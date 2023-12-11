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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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ликвидация (1948) россия (91304) Кива (397)

СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Экснардеп ОПЗЖ и предатель Илья Кива был ликвидирован в Подмосковье. Это была спецоперация СБУ.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в СБУ.

Так, на фото тело Кивы лежит на снегу, а возле него – пятна крови. Также на эксклюзивном видео - наблюдательный пункт, где ждали предателя. Вблизи него Кива часто снимал свои антиукраинские видео.

По данным источника, за Кивой следили давно, изучали детали маршрутов, передвижение, распорядок дня и привычки. В то же время, экснардепа-предателя серьезно охраняли, но это не помешало СБУ ликвидировать его в Подмосковье.

СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы 01
СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы 02
СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы 03

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.

Смотрите: Царев о ликвидации Кивы в Подмосковье: "Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают эффективно. Списки на ликвидацию визирует Зеленский". ВИДЕО
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Топ комментарии
+38
чого баканова не прибрали ?
він більше заслужив
ківа лише триндів з телеканалів, а той поц виконував накази і здавав території
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11.12.2023 10:13
+33
Хотілось би на його мєстє побачити одного дєдушку
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11.12.2023 10:01
+22
Відверто кажучи на фоні саботажу Ze-шапіто домоги з США

Це виглядає наче "втишальний приз"
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11.12.2023 10:02
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Вот чего я не пойму - а собственно ЧЕМ был так важен Кива, чтобы вокруг него огород городить?
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11.12.2023 10:50 Ответить
Держ. зрада.
Мало?
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11.12.2023 10:52 Ответить
так є набагато важливіші зрадники: яник, азіров, кіт, олійник, клюєв, аксьонов, пушилін, пшонка, медведчук
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11.12.2023 11:05 Ответить
А ще Татаров, Демченко і багато інших. На коли немає риби і рак риба...Так і тут.
Хоча хтось.
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11.12.2023 19:06 Ответить
А чем пипл кармить ? Для zeбидла сво уже не интересно, для українців зрадо#0@ство оп і топкорупція приїлись.
Ківа фігура медійна, без програшу
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11.12.2023 11:07 Ответить
+10000%
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11.12.2023 19:07 Ответить
не погано було б ще побачити фото скарабєєвої, втопшої в туалетному бачку, боброєдку - яку кровники з'їденою нею родича, затягли в ополонку, шо одні п'ятки над льодом тирчать, солов'я - втопшого в солов'їному помёті,.... ну і ясно самого ***** замоченого в туалетному унітазі.
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11.12.2023 10:52 Ответить
або її муженька, донбасіта-попова, з ділдаком проміж булок
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11.12.2023 11:44 Ответить
Який ви кровожерливий. Тут би своїх зрадників усіх замочити, щоби оте кожне падло напевне знало наперед, що його невдовзі чекає.
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11.12.2023 16:31 Ответить
конспірологів ще не видно?
Знаву будуть пашталякати,як за Прігожіна..що Ківі жів і гдє-то в Афрікє.
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11.12.2023 10:55 Ответить
а царёв когда к нему отправится?эаждался уже!
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11.12.2023 10:56 Ответить
Кримські кілєри менш кваліфіковані мацковских. Московська школа кілєрів тягнеться ще з берієвських часів, а кримської школи взагалі не існує, так баловство, відставні морпєхі і голодні урки
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11.12.2023 11:01 Ответить
Поговаривают, что Кива - незаконнорождённый сын Кивалова.
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11.12.2023 10:56 Ответить
скоріш собаки та свині
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11.12.2023 10:57 Ответить
Всё таки, я лоханулся - нужно было поставить смайлик.
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11.12.2023 11:10 Ответить
бузина був не ідіот; він був простим запроданцем. Навіть не малорос холуєнко; класичний московітський запроданець
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11.12.2023 16:37 Ответить
все вірно - від початку він "топив" за Україну...- але коли його не взяли до "корита", та не оцінили, він найшов інших хто платить...
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11.12.2023 16:54 Ответить
Яка СБУ яка ФСБ ?
Понабирав купу грошей і не відпрацював, а ще в борг жив, силосну яму то конфіскували, за що харчуватись ?
На рахє вагони безробітних кілєрів, а відео і фотки це для замовника, аби переконатись що пасуть того пасажира і щоб не кинули на гроші
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11.12.2023 10:58 Ответить
Теж варіант. Проте, фото недолуге.
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11.12.2023 11:52 Ответить
