матеріалів для різних виробництв, особливо, виробництво чи удосконалення зброї...

От напрям діяльності з мостами і тунелями виглядає значно цікавіше, бо важливіше. Там же не тільки кримський міст є... Але великі мости охороняють - ось де може знадобитися прибрати охорону. Але окрім мостів є БЕЗЛІЧ залізничних вагонів... на які охоронців не вистачить. А у вагонів є колеса і підшипники. І є самі залізничні рейки. Сіль може прискорити корозію сталі. А пальне? - Чи можуть якісь добавки в пальне чи в мастила прискорити руйнування машин і механізмів?
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12.12.2023 04:28 Відповісти
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