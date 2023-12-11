Вартість виїзду з окупації сягає 20-30 тис. грн за особу, - Федоров

Для виїзду з окупованих територій може піти від 5 днів, а вартість сягає 20-30 тисяч гривень.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо виїзд мешканців і багатьом мешканцям з окупованих територій ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дороговартісний шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну особу", - сказав він.

За словами Федорова, цей шлях - довгий, від пʼяти днів та можливий за кількома напрямками: через Крим або Мелітополь-Маріуполь-Новоазовськ і далі до Грузії, Латвії, Естонії, Фінляндії або до України через піший перехід Колотилівка-Покровське на кордоні Росії та Сумщини.

Після повернення на підконтрольну Україні територію, вони стають на облік до гуманітарних центрів, і там їм допомагають (надають гуманітарну допомогу та займаються оформленням всіх необхідних документів).

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