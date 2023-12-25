Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024 рік - рік продовження боротьби, - Буданов
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Кремлю ніколи не вдасться реалізувати план зі знищення України.
Про це у різдвяному привітанні повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - йдеться в повідомленні.
Буданов додав, що наступний рік буде роком продовження жорсткої боротьби, героїзму та мужності українських захисників.
"Українці – сильна нація, яка здатна подолати все на шляху до своєї свободи та незалежності. І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі", - підкреслив очільник ГУР.
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"Ви, народе український воюйте, боріться і далі, а ми тут ще трохи в кріслах посидимо, і у вас не буде часу задавати нам різні незручні питання. І відмобілізуємо вас ще стільки, скільки самі захочемо". І жодне з них навіть не заїкається про те, як вибудувати нову стратегію, вивести війну з глухого кута, як забезпечити фронт усім необхідним і т. д. Звісно ж, так легше..
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