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Новини Війна в Україні
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Велика Британія (3672) допомога і підтримка (843) Грант Шеппс (15)

Немає занадто високої ціни, щоб підтримати Україну проти Росії, - міністр оборони Британії Шеппс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шеппс

Світ скочується в авторитарну епоху, тому Захід не може собі дозволити програти повномасштабну війну Росії проти України й повинен забезпечити її всім необхідним.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс наголосив в інтерв’ю The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

"На жаль, світ має усвідомити, що не можна залишатись з (оборонними бюджетами) доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних (потребах)", – підкреслив він.

Міністр оборони зазначив, що зараз витрати на оборону є недостатніми, як у Великій Британії, так і в інших країн Заходу. Шеппс додав, що його країна хоче поступово збільшити їх до 2,5% ВВП. Сам голова Міноборони під час змагання за посаду лідера Консервативної партії говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.

"І я думаю, що решті Заходу доведеться зробити те ж саме... Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність", – додав Шеппс.

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Міністр оборони Британії наголосив, що в разі, якщо Захід дозволить Путіну виграти війну проти України, він постраждає від наслідків таких дій.

"І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою. Ми знаємо, що відбувається, коли інші дивляться на слабкість, або на те, що вони сприймають як слабкість, і це може мати наслідки в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде. Тому ми буквально не можемо дозволити собі не виграти цю війну", – підсумував він.

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На Заході в останні тижні активніше говорять про необхідність збільшення військових витрат для задоволення потреб України на полі бою й підтримки власної обороноздатності з огляду на низку криз.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Якби за кожною красивою сентенцією стояла поставка бодай одного хаймарсу, ми б вже ловили кацапів за уралом
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24.12.2023 13:34
+8
Таке відчуття, що наш Лідор заразив Захід вірусом пафосного п*здіжу. Бо пафосні промови течуть проносом, а віз (*****) і нині там.
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24.12.2023 13:30
+6
Маячня. Якби всі справді хотіли, щоб Україна виграла, вже б завалили нас найновітнішою зброєю та ************ в необмеженій кількості.
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24.12.2023 14:06
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Ви вже запізнились, а якщо ще будете розмірковувати й зволікати довше то війна неодмінно прийде у "ваш" дім (звісно лідери мають комфортні бункери й їм особисто та їх родинам загрожує тільки втрата комфорту сьогодення а не життя).
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24.12.2023 13:25 Відповісти
Таке відчуття, що наш Лідор заразив Захід вірусом пафосного п*здіжу. Бо пафосні промови течуть проносом, а віз (*****) і нині там.
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24.12.2023 13:30 Відповісти
Якби за кожною красивою сентенцією стояла поставка бодай одного хаймарсу, ми б вже ловили кацапів за уралом
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24.12.2023 13:34 Відповісти
Краще-************.
Бо потужними виЗЕрами на підтримку України відмітилися вже всі, але Т72 ******** лише після влучання снаряда. Промовами його не спинити.
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24.12.2023 13:42 Відповісти
"Немає занадто високої ціни, щоб підтримати Україну проти Росії, -

тільки у моральному розрізі.
Матеріально, найпотужніша економіка світу за 2 роки на Україну 67 млрд$ витратила і скисла.
Загалом, стаття взагалі не про Україну, міністр вибиває збільшення бюджетних витрат на своє відомство.
Україна для нього лише тло.
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24.12.2023 13:38 Відповісти
Маячня. Якби всі справді хотіли, щоб Україна виграла, вже б завалили нас найновітнішою зброєю та ************ в необмеженій кількості.
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24.12.2023 14:06 Відповісти
Коли я читаю подібні тексти від західних високопосадовців, то ще раз переконуюсь, що пересічні дописувачі Цензору набагато розумніші та далекоглядніші. Бо про це вони кажуть ще з самого початку повномасштабної війни. І це, курва, не жарт. Це правда. Я так і не розумію що в голові у абсолютно любого керівника європейських країн, окрім полови. Розумію, що ми їм до сраки. Але в даному випадку ми ключ до їхньої безпеки. Про себе то вони мають же дбати.
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24.12.2023 14:49 Відповісти
Як би пересічні громадяни були разумнішими і далекоглядними то фронт можливо був як і у 2018 році(ордло),а може і були звичайні донецька і луганська обл.
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24.12.2023 15:27 Відповісти
Россия сформировала фиктивную авиакомпанию с целью перевозки нелегальных мигрантов из Африки в Европу через Минск. это будит новая порция дикарей для ПОЛЬШИ и ЛИТВЫ с пересечением границ от Белоруссий. Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье , за 195 доларов в Минск и в тысячу в Ленинград ,чтобы делат заваруху беспорядки на границе ФИНЛЯНДИЙ .
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24.12.2023 17:35 Відповісти
"Світ скочується в авторитарну эпоху" - I wonder why… boosting military budgets is important, of course, but without a change in the way decisions are made even huge defense spending will mean little. In times of existential threats, constantly seeking approval of scared, selfish, greedy and brainless "voters" results in wavering, lack of action, and, ultimately defeat.
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24.12.2023 18:17 Відповісти
 
 