Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба
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За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Super Gut
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+17 роман f858c103
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+15 vterra w
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Чи хтось із його міністрів?
Чи ти вирішиш за них, поговоривши з сусідами на кухні?
Заборона на ввезення польського барахла ніяким чином не вплине на продаж Україні зброю. А щодо подарунків, то ляхи вже давно нічого не дарують зі зброї.
Отчення Зеленського та наповнення ОПУ, ВРУ КМУ СБУ генпрокуроратури, цьому теж є прямим підтвердженням!
Співпадіння….
Але блокувати Україну, вигідно ВИКЛЮЧНО ***** та убивцям з московії, усі інші балачки, то для самовиправдовування підлої ЗРАД!!!
Раджу подивитися і поширити. Особливо, якщо у вас є друзі чи знайомі на Заході. Там є дубляж англійською мовою. У відео згадується і блокування кордону польськими фермерами та перевізниками, а також показано, хто за цим усім стоїть.