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Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

нацполіція

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Нацполіції.

"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський 

При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
я у шоці! 20тис трутнів а на фронті немає кому воювати! Ось кому потрібно нести повістки!
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25.12.2023 02:08
+20
якось у бувшого міністера унутрішніх справ Монастирського запитували чому так багацько поліцаїв переходять на бік ворога та масово колаборують з кацапами. Монастирський заявив шо згідно женєвської цеї ковенції поліцаї вважаються некомбатантами нарівні з пожежниками та рятівниками, та повинні виходити на службу по забезпеченню громадського порядку навіть в окупації.

Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
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25.12.2023 02:18
+20
20 тис по вулицях, а по кабінетах їх скільки, а пенсів яким по 45+, а країну повинні захищати хто завгодно але не ці недорозвинені трутні
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25.12.2023 06:06
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Тобто, задля забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху по країні необхідно 20+20+20=60тис. правоохоронців (разом з керівн).
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25.12.2023 01:48 Відповісти
а ще..
а що ці мусара роблять кожен день??
а те ж саме...
а нікуя...
траса гайсин-умань
12 уїбанів тро + мусара доба-три, тоюто 36 чоловік+ ті хто їх забезпечує
+ паливо мінус 50-60 призовників
обороняють вінницьку обл від черкаської, чи навпаки
вже майже 2 коки
вся робота, це дойка водіїв
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25.12.2023 10:11 Відповісти
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25.12.2023 01:55 Відповісти
я у шоці! 20тис трутнів а на фронті немає кому воювати! Ось кому потрібно нести повістки!
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25.12.2023 02:08 Відповісти
Точно, давайте під час війни ще й поліцію скасуємо, ось життя піде як у казці
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25.12.2023 06:17 Відповісти
Ні,давайте ще наберемо бо на блокпости в містах щоб повістки вручати нехвататиме гицелів.
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25.12.2023 07:57 Відповісти
Та ні, краще наберемо ще кількадесят тисяч і розставити по школах - щоб діти звикали до "зонівських" порядків та до "вертухаїв" у формі.
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25.12.2023 08:15 Відповісти
правопохоронці
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25.12.2023 02:10 Відповісти
браво!
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25.12.2023 04:20 Відповісти
якось у бувшого міністера унутрішніх справ Монастирського запитували чому так багацько поліцаїв переходять на бік ворога та масово колаборують з кацапами. Монастирський заявив шо згідно женєвської цеї ковенції поліцаї вважаються некомбатантами нарівні з пожежниками та рятівниками, та повинні виходити на службу по забезпеченню громадського порядку навіть в окупації.

Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
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25.12.2023 02:18 Відповісти
😊 Щира правда. Большевики, взявши алпду, вичистили з поліції лише оперів. Околоточних і тюремників залишили у повному складі. І це попри те, що околоточні розганяли їхні мітинги арапниками по плечах, а тюремники тлумили їх у тюрмах. 😊
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25.12.2023 07:47 Відповісти
20 тисяч правоохоронців кажете - 20 тисяч?
в тилу буде забезпечувати...?
о де армія ховається
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25.12.2023 03:00 Відповісти
Поділи на кількість міст і сіл в Україні. Це ще по мінімуму. А ти хочеш, щоб під час війни поліцію скасували?
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25.12.2023 06:21 Відповісти
їбанітові палички? - буба любить їбаніт!
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25.12.2023 03:23 Відповісти
голосував за зе-н*ркомана !!! чому не на фронті ???
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25.12.2023 04:35 Відповісти
мабуть обрезаніє не дозволяє йому далі дивана відходити
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25.12.2023 05:35 Відповісти
Подоляцький пи₴дюк.
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25.12.2023 05:54 Відповісти
3 бригади на рівному місці - от би де тцо розгулятися.
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25.12.2023 03:33 Відповісти
А потім всі 20тис. по школах. Там зараз кримінальні війни)
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25.12.2023 05:55 Відповісти
20 тис по вулицях, а по кабінетах їх скільки, а пенсів яким по 45+, а країну повинні захищати хто завгодно але не ці недорозвинені трутні
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25.12.2023 06:06 Відповісти
Я думав,на допомогу ЗСУ віправлять...
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25.12.2023 06:14 Відповісти
20 000 це приблизино 6 бригад, а хлопці чекають на зміну. Майже 2 рокі чекають.
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25.12.2023 06:38 Відповісти
Авдіївку Бахмут вже нікому захищати а тут виявляється є армія "правоохоронців" що буде щось захищати -агентів фсб в рясах філії секти мц фсб в першу чергу. В Івано-Франківську будуть ще прикривати протиправні організовані дії банд ромів в ценрі міста, не безплатно звичайно.
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25.12.2023 06:51 Відповісти
Зараз поліцаїв у нас вже більше 300 тис. (а це 60 механізованих бригад, а мы ледве 9 бригад для контрнаступу набрали навесні) і у них у всіх відстрочка. І ще зараз поліцаї набирають мужиків, щоб у кожний навчальний заклад по 3 поліцая поставити. Це пипец якісь. І всі вони вміють зі зброєю поводитися і всі медкомісію проходили. А ТЦКашники доходяг- студентів хочуть відлавлювати.
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25.12.2023 07:10 Відповісти
Нормас, двадцатка уже свободных на фронт готова, а то видимость работу создают😂
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25.12.2023 07:30 Відповісти
Квартальная комедия,украинцев от украинцев защищают лучше,чем украинцев от руцких.
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25.12.2023 07:34 Відповісти
О,ресурс((підготовлені,здорові,ніколи фізично не працювали,ну просто еліта.Я не кажу на "нуль",але хоч 3км від лінії)
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25.12.2023 08:05 Відповісти
Тиранія в числах. З собаками будуть ходити?
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25.12.2023 08:21 Відповісти
потужна робота у викатуванні державного бензину
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25.12.2023 08:36 Відповісти
Можна подумати, ніби на Різдво хтось трощить вітрини і перевертає автомобілі.
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25.12.2023 08:46 Відповісти
Можна подумати, решту 364 дні хтось це робить
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25.12.2023 11:28 Відповісти
20 тис. молодих кабанів будуть захищати нас від чого? Вони потрібні щоб захіщати владу від народу. А ціх кабанів буде захіщати інваліди і діди так вони планують у верховні й раді. Оцім військом інвалідів, дідів та виснажених войнів вони хочуть перемогти русню?Комідіянти розум втратили остоточно.
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25.12.2023 09:22 Відповісти
Таке враження, що у нас кожен день погроми як у Парижі...
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25.12.2023 09:35 Відповісти
остальні по школах розбрелися потрібно ще в дитсадки добавити!
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25.12.2023 12:22 Відповісти
Шо ці двадцять тисяч роблять на мирній стороні,на фронт там їм місце,ухилянти хренові.
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25.12.2023 14:46 Відповісти
 
 