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За прошедшие сутки уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского Су-30 вдобавок к Су-34.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.
Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.
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+66 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий25.12.2023 07:37
+57 Анатолій Панасюк
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+42 Gary Grant
показать весь комментарий25.12.2023 07:42
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Пожалуйста, подождите...
мабуть, хлопці з посадки Абрамсами замочили.... 😂👍
Вони виснажують своїми літаками і жІаімі пілотамІ наше ППО😭😭😭😭
Кацапня, зарубите себе на носу, в цивилизованном мире рождество празнуется 25 декабря, а дикие лапотные репоеды сделали для своих болот какой-то праздник 6 января. Ну что с них взять, если они сатанисты, и у них все не так как у людей..
спочатку обнулили флот
тепер настала черга авіації...
Давайте ще , на вас чекають 😠
Приїде Санта, привезе кацапам мішок із ********* а потім їм у сраку вставить ялинку з феєрверком
Ты подарки мне принес? Что в мешке?
- Солдаты!
Достает большой пакет, притаив насмешку:
- Вот твой папка, брат и дед, только вперемешку.
Ну а мамке и сестре - каждой по Калине
С Новым Гойдом, путлоскот! Слава Украине!
Наче на дворі червень,а не грудень 🤔
Так кацапе🤦🤦
Це згорівший літак НАТО у 2018 році у Флоренні!!!!
А ти береш тут втуляєш кацапський фейк!!!
Таким чином, ця інформація підтверджує перші чутки про те, що інцидент стався під час ремонту. Тоді технік, очевидно, вистрілив випадково. Двоє техніків отримали легкі поранення, а другий пристрій було пошкоджено.
У прес-релізі La Défense цього четверга оголосила, що « під час технічного обслуговування F-16 спалахнула пожежа. Літак згорів. Другий літак зазнав супутніх пошкоджень ».
Високо злетiли *****, та низько вппали потвори