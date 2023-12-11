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Велика Британія передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
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"Морська коаліція" Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія передасть Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking та 23 швидкісні човни", - йдеться в повідомленні.
За інформацією міністерства оборони Норвегії, 11 грудня у Лондоні презентують створення коаліції. Туди також прибуде міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.
Топ коментарі
+8 Dmitry Kovalchuk
показати весь коментар11.12.2023 13:56
+7 Roman Tok
показати весь коментар11.12.2023 13:41
+7 Чайка Київ
показати весь коментар11.12.2023 13:55
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А в цей час ***** готувався до нападу.
А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
На даху браунінг 12.7, тут на фото його нема.