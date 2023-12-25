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Новости Война в Украине
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За прошедшие сутки уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-30,росія

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского Су-30 вдобавок к Су-34.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

Читайте: Подтверждено поражение российского Су-34 на Мариупольском направлении, над Черным морем была работа по Су-30 – изучаем результаты, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+66
Це справжнє Різдво! Всяка нечисть, яка піднімає голову в цей час - гине! З Різдвом, ЗСУ! Христос народився, Україно!
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25.12.2023 07:37
+57
Здесь вам, суки, не Сирия, здесь "климат" иной и народ другой.
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25.12.2023 08:00
+42
Обезьяне кацапской даже в пустой череп не приходит мысль, что может пора заканчивать со всем этим. Конечно трындеть в интернете куда как проще чем гнить в окопе.
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25.12.2023 07:42
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Правила форума Совет форумчан
Чудово!
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25.12.2023 07:35 Ответить
і це ще F-16 не прибули
мабуть, хлопці з посадки Абрамсами замочили.... 😂👍
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25.12.2023 13:50 Ответить
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25.12.2023 07:35 Ответить
АВАКСи у кацапів? 🤔 Це якийсь оксюморон. А вчтись і кацапи - то взаалі якпсь єресь.
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25.12.2023 07:41 Ответить
не Авакси, а проти Аваксів. там ж пишуть про "помєхі Аваксам".
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25.12.2023 08:12 Ответить
У РФ есть аналог АВАКС - несколько самолетов ДРЛО А-50.
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25.12.2023 08:12 Ответить
анал у какцапов
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25.12.2023 08:33 Ответить
Це говнет.У американців є декілька діючих варіантів самолетів АВАКС яки постійно зміниться на більш *******.Почитайте відкриті джерела.Але в цей історії вони ні до чого
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25.12.2023 16:29 Ответить
Обезьяне кацапской даже в пустой череп не приходит мысль, что может пора заканчивать со всем этим. Конечно трындеть в интернете куда как проще чем гнить в окопе.
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25.12.2023 07:42 Ответить
Завєтам Лєніна вєрни)))
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25.12.2023 07:44 Ответить
Так друже- до останнього холопа.
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25.12.2023 08:36 Ответить
Я зрозумів.😲 рашістафашісти унітчажають і паражають ракети Патріот сваІмІ АналаНет самальйотамі Су-34 І Су-30
Вони виснажують своїми літаками і жІаімі пілотамІ наше ППО😭😭😭😭
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25.12.2023 11:32 Ответить
Бук на паровозі - смерть кацапу ! 😂👍
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25.12.2023 13:53 Ответить
Це справжнє Різдво! Всяка нечисть, яка піднімає голову в цей час - гине! З Різдвом, ЗСУ! Христос народився, Україно!
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25.12.2023 07:37 Ответить
Славімо Його!!!
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25.12.2023 07:44 Ответить
У ***** їбло перекосило. Кремлівський невропатолог пробує нарівняти синьою ізолентою.
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25.12.2023 07:38 Ответить
Та тамо вже й "скотч" не допоможе.
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25.12.2023 07:41 Ответить
Ви заходьте... і вас "Патріот" привітає " ласково, и так нежно!!!"
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25.12.2023 07:39 Ответить
Вывод для орков- бомбить Воронеж намного безопаснее.
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25.12.2023 07:42 Ответить
Шо з іплом ВБА кацапляндії ? Бадьорить?
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25.12.2023 07:43 Ответить
Патриотично
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25.12.2023 07:43 Ответить
F-16 в дії?...
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25.12.2023 07:45 Ответить
Теж схильний до такої думки...
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25.12.2023 08:38 Ответить
ні, поки що Абрамси з посадки... 😂👍
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25.12.2023 13:55 Ответить
Та хоч трьохлінійками,аби результат був.
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25.12.2023 14:04 Ответить
мабуть, кваліфікаційні іспити з аеродромів у Румунії...
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25.12.2023 09:33 Ответить
Нема F-16 в Україні, то всьо ******ж. Брехня і провокація. Не бійтеся кацапчики, немає F-16 в Україні!!! Підлітайте поближче, падли...
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25.12.2023 11:13 Ответить
Ну да, на худой конец, то не мы.
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25.12.2023 12:09 Ответить
Нагадало анекдот про гоцула,кацапа і отруєну воду
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25.12.2023 14:05 Ответить
Бажаю вам кацапи щоб у вас ближчим часом ні одного літака не залишилось.Слава нашим воїнам -героям!
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25.12.2023 07:48 Ответить
Кацапи так і не знають чим збивають їхні концервні банки.
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25.12.2023 07:49 Ответить
наше славное ПВО и Петриот поздравили Украину очередными победами в небе, и пусть для козломордого лапотного быдло и их членоголового бункерного фюрера ***** это будет напоминанием, что это празник для Украины и Европы.

Кацапня, зарубите себе на носу, в цивилизованном мире рождество празнуется 25 декабря, а дикие лапотные репоеды сделали для своих болот какой-то праздник 6 января. Ну что с них взять, если они сатанисты, и у них все не так как у людей..
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25.12.2023 07:52 Ответить
Здесь вам, суки, не Сирия, здесь "климат" иной и народ другой.
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25.12.2023 08:00 Ответить
а це вже цікаво і багатообіцяюче.......
спочатку обнулили флот
тепер настала черга авіації...
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25.12.2023 08:07 Ответить
Ну що , кончені кацапи , доліталися ?

