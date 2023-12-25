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Минулої доби знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-30,росія

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтверджено ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку, над Чорним морем була робота по Су-30 - вивчаємо результати, - Повітряні сили

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+66
Це справжнє Різдво! Всяка нечисть, яка піднімає голову в цей час - гине! З Різдвом, ЗСУ! Христос народився, Україно!
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25.12.2023 07:37
+57
Здесь вам, суки, не Сирия, здесь "климат" иной и народ другой.
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25.12.2023 08:00
+42
Обезьяне кацапской даже в пустой череп не приходит мысль, что может пора заканчивать со всем этим. Конечно трындеть в интернете куда как проще чем гнить в окопе.
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25.12.2023 07:42
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25.12.2023 07:35 Відповісти
і це ще F-16 не прибули
мабуть, хлопці з посадки Абрамсами замочили.... 😂👍
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25.12.2023 13:50 Відповісти
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25.12.2023 07:35 Відповісти
АВАКСи у кацапів? 🤔 Це якийсь оксюморон. А вчтись і кацапи - то взаалі якпсь єресь.
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25.12.2023 07:41 Відповісти
не Авакси, а проти Аваксів. там ж пишуть про "помєхі Аваксам".
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25.12.2023 08:12 Відповісти
У РФ есть аналог АВАКС - несколько самолетов ДРЛО А-50.
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25.12.2023 08:12 Відповісти
анал у какцапов
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25.12.2023 08:33 Відповісти
Це говнет.У американців є декілька діючих варіантів самолетів АВАКС яки постійно зміниться на більш *******.Почитайте відкриті джерела.Але в цей історії вони ні до чого
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25.12.2023 16:29 Відповісти
Обезьяне кацапской даже в пустой череп не приходит мысль, что может пора заканчивать со всем этим. Конечно трындеть в интернете куда как проще чем гнить в окопе.
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25.12.2023 07:42 Відповісти
Завєтам Лєніна вєрни)))
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25.12.2023 07:44 Відповісти
Так друже- до останнього холопа.
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25.12.2023 08:36 Відповісти
Я зрозумів.😲 рашістафашісти унітчажають і паражають ракети Патріот сваІмІ АналаНет самальйотамі Су-34 І Су-30
Вони виснажують своїми літаками і жІаімі пілотамІ наше ППО😭😭😭😭
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25.12.2023 11:32 Відповісти
Бук на паровозі - смерть кацапу ! 😂👍
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25.12.2023 13:53 Відповісти
Це справжнє Різдво! Всяка нечисть, яка піднімає голову в цей час - гине! З Різдвом, ЗСУ! Христос народився, Україно!
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25.12.2023 07:37 Відповісти
Славімо Його!!!
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25.12.2023 07:44 Відповісти
У ***** їбло перекосило. Кремлівський невропатолог пробує нарівняти синьою ізолентою.
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25.12.2023 07:38 Відповісти
Та тамо вже й "скотч" не допоможе.
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25.12.2023 07:41 Відповісти
Ви заходьте... і вас "Патріот" привітає " ласково, и так нежно!!!"
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25.12.2023 07:39 Відповісти
Вывод для орков- бомбить Воронеж намного безопаснее.
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25.12.2023 07:42 Відповісти
Шо з іплом ВБА кацапляндії ? Бадьорить?
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25.12.2023 07:43 Відповісти
Патриотично
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25.12.2023 07:43 Відповісти
F-16 в дії?...
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25.12.2023 07:45 Відповісти
Теж схильний до такої думки...
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25.12.2023 08:38 Відповісти
ні, поки що Абрамси з посадки... 😂👍
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25.12.2023 13:55 Відповісти
Та хоч трьохлінійками,аби результат був.
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25.12.2023 14:04 Відповісти
мабуть, кваліфікаційні іспити з аеродромів у Румунії...
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25.12.2023 09:33 Відповісти
Нема F-16 в Україні, то всьо ******ж. Брехня і провокація. Не бійтеся кацапчики, немає F-16 в Україні!!! Підлітайте поближче, падли...
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25.12.2023 11:13 Відповісти
Ну да, на худой конец, то не мы.
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25.12.2023 12:09 Відповісти
Нагадало анекдот про гоцула,кацапа і отруєну воду
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25.12.2023 14:05 Відповісти
Бажаю вам кацапи щоб у вас ближчим часом ні одного літака не залишилось.Слава нашим воїнам -героям!
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25.12.2023 07:48 Відповісти
Кацапи так і не знають чим збивають їхні концервні банки.
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25.12.2023 07:49 Відповісти
наше славное ПВО и Петриот поздравили Украину очередными победами в небе, и пусть для козломордого лапотного быдло и их членоголового бункерного фюрера ***** это будет напоминанием, что это празник для Украины и Европы.