як одна із версій що мае право на "життя") /я теж її притримуюсь/ ... - а взагалі то зміна "фейсу" та "доків" на сьогодні це 50-100 штук зєлених ...- так що іди знай..., воно хоч і кончене, али гарно жити хотіло...
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11.12.2023 16:58 Ответить
Як на мене це зізнання принесе набагато більше шкоди Україні, чим користі. Потрібно було заявити "нас там нєт", а підкинути такі версії: ківу ліквідували наркодиллери за борги, сутенери елітних повій, спецслужби рф за жадібність і шантаж.
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11.12.2023 10:58 Ответить
Поважні спецслужби ніколи не роблять подібних зізнань. Я, взагалі, допускаю те, що кацапня сама мочить тих дугіних/царьових/кив тощо. Та не заперечував би, якби завтра танюшу монтян замочили та на СБУ звернули.
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11.12.2023 16:50 Ответить
Та да. Стану війни юридично нема, а значить такі акції для міжнародного права вбивство або тероризм. Україна не США, а Ківа не Бен Ладен. Ківу не викрито як співучасника чи організатора вбивства чи тетакту і в Україні смертна кара заборонена на відміну від США.
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11.12.2023 12:31 Ответить
Як це "де набирають"? Північні сусіди у відрядження присилають.
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11.12.2023 16:52 Ответить
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11.12.2023 11:10 Ответить
Якщо допустили вбивство, то скоріше за все ківа був вже росіянам не потрібен. Він погоди не робив. Виглядав тупо, скоріше був негативним образом проросійського хохла
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11.12.2023 11:16 Ответить
В день ликвидации кивы какой то лугандоский депутат ещё взорвался. Тоже, наверное, ненужный… Да и крейсер Москва нах не всрался, корыто старое.
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11.12.2023 12:00 Ответить
Як можна психічно хвору людину інваліда 2 -ї групи ,батько якого вбив людину призначити на керівну посаду в МВС ,тут треба притягти до відповідальності і Аваку цей "патріот" також привів: гоголошвілі ,коротких ,дайдей вороги і корупціонери.
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11.12.2023 11:18 Ответить
Сосав члена гарно у авакова.
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11.12.2023 12:13 Ответить
Своїх авакових до відповідальності? Не смішить мене.
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11.12.2023 17:01 Ответить
Ось тільки це Ківі ніхто і звуть його ніяк. Він нічого не вирішував, просто телевізорний даун для ватніків
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11.12.2023 11:19 Ответить
Вечная слава птенцам Наливайченко и Баканова
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11.12.2023 11:22 Ответить
А ігорюшку смєшка забули?
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11.12.2023 17:05 Ответить
Согласен ото еще из обоймы Марчука, которое все ходило с кассетами))
34 тысячи, согласно Закона об СБУ...
у меня есть несколько знакомых СБУ, которых я знал еще кгбистами-капитанами
это "п" в начале, "ц" в конце.
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13.12.2023 21:06 Ответить
Таке враження, що СБУ та ГУР змагаються в піар акціях. Для них це не війна, а продовження серіау з голобородьком.
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11.12.2023 11:53 Ответить
В мене теж таке враження. Тим більш жовті кацапськи змі пишуть що ківу лишили життя підмосковні бандюки за те що він взяв великі гроші і не думав віддавати.
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11.12.2023 12:49 Ответить
Абсолютно згоден. Є приклад моторила та захерченка та інших. Звинуватили СБУ, а сбу підтвердило та ще собі й чужі медалі навісило. А потім фсб зізналось що то вони, бо були переділи фінансів.
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11.12.2023 19:47 Ответить
і така версія має право на життя, але ще може спеціально такі вкиди роблять, щоб виправдати свою недолугість, ну типа як так, що українські спецслужби вбивають на території кацапії своїх зрадників.
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11.12.2023 21:41 Ответить
я цього не розумію. те саме і з морськими та повітряними засобами враження (міст, база ЧФ в криму, цілі в москві). відразу всі служби та журналісти в деталях похвилинно розписують операцію. поки цапи самі соберуть всі пазли і допетрають що трапилось - можна ж ще пару голів забити в їх ворота.
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11.12.2023 21:47 Ответить
таке враження, що це гігантське лайв шоу.
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11.12.2023 22:01 Ответить
Хто зрозумів, нащо фото з ножем і пістолетом ??
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11.12.2023 11:53 Ответить
ще й на рекламі хочуть підзаробить
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11.12.2023 11:57 Ответить
Все просто - фото для диванних "ліквідаторів", которі в чаті ЦН повчають кого потрібно ліквідовувати, як і чим.
Класний набір! Ну вправду , не ПМ же брати на таку акцію
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11.12.2023 12:03 Ответить
ніж не зміг прочитати якої марки, пістоль то Глок.
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11.12.2023 22:02 Ответить
ніж кацапського бренда HONOR.
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11.12.2023 22:17 Ответить
От тільки СБУ і створило Ківу.
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11.12.2023 12:05 Ответить
Страшні кадри...18+

