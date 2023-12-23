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Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,путін

В одній з європейських розвідок припускають, що Російська Федерація може атакувати Європу взимку 2024-2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, у розвідувальній службі вважають, що Росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться "без лідера" і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки.

Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України Макеєв заперечив тиск Німеччини щодо мирних переговорів з Росією

Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".

Нагадаємо, на початку місяця генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Бройер заявив, що він бачить недоліки в модернізації німецьких збройних сил для національної та союзницької оборони.

Він також зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їм, можливо, самим доведеться вести оборонну війну.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
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23.12.2023 18:42
+37
Відправте на перехват польських перевізників...
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23.12.2023 18:41
+31
А мені здається, що до зазначеного часу ***** вже не буде...
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23.12.2023 18:44
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Шо за пи*деш ??
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23.12.2023 20:14 Відповісти
Однією з мети є сіяти хаос і тліючі військові конфлікти 🌍 в Європі (наприклад Сербія - Чорногорія, країни Балтії), країни Африки чи південної Америки (Венесуела - Гайана), щоб потроху зменшувати єдність і підтримку в рішенні цих проблем демократичними країнами через вибори ультраправих(лівих) популістів, щоб врешті решт досягнути свої мети у відновленні рашиської імперії
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23.12.2023 20:15 Відповісти
У Сербії і Чорногорії конфлвкту немає, а у сербів з хорватами є, і Косово всіх кумарить.
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24.12.2023 15:47 Відповісти
На какую Европу? Они год под Авдеевкой усераются...
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23.12.2023 20:33 Відповісти
********* нет покоя - вооружённые силы США никогда не останутся без стратегического командования. Путина задело за живое своеволие Финляндии.
Его действительно может перемкнуть.
Кто ему доктор-проктолог.
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23.12.2023 21:33 Відповісти
Моря Лаптєвих ?
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23.12.2023 22:18 Відповісти
Щоби ЩО?
Отримати другий фронт?
Ню-ню...
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24.12.2023 00:36 Відповісти
ніт, будуть вонюшок посилати на убой, але так щоб тримати другий фронт і припинилась допомога Україні, по факту йому той напад тільки для того й треба буде.
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24.12.2023 15:48 Відповісти
...в этом Никто и не сомневается..Мягкотелость полит бл*ядей ЕС,привела уже к 3 мировой в Ukraine..
С католическим Рождеством Великая Ukraina..
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24.12.2023 10:57 Відповісти
Німці у 2022 році установили, як РТ Рітки Боброєдки формує заказухи в Німеччині. Всі лівацькі зайці в них на контролі. Розсилається 15-20 журналістам запит про статтю відповідного концепту і оговорюють плату. Ціна статейки 5-10 тис євро. Надрукували - получітє. Більд освєщав путєшествія яхти під час підриву газогону, тоді теж спирався на європейські розвідки. Останні, правда, ніяковіли від такої відкритої брехні.
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24.12.2023 17:31 Відповісти
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