Кацапня, зарубите себе на носу, в цивилизованном мире рождество празнуется 25 декабря, а дикие лапотные репоеды сделали для своих болот какой-то праздник 6 января. Ну что с них взять, если они сатанисты, и у них все не так как у людей..
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25.12.2023 07:52 Відповісти
Здесь вам, суки, не Сирия, здесь "климат" иной и народ другой.
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25.12.2023 08:00 Відповісти
а це вже цікаво і багатообіцяюче.......
спочатку обнулили флот
тепер настала черга авіації...
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25.12.2023 08:07 Відповісти
Ну що , кончені кацапи , доліталися ?

Давайте ще , на вас чекають 😠
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25.12.2023 08:11 Відповісти
Птахопад у московні - 5-ть штук за два дні 🙂
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25.12.2023 08:14 Відповісти
Синхронно , так совпало, поступили в Румынию, для навчання , наши F-16. Совпадение? Не думаю.
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25.12.2023 12:11 Відповісти
СУ-30 не підтвердили збиття
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25.12.2023 08:30 Відповісти
ты что незрячий и глухонемой ?
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25.12.2023 08:34 Відповісти
Ви вірите даним генштабу?)
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25.12.2023 10:12 Відповісти
Ні, будемо вірити істериці факенбомбера, який дві доби розповідав казочки про кіношного "Бєса"
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25.12.2023 11:01 Відповісти
Я не про факенбомбера а про Ванька який підтвердив вчора що борт не збили
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25.12.2023 13:21 Відповісти
Якщо думаєш що вспливе то помиляєшся не вспливе на морі шторм а літак на дні.
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25.12.2023 11:40 Відповісти
СУ30 вже ничого не підтвердить...
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25.12.2023 16:31 Відповісти
А що ж буде на НР?
Приїде Санта, привезе кацапам мішок із ********* а потім їм у сраку вставить ялинку з феєрверком
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25.12.2023 08:39 Відповісти
за звичай швабру замість ялинки
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25.12.2023 08:41 Відповісти
- Здравствуй, Дедушка-Мороз-Борода-Из-Ваты,
Ты подарки мне принес? Что в мешке?
- Солдаты!
Достает большой пакет, притаив насмешку:
- Вот твой папка, брат и дед, только вперемешку.
Ну а мамке и сестре - каждой по Калине
С Новым Гойдом, путлоскот! Слава Украине!
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25.12.2023 09:28 Відповісти
Смерть маскалям.
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25.12.2023 09:04 Відповісти
Браво!
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25.12.2023 09:34 Відповісти
смерть кацапським окупантам!
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25.12.2023 10:15 Відповісти
Шикарный подарок на рождество. Вот что пэтриот животворящий делает.
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25.12.2023 10:52 Відповісти
Эти два в дополнение к тем трём?
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25.12.2023 11:45 Відповісти
Так.
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25.12.2023 11:50 Відповісти
Вже рашисти розганяють фейки шо вони збили F-16 в Україні. Ігнат все заперечує.
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25.12.2023 11:48 Відповісти
маскалі все ПВО знищили ще в перший день війни
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25.12.2023 15:27 Відповісти
Таке враження , що це наші ріднесенькі F-16 вже мочать козломорду орду на відстані. " а путін как вєчний пабєдітєль паказивая вялічіє расєі жєньот сваі су впєрьод к пабєдє" . І ось результат
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25.12.2023 12:08 Відповісти
Це дуже схоже на старовинний прийом з 60х років.Вмикання радара після пуску ракеты в напрямку.У льотчика залишається час тільки щоб здивуватись.Чім мощніше обчилюватель на радарі,тім меньше часу у літуна.
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25.12.2023 16:37 Відповісти
На примере вчерашней атаки на Одессу, мы видим, шо кацапы запустили несколько волн беспилотников , а ихний недо А-50 подсек наши ППОшные дивайсы и сделал наколку Су-30... Но тут , откуда не возьмись , С- 300 сделала ипапох. У кацап-кацманавта с бодуна не было шансов среагировать.
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25.12.2023 16:43 Відповісти
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25.12.2023 17:05 Відповісти
Какой иам с кацапа узвар... - выходит отрицателное падение.
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25.12.2023 17:08 Відповісти
Супер! А лётчики-налётчики?
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25.12.2023 17:07 Відповісти
Абидна, да?
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25.12.2023 17:15 Відповісти
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25.12.2023 17:45 Відповісти
І трава така зелена??
Наче на дворі червень,а не грудень 🤔
Так кацапе🤦🤦
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25.12.2023 18:21 Відповісти
Friendly fire? Друже!
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25.12.2023 18:25 Відповісти
Який френдлі фаєр???
Це згорівший літак НАТО у 2018 році у Флоренні!!!!
А ти береш тут втуляєш кацапський фейк!!!
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25.12.2023 18:29 Відповісти
Френдли факр - це, те що Ви на мене накинулись. А якщо подивились би нижче, то побачили, що я виклав раніше Вас заперечення цього фейку.
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25.12.2023 18:35 Відповісти
Це фото з 2018 року. Це не літак ЗСУ!!! За словами наших колег з VRT, які посилаються на надійні джерела, винищувач F-16, який згорів учора у Флоренні, справді був уражений навчальними ************ самої армії.

