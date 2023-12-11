СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы

Экснардеп ОПЗЖ и предатель Илья Кива был ликвидирован в Подмосковье. Это была спецоперация СБУ.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в СБУ.

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Так, на фото тело Кивы лежит на снегу, а возле него – пятна крови. Также на эксклюзивном видео - наблюдательный пункт, где ждали предателя. Вблизи него Кива часто снимал свои антиукраинские видео.

По данным источника, за Кивой следили давно, изучали детали маршрутов, передвижение, распорядок дня и привычки. В то же время, экснардепа-предателя серьезно охраняли, но это не помешало СБУ ликвидировать его в Подмосковье.







Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.

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