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Великобритания передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

viking,амфібій

"Морская коалиция" Британии и Норвегии передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания передаст Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных лодок", - говорится в сообщении.

По информации министерства обороны Норвегии, 11 декабря в Лондоне представят создание коалиции. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море.

Также читайте: Великобритания и Норвегия возглавят морскую коалицию для помощи Украине
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Топ комментарии
+8
Боневтік зупинив майже всі оборонні програми, які започаткував Порох і всі гроші вкладав у повну маяню, типа велике будівництво.

А в цей час ***** готувався до нападу.

А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
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11.12.2023 13:56
+7
Він возе в Антарктиду полярників, йому аби куди але щоб не в ЗСУ, було до війни, да і цілих півтора роки так само
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11.12.2023 13:41
+7
Щиро дякуємо, друзі.
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11.12.2023 13:55
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А от цікаво. Вже ніхто не памʼятає, а якось Зєля купив за державні кошти цілий криголам. Де він зараз? Може знадобився би...
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11.12.2023 13:35 Ответить
Він возе в Антарктиду полярників, йому аби куди але щоб не в ЗСУ, було до війни, да і цілих півтора роки так само
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11.12.2023 13:41 Ответить
Ага, "возить ухилянтів". Так і запишемо
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11.12.2023 13:56 Ответить
Боневтік зупинив майже всі оборонні програми, які започаткував Порох і всі гроші вкладав у повну маяню, типа велике будівництво.

А в цей час ***** готувався до нападу.

А тепер, мільйон чинуш і різні силовики собі поробили бронь, а банди ухилянтів мордоворотів у військовій формі бвгають по вулицям і відловлюють звичайних чоловіків на мясо
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11.12.2023 13:56 Ответить
він тут
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11.12.2023 14:15 Ответить
Питання: А на "заставці" фото ЧОГО? "ВІкінг" - колісний А на "заставці" - арктичний гусеничний всюдихід
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11.12.2023 13:48 Ответить
Це і є - BvS10 "Viking".
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11.12.2023 13:58 Ответить
Ясно! Просто повністю назву не написали Це як була суперечка тут між форумчанами про танк "Пантера" Одні писали про Т-5 (часів ІІ Світової) А інші про "перспективний" ********
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11.12.2023 14:03 Ответить
Це він і є. BvS 10 Viking.
На даху браунінг 12.7, тут на фото його нема.
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11.12.2023 14:01 Ответить
Я вже відповів
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11.12.2023 14:06 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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11.12.2023 13:55 Ответить
Це добре. І щира подяка друзям.
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11.12.2023 14:27 Ответить
А я догадываюсь - для чего нам передали британские плавающие машинки и лодочки, но никому не скажу!
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11.12.2023 16:52 Ответить
 
 