4 985 15
Великобритания передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
"Морская коалиция" Британии и Норвегии передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания передаст Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных лодок", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны Норвегии, 11 декабря в Лондоне представят создание коалиции. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море.
Топ комментарии
+8 Dmitry Kovalchuk
показать весь комментарий11.12.2023 13:56
+7 Roman Tok
показать весь комментарий11.12.2023 13:41
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий11.12.2023 13:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А в цей час ***** готувався до нападу.
А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
На даху браунінг 12.7, тут на фото його нема.