Таким чином, ця інформація підтверджує перші чутки про те, що інцидент стався під час ремонту. Тоді технік, очевидно, вистрілив випадково. Двоє техніків отримали легкі поранення, а другий пристрій було пошкоджено.

У прес-релізі La Défense цього четверга оголосила, що « під час технічного обслуговування F-16 спалахнула пожежа. Літак згорів. Другий літак зазнав супутніх пошкоджень ».
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25.12.2023 18:26 Відповісти
Це було зрозуміло. Я одразу і виклав два пости: фейковий та справжній.
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25.12.2023 18:29 Відповісти
Тоді соррі, не побачив, нижче ваші пости, мій провтик🤦🤦🤦
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25.12.2023 20:31 Відповісти
Нічого страшного. Тримаємося.
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25.12.2023 21:29 Відповісти
Инфа - сотка. Но это не точно...
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25.12.2023 17:26 Відповісти
Опять обиделся?
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25.12.2023 18:05 Відповісти
5 СУ за два дня - это как ни крути это 5 СУ
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25.12.2023 18:13 Відповісти
И все в пустую. Обидно, да? Но ты старайся, пиши еще...
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25.12.2023 18:26 Відповісти
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25.12.2023 17:46 Відповісти
Долiталась *********
Високо злетiли *****, та низько вппали потвори
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25.12.2023 17:38 Відповісти
Похоже F-16 уже работают.
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26.12.2023 03:18 Відповісти
Гаразд, хлопці.Продовжуйте.
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26.12.2023 07:52 Відповісти
 
 