Велика Британія передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни

"Морська коаліція" Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія передасть Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking та 23 швидкісні човни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства оборони Норвегії, 11 грудня у Лондоні презентують створення коаліції. Туди також прибуде міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.

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