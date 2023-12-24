Немає занадто високої ціни, щоб підтримати Україну проти Росії, - міністр оборони Британії Шеппс

Світ скочується в авторитарну епоху, тому Захід не може собі дозволити програти повномасштабну війну Росії проти України й повинен забезпечити її всім необхідним.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс наголосив в інтерв’ю The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На жаль, світ має усвідомити, що не можна залишатись з (оборонними бюджетами) доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних (потребах)", – підкреслив він.

Міністр оборони зазначив, що зараз витрати на оборону є недостатніми, як у Великій Британії, так і в інших країн Заходу. Шеппс додав, що його країна хоче поступово збільшити їх до 2,5% ВВП. Сам голова Міноборони під час змагання за посаду лідера Консервативної партії говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.

"І я думаю, що решті Заходу доведеться зробити те ж саме... Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність", – додав Шеппс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейський Союз має фонд порятунку в розмірі 80 мільярдів євро для підтримки України, - ексзаступник голови Єврокомісії Рен

Міністр оборони Британії наголосив, що в разі, якщо Захід дозволить Путіну виграти війну проти України, він постраждає від наслідків таких дій.

"І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою. Ми знаємо, що відбувається, коли інші дивляться на слабкість, або на те, що вони сприймають як слабкість, і це може мати наслідки в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде. Тому ми буквально не можемо дозволити собі не виграти цю війну", – підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без підтримки західних союзників Україна втратить здатність стримувати РФ, – ISW

На Заході в останні тижні активніше говорять про необхідність збільшення військових витрат для задоволення потреб України на полі бою й підтримки власної обороноздатності з огляду на низку криз.