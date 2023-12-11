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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи, їх чути у різних районах міста.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У поки що окупованому Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста", - йдеться в повідомленні.
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Hulio
показати весь коментар11.12.2023 11:07 Відповісти Мені подобається 1
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