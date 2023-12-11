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СБУ показала фото с места ликвидации предателя Кивы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Экснардеп ОПЗЖ и предатель Илья Кива был ликвидирован в Подмосковье. Это была спецоперация СБУ.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в СБУ.
Так, на фото тело Кивы лежит на снегу, а возле него – пятна крови. Также на эксклюзивном видео - наблюдательный пункт, где ждали предателя. Вблизи него Кива часто снимал свои антиукраинские видео.
По данным источника, за Кивой следили давно, изучали детали маршрутов, передвижение, распорядок дня и привычки. В то же время, экснардепа-предателя серьезно охраняли, но это не помешало СБУ ликвидировать его в Подмосковье.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.
Топ комментарии
+38 Ksenia VB
показать весь комментарий11.12.2023 10:13
+33 Олексій Капуттскій
показать весь комментарий11.12.2023 10:01
+22 Alfalcon 30b8e09d
показать весь комментарий11.12.2023 10:02
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Мало?
Хоча хтось.
Ківа фігура медійна, без програшу
Знаву будуть пашталякати,як за Прігожіна..що Ківі жів і гдє-то в Афрікє.
Понабирав купу грошей і не відпрацював, а ще в борг жив, силосну яму то конфіскували, за що харчуватись ?
На рахє вагони безробітних кілєрів, а відео і фотки це для замовника, аби переконатись що пасуть того пасажира і щоб не кинули на гроші
34 тысячи, согласно Закона об СБУ...
у меня есть несколько знакомых СБУ, которых я знал еще кгбистами-капитанами
это "п" в начале, "ц" в конце.
Класний набір! Ну вправду , не ПМ же брати на таку акцію
ни за что, ни про что покрошили !
Його слова в ефірі шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" привернули увагу агентства. На його думку, смертна кара може бути застосована до "внутрішніх ворогів" Росії, які влаштовують диверсії на залізниці. Гурульов стверджує, що лише підпалів релейних шаф понад 70.
Шось занадто багато "серіалу"...
чи може ЗЕ-дєрмак заборонив сбу обнуляти мосКАЛів?
На що впливав цей об'єкт? Що залежало від його діяльності чи його існування? - Не помітно.
Замість того, щоби знищувати зрадників-втікачів, які практично ні на що не впливають, краще було би знищувати їхніх російських керівників, а ще краще - не їхніх керівників, а тих російських керівників, які керують війною Росії проти України, від яких залежать накази військам, забезпечення військ, постачання і транспортування, фінансування військ, нескінченна трансляція брехні по російському телебаченню, діяльність економіки Росії, постачання комплектуючих і матеріалів для різних виробництв, особливо, виробництво чи удосконалення зброї...
От напрям діяльності з мостами і тунелями виглядає значно цікавіше, бо важливіше. Там же не тільки кримський міст є... Але великі мости охороняють - ось де може знадобитися прибрати охорону. Але окрім мостів є БЕЗЛІЧ залізничних вагонів... на які охоронців не вистачить. А у вагонів є колеса і підшипники. І є самі залізничні рейки. Сіль може прискорити корозію сталі. А пальне? - Чи можуть якісь добавки в пальне чи в мастила прискорити руйнування машин і механізмів?