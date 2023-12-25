Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Нацполіції.

"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський

При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: У ці дні особливо важливо бути пильними та пам’ятати про безпеку, - ОП