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11.12.2023 12:09 Ответить
покрошили киву!
ни за что, ни про что покрошили !
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11.12.2023 16:15 Ответить
януковощ,ти приготуйся,на ЗСУ пару мільйонів задонать,пока ще живий!
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11.12.2023 12:09 Ответить
Кива нашо ти кушаешь жовтий снег?!
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11.12.2023 12:38 Ответить
Так багато про цього кнура пишуть… тільки я не розумію для чого? Чи його особистість того коштує? Відволікають від обстановки на фронті? Чи від Аргентини? Від сумних мислів? І до речи, може даремно це СБУ на себе бере? Зрадники України і так знають що їм за зраду буде відплачено. Жовта кацапська преса пише шо СБУ тут не до чого. Чи ви пом´ятаєте чим ківа займався коли служив у ментах? Правильно наркотою. Так от в рашкі він знайшов знайомих по Україні (мафія по наркоті міжнародна) бандюков-наркоділерів та маючі деякі фінансові проблеми, взяв в них багато грошів. Звичайно що віддавати й не думав. Саме цей факт поставив жирну крапку в його житті. Ось така спецоперація
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11.12.2023 12:43 Ответить
"коштує" хліб у крамниці, а тут тре вживати "варто".
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11.12.2023 17:12 Ответить
Зауваження приймаю і дякую. Це так же ж як рахую і вважаю. Прагну до до якості
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11.12.2023 17:15 Ответить
пес безродний! Дякую, СБУ !
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11.12.2023 13:22 Ответить
ДА ЭТО НЕ КИВА, А СНЕЖНЫЙ СТРАУС !)
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11.12.2023 13:46 Ответить
От би дирмачка так...
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11.12.2023 14:32 Ответить
не похож на киву, лажа якась
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11.12.2023 14:40 Ответить
Кава просто дебіл та клоун а не зрадник. Справжні зрадники ще сидять у ВР та БУ та Розвідці
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11.12.2023 14:55 Ответить
А як на вашу думку: буратінка більше клоун, чи більше зрадник?
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11.12.2023 17:16 Ответить
Депутат Держдуми пьяничка Андрій Гурульов запропонував повернути смертну кару за прикладом Білорусі

