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Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) Польща (5170) блокування (346)

Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

блокада,фура,кордон,польща,фури

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика", - віцеміністр Польщі Колодзейчак (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Просто ці підри-блокувальники пішли на різдвяні свята, наступний тиждень у польщі - вихідний. А після нового року, з 2 січня вони продовжать знищувати українську економіку
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24.12.2023 11:35
+17
завтра на зміну фермерам прийдуть польські сантехніки разом з повіями . в блокаді зацікавлений польській уряд і в цьому вся проблема .
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24.12.2023 11:41
+15
мабуть скоро вже і польські повії вийдуть на блокування кордону
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24.12.2023 11:38
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Просто ці підри-блокувальники пішли на різдвяні свята, наступний тиждень у польщі - вихідний. А після нового року, з 2 січня вони продовжать знищувати українську економіку
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24.12.2023 11:35 Відповісти
Окупація Польщі Росією з 1772р по 1991 нічого поляків не навчила. Мабуть полякам приємно щоб маскаль і надалі вивозив їх на Сибір та винищував
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24.12.2023 13:26 Відповісти
піди їм ото на Шегені розкажи. тут не твря цільова аудиторія.
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24.12.2023 15:56 Відповісти
Ви не праві шановний,перші, хто допоміг і підняв на вуха всю УНІЮ, були поляки,через який кордон, до УНІЇ тікали голі і босі українці, хто дав автобуси і все що треба для українців. Дякуючи простим людям полякам, і Балтійскім країнам, пішла допомога нашій Україні. А блокують, тому,що тут теж є своя політика,якщо ви не знаєтеся на бізнесі,я Вам не допоможу. З повагою. ВСІХ УКРАЇНЦІВ З РІЗДВОМ ХРИСТЛВИМ. Бережи Бог Україну
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24.12.2023 17:41 Відповісти
Президент Нетряпко щіро подякував за це польських фермеров !
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24.12.2023 11:35 Відповісти
подякувати кому? чому? за яким неучпм ти повторюєш? за Київською Русю?
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24.12.2023 15:58 Відповісти
мабуть скоро вже і польські повії вийдуть на блокування кордону
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24.12.2023 11:38 Відповісти
Вони там всі з першого дня !
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24.12.2023 11:42 Відповісти
завтра на зміну фермерам прийдуть польські сантехніки разом з повіями . в блокаді зацікавлений польській уряд і в цьому вся проблема .
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24.12.2023 11:41 Відповісти
Польські сантехніки будуть блокувати український кордон бо їм не дають японських прокладок.
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24.12.2023 11:53 Відповісти
Це тобі Туск повідомив особисто?
Чи хтось із його міністрів?
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24.12.2023 14:20 Відповісти
так Туск прийде порядок наведе . вже навів ...
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24.12.2023 17:22 Відповісти
Відповісти можемо лише ігноруванням польських товарів і можливо якось подумати чи варто нашим людям працювати на поляків. Нехай там фермери з водіями закривають дірки з робочими місцями через міграцію польських працівників до Німеччини.
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24.12.2023 12:04 Відповісти
Наші люди моляться на польського пана, нема коли думати.
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24.12.2023 12:22 Відповісти
Які це ваші люди? Ті хто по безвізу їздив у польщу туалети мити і полуницю збирати?
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24.12.2023 14:46 Відповісти
Ні, ті що під час війни виїхали. Багато вони протестували, щоб Україну не блокували? Трусяться за свої 'пособія'
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25.12.2023 15:59 Відповісти
А в обговорення варто запросити тих, хто працює в Польщі?
Чи ти вирішиш за них, поговоривши з сусідами на кухні?
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24.12.2023 14:23 Відповісти
в поляків не виключена ротація блокувальників...
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24.12.2023 12:05 Відповісти
Що посіють, те і пожнуть.
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24.12.2023 12:19 Відповісти
Пішли гусака на Різдво їсти,після похміля відновлять.Тим більше рублі поступають на рахунок стабільно.
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24.12.2023 12:24 Відповісти
Різдво, - потратять зароблені рублики і знову до праці з 2-го січня...
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24.12.2023 12:29 Відповісти
Не ******** " благодарить" польских фермеров , ПОЛНЫМ отказом от покупки польской продукции !
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24.12.2023 12:44 Відповісти
Там не все фермеры долб****, а проплаченная ублюдками группа, и отказ от покупки польской продукции может откликнуться отказом в предоставлении военной помощи, что в принципе и нужно козломордым. Судя по комменту и тебе тоже.
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24.12.2023 13:01 Відповісти
Нахєра ти пишеш брехню?! Україна влітку заблокувала ввезення польської курятини, коли у них була якась епідемія. І що? Невже ляхи перестали продавати нам зброю?
Заборона на ввезення польського барахла ніяким чином не вплине на продаж Україні зброю. А щодо подарунків, то ляхи вже давно нічого не дарують зі зброї.
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24.12.2023 14:49 Відповісти
Заколочує "проплаченная ублюдками группа"? А як на це реагують пересічні поляки? А ніяк! Мовчазна підтримка.
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25.12.2023 10:17 Відповісти
Допомога московським убивцям проти Україні, має багато різних ФОРМ та ПРОЯВІВ! Оманщина, вона багатогранна!!
Отчення Зеленського та наповнення ОПУ, ВРУ КМУ СБУ генпрокуроратури, цьому теж є прямим підтвердженням!
Співпадіння….
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24.12.2023 13:17 Відповісти
Полки у наших магазинах забить цим польським лайном,воно по якості не відрізняется нічим від китаезного барахла,но поки е зелена мерзота яка на цьому заробляе ніякого толку не буде.
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24.12.2023 14:20 Відповісти
Пшеки виявилися ще тими підарами насправді
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24.12.2023 14:36 Відповісти
З полегшенням... Усі, хто зміг випорожнитись у цій темі, зможе тепер запхати ділдо із двоголовою куркою в те саме місце.
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24.12.2023 14:38 Відповісти
Яка оплати, такі й наслідки!
Але блокувати Україну, вигідно ВИКЛЮЧНО ***** та убивцям з московії, усі інші балачки, то для самовиправдовування підлої ЗРАД!!!
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24.12.2023 14:50 Відповісти
Кацапські гроші скінчились?
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24.12.2023 15:59 Відповісти
Подавати в міжнародні суди і хай компенсовують втрати 😡😡😡
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24.12.2023 17:34 Відповісти
Европа, рой Траншеи! Путин не Остановится! #ArmUkraineASAP | Быть Или

Раджу подивитися і поширити. Особливо, якщо у вас є друзі чи знайомі на Заході. Там є дубляж англійською мовою. У відео згадується і блокування кордону польськими фермерами та перевізниками, а також показано, хто за цим усім стоїть.
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25.12.2023 10:33 Відповісти
 
 