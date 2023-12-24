В УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари, декларація Папи Франциска не стосується Східних Церков, - глава церкви Святослав
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Затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ.
Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков, заявив глава УГКЦ блаженніший митрополит Святослав, передає Цензор.НЕТ.
"Декларація не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни", – зазначив він.
За його словами, поняття "благословення" в УГКЦ та латинській церкві є відмінними. У візантійському обряді воно означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ.
"Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", – йдеться у заяві.
Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять", які "можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви".
Будь ласка, зачекайте...
" по сути" пишеться роздільно, бєстолочь рашиська !
Аби усіх задовільнити,то треба обирати окремого Папу для геїв, Маму для лесбів і так далі.
Но вот он, перегиб и парадокс:
Ковой-то выбирают римским папою -
Ковой-то запирают в тесный бокс.
Там все места - блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всей честной Италии
На папу кандидата не нашлось.
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -
Я б засосал стакан - и в Ватикан!
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан, -
Мы тут им папу римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские, -
А в мамы взять - естественно, тебя!
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -
Я б засосал стакан - и в Ватикан!
я всегда говорю "що сльози котилися б навіть у демона зла", глядя на все это. Но только не у Бога.
Тобто, всі люди, які гинуть на фронті і в тилу не дотримуються Заповідей?
Чи це про майбутнє, яке ніколи не настане, коли всі люди без винятку будуть дотримуватись Заповідей? Безпрограшна позиція.
поки гинуть сотні тисяч ні в чому не повинних українців, в той час як кацапи в шоколаді і далі зазіхають на всю Україну. То де тут Бог?
Завтра звичайний робочий день. Коли таке було, щоб не святкувалося Різдво? Кого він наказав - нас чи їх? отже Богу все одно, чи буде воно тут, чи ні. Інакше б він давно знайшов способи, шоб цей жах справделиво завершися.
У Бога в руках всі ресурси, але Він мовчки спостерігає. Він знає, що ми не можемо вирулити ситуацію самі, бо такими слабкими Сам нас і створив. Іноді немає сили вчасно закрити рот під час сварки з дружиною. То про які геополітичні процеси взагалі може йти мова?
Бо Бога забули.
Бо "а какая разніца" і "Бога нєт".
Бо матюччям прокляли простір навколо себе...
...
"Согласно Библии, Иов «был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов. 1:1), а по своему богатству «был знаменитее всех сынов Востока» (Иов. 1:3). У него было семеро сыновей и три дочери, составлявшие счастливое семейство.
Но Сатана перед лицом Бога стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только благодаря своему земному благосостоянию и счастью, с потерей которого исчезнет и всё его благочестие. В ответ Бог позволил Сатане испытать Иова всеми бедствиями земной жизни, чтобы доказать, что он останется все равно непорочным.
Погано, коли релігії стають залежними від національності.
Релігія має бути залежною від Бога і стояти над ними. Захищаючи абсолютні принципи - правдивість, милосердя.
Класичний приклад - Московія - де релігія перетворилася в інструмент пропаганди та імперського шовінізму
- можете йти в атеїзм
- можете в будизм або ще кудись
В християнській релігії чітко указано одностатеву любов і секс як гріх. Повторююсь ще раз - бог любить всіх і грішників теж, АЛЕ так це гріх. І це канон. І воно змінитись НІКОЛИ НЕ МОЖЕ. Навіть якщо старі і божевільні папи скажуть хоч 1000 раз що можна. Точно так же як у християнській традиції гріх це вбиство - хоч московські попи і освячують ракети і всю зброю.
Церква це канони - не подобається, не тримають
А ще, наприклад, інструкції, як правильно продавати один одному рабів, та інші цікаві речі.
Але ці правила більше не мають сили. Чому ж мають силу правила щодо одностатевих пар?
Свою роль у збереженні української мови, культури та православної віри під час польського панування вона виконала і тепер у вільній Україні де існує Українська Православна Церква, яка має томос від Вселенського Православного Патріарха і визнана переважною більшістю інших Православних церков, тільки меркантильні інтереси священників (гроші не можуть поділити) є перешкодою до об'єднання цих українських церков.
Бо вони здебільшого ще ті 3.14дараси