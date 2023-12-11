В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи, їх чути у різних районах міста.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У поки що окупованому Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось про вибухи у Бердянську.

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