Давайте ще , на вас чекають 😠
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25.12.2023 08:11 Ответить
Птахопад у московні - 5-ть штук за два дні 🙂
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25.12.2023 08:14 Ответить
Синхронно , так совпало, поступили в Румынию, для навчання , наши F-16. Совпадение? Не думаю.
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25.12.2023 12:11 Ответить
СУ-30 не підтвердили збиття
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25.12.2023 08:30 Ответить
ты что незрячий и глухонемой ?
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25.12.2023 08:34 Ответить
Ви вірите даним генштабу?)
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25.12.2023 10:12 Ответить
Ні, будемо вірити істериці факенбомбера, який дві доби розповідав казочки про кіношного "Бєса"
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25.12.2023 11:01 Ответить
Я не про факенбомбера а про Ванька який підтвердив вчора що борт не збили
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25.12.2023 13:21 Ответить
Якщо думаєш що вспливе то помиляєшся не вспливе на морі шторм а літак на дні.
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25.12.2023 11:40 Ответить
СУ30 вже ничого не підтвердить...
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25.12.2023 16:31 Ответить
А що ж буде на НР?
Приїде Санта, привезе кацапам мішок із ********* а потім їм у сраку вставить ялинку з феєрверком
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25.12.2023 08:39 Ответить
за звичай швабру замість ялинки
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25.12.2023 08:41 Ответить
- Здравствуй, Дедушка-Мороз-Борода-Из-Ваты,
Ты подарки мне принес? Что в мешке?
- Солдаты!
Достает большой пакет, притаив насмешку:
- Вот твой папка, брат и дед, только вперемешку.
Ну а мамке и сестре - каждой по Калине
С Новым Гойдом, путлоскот! Слава Украине!
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25.12.2023 09:28 Ответить
Смерть маскалям.
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25.12.2023 09:04 Ответить
Браво!
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25.12.2023 09:34 Ответить
смерть кацапським окупантам!
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25.12.2023 10:15 Ответить
Шикарный подарок на рождество. Вот что пэтриот животворящий делает.
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25.12.2023 10:52 Ответить
Эти два в дополнение к тем трём?
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25.12.2023 11:45 Ответить
Так.
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25.12.2023 11:50 Ответить
Вже рашисти розганяють фейки шо вони збили F-16 в Україні. Ігнат все заперечує.
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25.12.2023 11:48 Ответить
маскалі все ПВО знищили ще в перший день війни
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25.12.2023 15:27 Ответить
Таке враження , що це наші ріднесенькі F-16 вже мочать козломорду орду на відстані. " а путін как вєчний пабєдітєль паказивая вялічіє расєі жєньот сваі су впєрьод к пабєдє" . І ось результат
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25.12.2023 12:08 Ответить
Це дуже схоже на старовинний прийом з 60х років.Вмикання радара після пуску ракеты в напрямку.У льотчика залишається час тільки щоб здивуватись.Чім мощніше обчилюватель на радарі,тім меньше часу у літуна.
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25.12.2023 16:37 Ответить
На примере вчерашней атаки на Одессу, мы видим, шо кацапы запустили несколько волн беспилотников , а ихний недо А-50 подсек наши ППОшные дивайсы и сделал наколку Су-30... Но тут , откуда не возьмись , С- 300 сделала ипапох. У кацап-кацманавта с бодуна не было шансов среагировать.
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25.12.2023 16:43 Ответить
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25.12.2023 17:05 Ответить
Какой иам с кацапа узвар... - выходит отрицателное падение.
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25.12.2023 17:08 Ответить
Супер! А лётчики-налётчики?
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25.12.2023 17:07 Ответить
Абидна, да?
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25.12.2023 17:15 Ответить
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25.12.2023 17:45 Ответить
І трава така зелена??
Наче на дворі червень,а не грудень 🤔
Так кацапе🤦🤦
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25.12.2023 18:21 Ответить
Friendly fire? Друже!
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25.12.2023 18:25 Ответить
Який френдлі фаєр???
Це згорівший літак НАТО у 2018 році у Флоренні!!!!
А ти береш тут втуляєш кацапський фейк!!!
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25.12.2023 18:29 Ответить
Френдли факр - це, те що Ви на мене накинулись. А якщо подивились би нижче, то побачили, що я виклав раніше Вас заперечення цього фейку.
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25.12.2023 18:35 Ответить
Це фото з 2018 року. Це не літак ЗСУ!!! За словами наших колег з VRT, які посилаються на надійні джерела, винищувач F-16, який згорів учора у Флоренні, справді був уражений навчальними ************ самої армії.

Таким чином, ця інформація підтверджує перші чутки про те, що інцидент стався під час ремонту. Тоді технік, очевидно, вистрілив випадково. Двоє техніків отримали легкі поранення, а другий пристрій було пошкоджено.

У прес-релізі La Défense цього четверга оголосила, що « під час технічного обслуговування F-16 спалахнула пожежа. Літак згорів. Другий літак зазнав супутніх пошкоджень ».
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25.12.2023 18:26 Ответить
Це було зрозуміло. Я одразу і виклав два пости: фейковий та справжній.
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25.12.2023 18:29 Ответить
Тоді соррі, не побачив, нижче ваші пости, мій провтик🤦🤦🤦
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25.12.2023 20:31 Ответить
Нічого страшного. Тримаємося.
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25.12.2023 21:29 Ответить
Инфа - сотка. Но это не точно...
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25.12.2023 17:26 Ответить
Опять обиделся?
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25.12.2023 18:05 Ответить
5 СУ за два дня - это как ни крути это 5 СУ
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25.12.2023 18:13 Ответить
И все в пустую. Обидно, да? Но ты старайся, пиши еще...
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25.12.2023 18:26 Ответить
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25.12.2023 17:46 Ответить
Долiталась *********
Високо злетiли *****, та низько вппали потвори
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25.12.2023 17:38 Ответить
Похоже F-16 уже работают.
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26.12.2023 03:18 Ответить
Гаразд, хлопці.Продовжуйте.
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26.12.2023 07:52 Ответить
 
 