Його слова в ефірі шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" привернули увагу агентства. На його думку, смертна кара може бути застосована до "внутрішніх ворогів" Росії, які влаштовують диверсії на залізниці. Гурульов стверджує, що лише підпалів релейних шаф понад 70.
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11.12.2023 15:27 Ответить
на видео видно просто зимний лес и какие-то люди в далеке....... Ничего не понятно.......
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11.12.2023 15:42 Ответить
ФСБ скинуло колезі Малюку невдало відзняте відео?
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11.12.2023 16:03 Ответить
Обьективно, на видео не видно ни трупа Кивы, ни крови .... Только лес, сугробы, белый снег, какая-то папаха, кошелек и мужичек в зимней куртке бродящий вдалеке за кустами.....
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11.12.2023 16:13 Ответить
бойко, левочкин, беня, пинчук, ахмет, бондаренко и т.д, а забыл это же свои.....подмахивают слугам олигархов и кремлевским шнырям...
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11.12.2023 15:55 Ответить
Ліквідація придурка і наркоші Киви сталася " в акурат" після ганебної відмови зеленоликої Буби від вистуву в сетані США і,як результат" припинення амеродопомоги Україні. Головні,насьогодні,зеленоджеймсбонди Буданоі і Малюк зробили груди колесом і роздулися від власної крутості на цьому Киві...Але,Кива просто 0,його навіть на Рашці не вважали серйозною і нормальною людиною,нєоднозначноє отношеніє-це так у них називається. А чому Малюк-Буданов не цікавляться Деркачем,Захарченком,Пісічніком,Медведчуком,Кедмі,Соловйовим,Табачніком,Вадіком Рабіновічем??? Це серйозні і заслужені перед Рашкою вороги Україні,а ліквідують чомусь Киву,дівчИну Дугіну,боягуза Прілєпіна тощо...А чи не тримають нас за повних,73%-х долбой****в?
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11.12.2023 16:02 Ответить
цирк на дроті для лохів.тепер практично нема сумнівів що ківа живий,ця постанова для імбіцілів.
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11.12.2023 16:27 Ответить
Ну да, ведь кроме Кивы, уже всех вурдалаков, типа Бойка, Кивалова, Мураева, Новинского, Авакова- ликвидировали. Осталось убрать дурачка, который, по сути, ничем Украине не угрожал. И для этого понадобилось рисковать жизнями сотрудников, на вражеской территории. Дебилы, блеать!
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11.12.2023 19:47 Ответить
Якийсь цирк ... Ківа походу живий!
Шось занадто багато "серіалу"...
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11.12.2023 20:47 Ответить
Нам черговий раз посрали на голову. Тішить нє?
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11.12.2023 21:13 Ответить
краще би обнулили якогось жирного мосКАЛя, але видно сбу вміє тільки обнуляти когось без охорони і когось з України.....
чи може ЗЕ-дєрмак заборонив сбу обнуляти мосКАЛів?
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11.12.2023 21:58 Ответить
Ну выпил чилавек нимношка лишнива, ну упал и заснул на снигу. Што тут такова? С кем не бывает?
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11.12.2023 22:22 Ответить
Якщо СБУ дійсно займається подібними справами, то це - марна витрата грошей платників податків, а головне, - свого часу. - Чому? - Тому що:

На що впливав цей об'єкт? Що залежало від його діяльності чи його існування? - Не помітно.

Замість того, щоби знищувати зрадників-втікачів, які практично ні на що не впливають, краще було би знищувати їхніх російських керівників, а ще краще - не їхніх керівників, а тих російських керівників, які керують війною Росії проти України, від яких залежать накази військам, забезпечення військ, постачання і транспортування, фінансування військ, нескінченна трансляція брехні по російському телебаченню, діяльність економіки Росії, постачання комплектуючих і матеріалів для різних виробництв, особливо, виробництво чи удосконалення зброї...

От напрям діяльності з мостами і тунелями виглядає значно цікавіше, бо важливіше. Там же не тільки кримський міст є... Але великі мости охороняють - ось де може знадобитися прибрати охорону. Але окрім мостів є БЕЗЛІЧ залізничних вагонів... на які охоронців не вистачить. А у вагонів є колеса і підшипники. І є самі залізничні рейки. Сіль може прискорити корозію сталі. А пальне? - Чи можуть якісь добавки в пальне чи в мастила прискорити руйнування машин і механізмів?
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12.12.2023 04:28 Ответить
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