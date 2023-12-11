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Велика Британія передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

viking,амфібій

"Морська коаліція" Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія передасть Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking  та 23 швидкісні човни", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства оборони Норвегії, 11 грудня у Лондоні презентують створення коаліції. Туди також прибуде міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Боневтік зупинив майже всі оборонні програми, які започаткував Порох і всі гроші вкладав у повну маяню, типа велике будівництво.

А в цей час ***** готувався до нападу.

А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
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11.12.2023 13:56
+7
Він возе в Антарктиду полярників, йому аби куди але щоб не в ЗСУ, було до війни, да і цілих півтора роки так само
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11.12.2023 13:41
+7
Щиро дякуємо, друзі.
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11.12.2023 13:55
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А от цікаво. Вже ніхто не памʼятає, а якось Зєля купив за державні кошти цілий криголам. Де він зараз? Може знадобився би...
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11.12.2023 13:35 Відповісти
Він возе в Антарктиду полярників, йому аби куди але щоб не в ЗСУ, було до війни, да і цілих півтора роки так само
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11.12.2023 13:41 Відповісти
Ага, "возить ухилянтів". Так і запишемо
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11.12.2023 13:56 Відповісти
Боневтік зупинив майже всі оборонні програми, які започаткував Порох і всі гроші вкладав у повну маяню, типа велике будівництво.

А в цей час ***** готувався до нападу.

А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
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11.12.2023 13:56 Відповісти
він тут
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11.12.2023 14:15 Відповісти
Питання: А на "заставці" фото ЧОГО? "ВІкінг" - колісний А на "заставці" - арктичний гусеничний всюдихід
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11.12.2023 13:48 Відповісти
Це і є - BvS10 "Viking".
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11.12.2023 13:58 Відповісти
Ясно! Просто повністю назву не написали Це як була суперечка тут між форумчанами про танк "Пантера" Одні писали про Т-5 (часів ІІ Світової) А інші про "перспективний" ********
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11.12.2023 14:03 Відповісти
Це він і є. BvS 10 Viking.
На даху браунінг 12.7, тут на фото його нема.
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11.12.2023 14:01 Відповісти
Я вже відповів
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11.12.2023 14:06 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Це добре. І щира подяка друзям.
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11.12.2023 14:27 Відповісти
А я догадываюсь - для чего нам передали британские плавающие машинки и лодочки, но никому не скажу!
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11.12.2023 16:52 Відповісти
 
 