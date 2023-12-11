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Швеція оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги на €120 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

швеція

Швеція виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 мільйонів євро), які, зокрема, підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Кошти спрямують на підтримку систем електрозабезпечення, опалення та будівництво укриттів у школах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із з посиланням на SVT, пакет допомоги представлений у понеділок прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром закордонних справ Йоханом Форсселлом на пресконференції.

За словами Крістерссона, це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

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Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, будуть використані, серед іншого, на закупівлю опалювального обладнання та збільшення потужності української електромережі. 

Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво укриттів. За словами Форсселла, це було зроблено на прохання України.

Він звинуватив Росію у проведенні своєрідного "енергетичного тероризму" проти України.

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"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано", - наголосив Форсселл.

Водночас Ульф Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.

"Я все ще сподіваюся, що це вдасться зробити. Але я хочу наголосити, що йдеться не про звичайні європейські розбіжності, які у нас іноді бувають, тому що тоді ви можете просто провести ще одну зустріч згодом, але це матиме величезні наслідки, якщо ми не домовимося", - додав він.

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опалювальне обладнання має бути далекобійним...
але все одно дякуємо...
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11.12.2023 16:00 Відповісти
Зелень абрадавалась
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Краще б зброєю. Ці кошти зникнуть як сніг під дощем, вони ще не надійшли, а для них вже готують документальне обгрунтування на що витратили.
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11.12.2023 22:12 Відповісти
 
 