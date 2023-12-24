В УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари, декларація Папи Франциска не стосується Східних Церков, - глава церкви Святослав

Затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ.

Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков, заявив глава УГКЦ блаженніший митрополит Святослав, передає Цензор.НЕТ.

"Декларація не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни", – зазначив він.

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За його словами, поняття "благословення" в УГКЦ та латинській церкві є відмінними. У візантійському обряді воно означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ.

"Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", – йдеться у заяві.

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Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять", які "можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви".