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Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024 рік - рік продовження боротьби, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Кремлю ніколи не вдасться реалізувати план зі знищення України.

Про це у різдвяному привітанні повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - йдеться в повідомленні.

Буданов додав, що наступний рік буде роком продовження жорсткої боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має планів вести війну проти України у 2025 році, - Буданов

"Українці – сильна нація, яка здатна подолати все на шляху до своєї свободи та незалежності. І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі", - підкреслив очільник ГУР.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+34
бАданов знову вангує......
Кави напився на березі Ялти і тепер не спиться!
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25.12.2023 10:25
+31
Цікаво чи хоч один розвідник в історії стільки триндів як він? Всюди клоунада і профанація
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25.12.2023 10:34
+30
Поповнюється "******** словник українського "Новоязу":
"Будановщина" - безвідповідальне теліпання язиком!
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25.12.2023 10:36
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бАданов знову вангує......
Кави напився на березі Ялти і тепер не спиться!
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25.12.2023 10:25 Відповісти
Каву подоляк мав пити...
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25.12.2023 10:42 Відповісти
Він так і просе ну добавте хоч трохи рейтенгу.
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25.12.2023 10:25 Відповісти
"начальник української військової розвідки" - РЕДАКТОРИ !!!! його посада так називається????????
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25.12.2023 10:28 Відповісти
Його посада називається: "генерал -пздабол".
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25.12.2023 10:36 Відповісти
Генштаб і ЗСУ,насправді,позбавлені такого необхідного інструменту як військова розвідка-"шоу-трупа Буданова" працює на інформаційне забезпечення амбіцій й політичних "хотілок" влади,відтак,тихої,прихованої,непублічної діяльності на потреби ЗСУ практично не існує! Шоу,шум,"відосики","картинка"-все як ******* і Зеленський і Буданов!
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25.12.2023 11:19 Відповісти
Стиль такий, наче писали в політбюро. В кінці лиш не вистачає "ура таваріщі".
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25.12.2023 10:27 Відповісти
А мене цікавить думка товариша Баканова. Що він на це дума?
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25.12.2023 10:28 Відповісти
Зараз напевно десь на лижах в Альпах. Як і рєзнікови і тд. Вішали народу на вуха знатно. Тепер хай інші вішають.
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25.12.2023 10:31 Відповісти
О давненько не радовал нас предсказаниями
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25.12.2023 10:30 Відповісти
сьогодні жінка Гогіашвіллі чергова по засиранню мізків...
десь завинила що на свята поставили відбувати...
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25.12.2023 10:30 Відповісти
Ось воно як
після Кави в Криму...
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25.12.2023 10:32 Відповісти
"2-3 роки..."
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25.12.2023 10:32 Відповісти
Час різдвяних казок від Кирила)
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25.12.2023 10:34 Відповісти
Дивлячись скільки українських чоловіків працює в Польщі, Німеччині і щодня різними шляхами тікають з країни виникають великі сумніви у висновках пана Буланова. На жаль.
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25.12.2023 10:34 Відповісти
Цікаво чи хоч один розвідник в історії стільки триндів як він? Всюди клоунада і профанація
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25.12.2023 10:34 Відповісти
Та заткни ти вже пиз*ак, патякало
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25.12.2023 10:35 Відповісти
Чудово ці всі "владні" і "слуги" собі влаштувалися.
"Ви, народе український воюйте, боріться і далі, а ми тут ще трохи в кріслах посидимо, і у вас не буде часу задавати нам різні незручні питання. І відмобілізуємо вас ще стільки, скільки самі захочемо". І жодне з них навіть не заїкається про те, як вибудувати нову стратегію, вивести війну з глухого кута, як забезпечити фронт усім необхідним і т. д. Звісно ж, так легше..
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25.12.2023 10:35 Відповісти
Не штурмувати, а визволяти.
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25.12.2023 10:47 Відповісти
За кого у другому турі 2010 голосував?
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25.12.2023 11:08 Відповісти
Ти це до кого?
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25.12.2023 10:46 Відповісти
Поповнюється "******** словник українського "Новоязу":
"Будановщина" - безвідповідальне теліпання язиком!
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25.12.2023 10:36 Відповісти
Таких людей дуже багато. Навіть на містечкові рівні. ******* гуманітарку, гроші на тендерах і тд. Про вищі рівні і говорити нічого.
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25.12.2023 10:50 Відповісти
Ну да,если бы у нас разведкой керовали не болваны вбрасывающие банальные тексты через тосты-поздравления,а профи,которые могли бы рапознать очевидные планы врага на вторжение и подготовить армию и общество,то все у нас было бы хорошо.
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25.12.2023 10:41 Відповісти
Хм, то це йому д'єрмак дозволив таке казати? Оманські договорняки іншого вимагають!
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25.12.2023 10:42 Відповісти
