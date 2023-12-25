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Минулої доби знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.
Топ коментарі
+66 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар25.12.2023 07:37
+57 Анатолій Панасюк
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+42 Gary Grant
показати весь коментар25.12.2023 07:42
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Будь ласка, зачекайте...
мабуть, хлопці з посадки Абрамсами замочили.... 😂👍
Вони виснажують своїми літаками і жІаімі пілотамІ наше ППО😭😭😭😭
Кацапня, зарубите себе на носу, в цивилизованном мире рождество празнуется 25 декабря, а дикие лапотные репоеды сделали для своих болот какой-то праздник 6 января. Ну что с них взять, если они сатанисты, и у них все не так как у людей..
спочатку обнулили флот
тепер настала черга авіації...
Давайте ще , на вас чекають 😠
Приїде Санта, привезе кацапам мішок із ********* а потім їм у сраку вставить ялинку з феєрверком
Ты подарки мне принес? Что в мешке?
- Солдаты!
Достает большой пакет, притаив насмешку:
- Вот твой папка, брат и дед, только вперемешку.
Ну а мамке и сестре - каждой по Калине
С Новым Гойдом, путлоскот! Слава Украине!
Наче на дворі червень,а не грудень 🤔
Так кацапе🤦🤦
Це згорівший літак НАТО у 2018 році у Флоренні!!!!
А ти береш тут втуляєш кацапський фейк!!!
Таким чином, ця інформація підтверджує перші чутки про те, що інцидент стався під час ремонту. Тоді технік, очевидно, вистрілив випадково. Двоє техніків отримали легкі поранення, а другий пристрій було пошкоджено.
У прес-релізі La Défense цього четверга оголосила, що « під час технічного обслуговування F-16 спалахнула пожежа. Літак згорів. Другий літак зазнав супутніх пошкоджень ».
Високо злетiли *****, та низько вппали потвори