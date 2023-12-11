Великобритания передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок

"Морская коалиция" Британии и Норвегии передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания передаст Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных лодок", - говорится в сообщении.

По информации министерства обороны Норвегии, 11 декабря в Лондоне представят создание коалиции. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море.

Также читайте: Великобритания и Норвегия возглавят морскую коалицию для помощи Украине