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арешт (1632) аеропорт (684) мер (484) Одеса (4029) САП (1842)

Суд заочно арештував ексмера Одеси Костусєва

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

костусев

ВАКС заочно заарештував колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту "Одеса"

Як зазначається, суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

7 вересня ВАКС арештував Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави.

13 вересня Антикорупційний суд призначив фігуранту справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Боруховичу запобіжний захід у вигляді застави 120,8 млн грн

У жовтні НАБУ оголосило у розшук Костусєва.

Також у жовтні ВАКС заарештував майно аеропорту "Одеса".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Ага. Як Насірова.. наповал...

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11.12.2023 16:25
+6
Тепер його так само вальнуть як ківу ?
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11.12.2023 16:23
+6
Батько депутата ЄС Гончаренка....
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11.12.2023 16:30
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Тепер його так само вальнуть як ківу ?
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11.12.2023 16:23 Відповісти
Ага. Як Насірова.. наповал...

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11.12.2023 16:25 Відповісти
Ні, костусьєв на лижі став вчасно
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11.12.2023 16:33 Відповісти
Де Костусєв, де Баканов , де.......,.?
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11.12.2023 16:42 Відповісти
Баканов зара в Полтаві чортів захищає на адвокатському поприщі
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11.12.2023 16:50 Відповісти
Ніт, трохи не так. Насірова скосив гострий шлангіт. А Костусєв вчасно "сдєлал ногі".
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11.12.2023 18:03 Відповісти
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11.12.2023 16:26 Відповісти
Батько депутата ЄС Гончаренка....
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11.12.2023 16:30 Відповісти
Ви ж уточняйте. Не батько, а вітчим.
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11.12.2023 17:27 Відповісти
Олексій Олексійович Гончаренко народився 16 вересня 1980 року в Одесі, у сім'ї Марини Федорівни Гончаренко, яка працювала в Одеському порту, потім вчителем у школі № 62 і Приморському ліцеї, та Олексія Олексійовича Костусєва. У трирічному віці батьки хлопця розлучилися. Завжди старайтеся уважно вивчати першоджерела,друже!
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11.12.2023 17:38 Відповісти
******** татусь працював під час виборчої компанії у Раду, проти сина, за Маркова. З тих пір, вон не спілкуються.
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11.12.2023 18:38 Відповісти
Свого часу і ******** синуля "давив" за російську мову в Одесі. Навіть на білбордах увіковічнився... обіцяв одеситам "повернути"...
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11.12.2023 20:57 Відповісти
Як казав Гончаренко про себе, совкове виховання.
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11.12.2023 22:07 Відповісти
А де ж заочний поцілунок у сраку ?
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11.12.2023 16:31 Відповісти
Заочно вы Петрушку можете даже расстрелять, как говорят в Одессе.
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11.12.2023 16:33 Відповісти
А вначале каденции зебилы не реагировали на Рыга на Сахалине вылупленного... Как до сих пор не реагируют и На *****.уя с одесской юр. академии . У козла, мабуть, делишки и без того не ахти, козел прикрыл пиарный, бювет возле гундяевской сатанистской церкви, шо на Сегедской ул... Хоть прихлопнули, наконец-то, на пр. Шевченко, каазламордый притон , кафушку "ЧЕ ГЕВАРА"...хоть и крутятся там перевертнi, но побаиваются даже собственной тени.
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11.12.2023 16:34 Відповісти
Кста, возле бывшего Че Гевары есть зарядная станция для эл. каров. Также там визитка совкоотстоя на улице - горбатый запик.
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11.12.2023 16:40 Відповісти
Привладні з 2019 року, успішно засхематозили на таких особах, гроші прямо з асфальту, без бітуму! У генпрокуратурі вкурсі дєла!!
Разумков, Рябошапка Венедіктова татаров микитась таран резніков баканов….

Співпадіння….
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11.12.2023 17:59 Відповісти
 
 