2 948 36
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Нацполіції.
"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський
При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану.
Топ коментарі
+22 Snegana
показати весь коментар25.12.2023 02:08
+20 oqo obo cb04cacb
показати весь коментар25.12.2023 02:18
+20 Dmytro Papava
показати весь коментар25.12.2023 06:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а що ці мусара роблять кожен день??
а те ж саме...
а нікуя...
траса гайсин-умань
12 уїбанів тро + мусара доба-три, тоюто 36 чоловік+ ті хто їх забезпечує
+ паливо мінус 50-60 призовників
обороняють вінницьку обл від черкаської, чи навпаки
вже майже 2 коки
вся робота, це дойка водіїв
Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
в тилу буде забезпечувати...?
о де армія ховається