ніколи цей зелений цирк не зупиниться...
рот наше все...
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25.12.2023 10:42 Відповісти
Легко бути мужнім героєм десь у бункері в столиці.
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25.12.2023 10:43 Відповісти
Ну,на три своих генеральских звания наванговал, четвертое в процессе...
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25.12.2023 10:45 Відповісти
Б'ємся.. головне с голоду не подохнути..
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25.12.2023 10:46 Відповісти
Скільки ще протягти зможеш?
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25.12.2023 10:48 Відповісти
Кажу не так за себе, як за Державу..
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25.12.2023 10:51 Відповісти
Накатил коньячку, и вещает!
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25.12.2023 10:52 Відповісти
Надоел этот пустой гон, как в пословице про того петуха, главное прокукарекать а там хоть не рассветай.
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25.12.2023 10:55 Відповісти
москали точно не уничтожат, а вот НЕТРЯПКА и слуги народа...
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25.12.2023 10:56 Відповісти
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25.12.2023 10:58 Відповісти
Кирило Буданга, таролог нумеролог та астролог . Прогноз на 2024 рік ...
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25.12.2023 11:00 Відповісти
Так...шашликів наїлися ...кави напилися...вдосталь...тепер на часі"супермобілізація"...
щось нове вже придумати важко...?
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25.12.2023 11:04 Відповісти
И в новых плавках на ЮБК покупались.
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25.12.2023 11:14 Відповісти
Плавки сдал, шпрехшталмейстер?
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25.12.2023 11:13 Відповісти
Якщо війна буде ще продовжуватися декілька років то в перспективі на Україні можна ставити хрест,наслідки для нації і держави будуть катастрофічними, демографія,економіка і так далі будуть жахливими
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25.12.2023 11:37 Відповісти
Когда дурак отрывает пасть,это пол Беды,беда приходит когда 73% за него кукарекают..., типа Хуже не будет,я вам ничего не должен,моя разведка лучше Моссада и ЦРУ... войны не будет... готовим шашлыки на 9 мая ...продолжение следует Пані та Панове...
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25.12.2023 11:51 Відповісти
як добре , коли хтось не відкриває свій хлєбальник .
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25.12.2023 12:01 Відповісти
розвідник ти наш потужний ...
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25.12.2023 12:19 Відповісти
а я вірю Буданову. Бо ми звільнили Крим ще навесні 2023, до взяття Москви лишилось 3 дня.
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25.12.2023 12:21 Відповісти
Кем он работает, пресс-секретарем?
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25.12.2023 12:24 Відповісти
заступник у заступника дЄрмака, по політології......
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25.12.2023 18:12 Відповісти
після словесного буданівського звільнення Криму до кінця 23 року ,плавно переходимо у 24 рік словесним буданівським продовженням жорсткої боротьби, героїзму та мужності українських захисників (звільнення Криму поки що ,відходить на план десятий)
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25.12.2023 12:27 Відповісти
Провідєц, твою мать
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25.12.2023 12:42 Відповісти
циркова вкнга закрий свій рот, ми вже й ялинку в Криму відгуляли і каву в Ялті попили, йди нах зі своїм цирком.
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25.12.2023 12:54 Відповісти
Це якась пошесть в нашої влади. Чи навмисно підбирають брехунів,піарщиків, базік,до влади,чи просто пришло покоління повних неучів Розвідка --має право говорити .тільки через роки після проведених операцій. А ГОЛОВНА ЇХ ЗАДАЧА__ПОПЕРЕДИТИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ, Чи ГРУ замилює око своєї напрофеесійності,яку вона показала до 2022р,"проспавши" всі плани рашки .яка напала на УКРАЄНУ.
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25.12.2023 13:17 Відповісти
Ця влада геть уся така. Клоуни, які не віддупляють , що взагалі робити у політиці, у геополітиці, і як керувати державою. Ці slsjnb (або зрадники) купилися на Оман і привели війну в країну, потакаючи забаганкам *****. Тому й маємо такий хтонічний п*здець.
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25.12.2023 13:31 Відповісти
*ідіоти
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25.12.2023 13:32 Відповісти
А цей буданов якщо, навіть, мовчатиме, то розумним здаватися не буде!
Який з балабола може бути розвідник?
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25.12.2023 15:00 Відповісти
Навіщо тоді напередодні русня йому оприлюднила заочно кримінальне покарання ?
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25.12.2023 15:23 Відповісти
Якшо ти, гнида, не перестанеш відпускати "знаменитих розвідників" у европейску розвідку.
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25.12.2023 15:23 Відповісти
БУДАНОВ ТЕЖ *****

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25.12.2023 15:26 Відповісти
Країна повинна знати своїх "хєроїв".
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25.12.2023 17:22 Відповісти
Що можна сказати, цей політик і військовий мабуть ще ні разу не обманув нарід?
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25.12.2023 16:40 Відповісти
ХОРОШО СКАЗАЛ !!! ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КИЕВЛЯНИН !!!
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26.12.2023 07:13 Відповісти
 
 