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Вартість виїзду з окупації сягає 20-30 тис. грн за особу, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блокпост

Для виїзду з окупованих територій може піти від 5 днів, а вартість сягає 20-30 тисяч гривень.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо виїзд мешканців і багатьом мешканцям з окупованих територій ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дороговартісний шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну особу", - сказав він.

За словами Федорова, цей шлях - довгий, від пʼяти днів та можливий за кількома напрямками: через Крим або Мелітополь-Маріуполь-Новоазовськ і далі до Грузії, Латвії, Естонії, Фінляндії або до України через піший перехід Колотилівка-Покровське на кордоні Росії та Сумщини.

Після повернення на підконтрольну Україні територію, вони стають на облік до гуманітарних центрів, і там їм допомагають (надають гуманітарну допомогу та займаються оформленням всіх необхідних документів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі готуються до псевдовиборів: росіяни глушать мобільний зв’язок, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Тобто, з окупованої території виїхати в ЄС для чоловіків/кріпаків ТЦК значно простіше та в рази дешевше, ніж з вільної ЗЕкраїни вільних людей?
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11.12.2023 15:49
+4
Тю, а я думав, що буряти всім автомати тут же роздають. Бо в подоляцьких це основна мантра. А як же війна проти НАТО?
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11.12.2023 15:35
+3
то через товщину свіжоукладенного асфальта...
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11.12.2023 15:37
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Тю, а я думав, що буряти всім автомати тут же роздають. Бо в подоляцьких це основна мантра. А як же війна проти НАТО?
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11.12.2023 15:35 Відповісти
Ні, ти що! Буряти всім роздають долари і по бочці варення вдодачу.
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11.12.2023 15:54 Відповісти
то через товщину свіжоукладенного асфальта...
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11.12.2023 15:37 Відповісти
пусть компенсирует тот , из-за кого люди попали в оккупацию
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11.12.2023 15:38 Відповісти
із бюджету?
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11.12.2023 15:42 Відповісти
из кармана
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11.12.2023 17:38 Відповісти
Потрібно мати блат-дішефт. Є одна знайома... в неї брат поп пмСатаната. Так він катається через оті херсонскі блокпости і йому якось пох...й
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Так попИ при будь якій практично владі себе норм почувають)
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11.12.2023 16:20 Відповісти
В ТЦК мешканцям допомагаєте потрапити, чи їх це не стосується?
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11.12.2023 15:41 Відповісти
все таки сягає
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Три дні автобусом по Європі з готелем дешевше в два рази😷
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11.12.2023 15:56 Відповісти
Автобусный рейс Мариуполь - Киев

Цена билета:

26 000 руб.

Организованная пересадка в Ростове. Пеший переход. КПП Колотиловка, Покровка.

Время в дороге

27 ч. 0 мин.
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11.12.2023 16:34 Відповісти
Ты чё? Если пересадка на/с украинского автобуса в Ростове, а пеший переход в Покровке, то как там окажется автобус из Ростова?
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11.12.2023 17:25 Відповісти
Ничего не понял.
Собирают с ОРДО бусиками, в Ростов на автобус.
Он тащит до до перехода, там пересаживаются в Киевский автобус.
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11.12.2023 17:28 Відповісти
Т.е проезд в киевском автобусе можно оплатить на територии России?
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11.12.2023 18:02 Відповісти
Деньги не пахнут, платят там, едут тут.

Не пойму в чем проблема?
Частным перевозчикам не все ли равно, ну перевели им деньги.
.
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11.12.2023 18:51 Відповісти
Приношу извинения. Там ДНР дальше Ростова не ездит.
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11.12.2023 17:29 Відповісти
Тобто, з окупованої території виїхати в ЄС для чоловіків/кріпаків ТЦК значно простіше та в рази дешевше, ніж з вільної ЗЕкраїни вільних людей?
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11.12.2023 15:49 Відповісти
тобто,ти ти топиш за кацапів під українським прапором..
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11.12.2023 15:52 Відповісти
Ні, це лише висновок, який випливає зі статті. Ненавидів кацапню та "совок" задовго до війни і навіть бойкотував їх продукцію ще тоді, коли це вважалося дивацтвом.
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11.12.2023 15:58 Відповісти
Тепер , ті , хто вам дивувався - великі патріоти!(((
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11.12.2023 16:21 Відповісти
у нас на порядок дорожче
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11.12.2023 16:03 Відповісти
Зате тепер все відбувається без паніки, ніхто не встиг втекти, Чмо не втрачало по 5 мільярдів, можна сказати «краіна мрій».
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11.12.2023 16:14 Відповісти
Я так розумію, що ті, що опинилися під окупацією на півдні будуть витрачати гроші розмвінувальників Чонгару верещук і єрмак?
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11.12.2023 16:25 Відповісти
Здається, що крім дронів, ми потребуємо щє й чималу кількість поліграфів, що б всіх "пройти".
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11.12.2023 17:10 Відповісти
 
 