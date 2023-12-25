Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу, 81% проголосували б за В’ячеслава Чорновола і 10% – за Леоніда Кравчука, якби могли повернутися у 1991 рік.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 листопада-9 грудня 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.
У грудні 2023 року соціологи поцікавилися у респондентів, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року (для спрощення запитували лише про Л. Кравчука і В. Чорновола).
"Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за В. Чорновола, а за Л. Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за В. Чорновола, 14% - за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% - за Л. Кравчука", - зазначають у КМІС.
У всіх регіонах більшість населення проголосували б за В. Чорновола. Відносно найбільше - на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б В. Чорновола (Л. Кравчука - 17%), на Сході - 63% (Л. Кравчука - 28%).
Будь ласка, зачекайте...
Один - обдолбаний сикливий продажний (час ще покаже) клоун - голобородько. Другий - романтик, мітинговий демократ, революціонер - руйнівник.
Жоден з них - не Творець...
АГА, А ІНЩІ У 2019 ПРОГОЛОСУВАЛИ БИ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Дитяча тупізна, а не опитування.
Л.Кравчук мав реальну владу, реальні кадри в Києві і на місцях, зв"язки з пострадянськими республіками і москвою і, може і завдяки йому і вдалося зберегти цілість держави на той час.
Кравчук був п*дорас повний і співпрацював з кгб/ фсб, завдяки його обранню не була проведена Люстрація.
ПЕРШЕ ЩО Б ЗРОБИВ ЧОРНОВОЛ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЛЮСТРАЦІЮ ПРОТИ КОМУНЯК.
Правильно, - Говорять українською. -
17.03.1991 - референдум про збереження совка. Результат в Україні:
Так - 70,2%. Проти - 28%.
Вибори президента.
01.12.1991 - Кравчук - 61,59%. Чорновіл - 23,27%.
21.04.2019 - Зеленський - 73,22%. Порошенко - 24, 45%.
19.12.2023 Опитування безумної.
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
Несмотря на моё отвращение к Леониду Кравчуку вынужден согласиться с анализом ситуации 1991-94 гг, которую изложил пан Виктор.
1992-й рік. Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки, які єдині, ефективні на той час - це вступ до НАТО. У листі сказано, що ядерна зброя вас не захистить від росії, від її намірів знищити Україну. А НАТО - це є та діюча, ефективна система яка і буде вам гарантувати безпеку. Але у 92-му році ніхто, крім Чорновола і представників Народного Руху України не розглядали членство в НАТО як гарантії безпеки України. Кравчук пропозицію США проігнорував. Тоді США запропонували інший варіант, вони написали чіткий і також вигідний для України план. Суть пропозицій, що США хочуть стратегічного партнерства з Україною. Але Кравчук і МЗС України ці пропозиції також проігнорували.
https://www.youtube.com/watch?v=hTcFLr9-G54
В Союзі всі підприємства були зв'язані кооперацією і СНД допомагало підтримувати економічну кооперацію.
На Заході не хотіли конкуренції і наших ракет, літаків, танків, кораблів, двигунів....... По дешевшій ціні, ця продукція йшла в бідніші країни і допомагала підтримувати економіку на плаву.
PS: Я тогда еще не голосовал, а родители голосовали за Черновола. Но сейчас, оглядываясь назад, думаю Кравчук тогда был лучшим выбором....
Хреново другое - небыло воли запада сделать из Украины нормальную демократическую страну. Если бы они 10% тех усилий и денег, которые они потратилил на РФ, потратили на Украину, то мы бы сейчас жили в другом мире. Весь регион был бы стабильным и без войн.
А у нас тоже был свой Бальцерович Только его все недолюбливают и не вспоминают.
Был такой Пинзенык Он пытался 94-96 год сделать примерно то же самое, что Бальцерович. Будучи пару месяцев премьером внес в парламент церую стопку реформаторских законов. Сколько из них было принято? 0 - ЗЕРРО! (не на часі, народ не поймет...)
А какова была позиция руховцев? или может демократических сил в парламенте? Может поддержали? Может блокировали трибуну? Требовали реформ? А вот фик там!
Не нужны им были реформы! ПОддержала только партия самого Пинзеныка - реформы и порядок. Всем остальным было плевать! Так что не рассказывайте мне за Черновола!
PS: И да, тогда я уже имел право голосовать и голосовал за реформы и порядок, и был очень сильно разочарован, что реформы никому в нашем обществе не нужны....
интересный и познавательный текст.
Тепер зрозуміло, чому я не люблю пролетаріат?
Вся родина обрала Чорновола.
По-друге, гуппі, якщо в тебе є факти розкрадання та корупції, вчинені 5-им Президентом України - бігом біжи до Генпрокурора, вони там 5 років землю носом риють, налити нічого не можуть, Зебздо вже заманався їх змінювати. А як нема - то просто не *****, гуппі.
так а що там у тебе зараз по зарплаті? купівельна спроможність краща, ніж в 2018-му, гуппі?
І да, гуппі, нагадати тобі, як в 2021-му в нас через повальну корупцію навіть хотіли безвіз відібрати?
Гуппі, ти б записувало десь, може б не так позорилось межи люди.
Але чомусь 'мудра' більшість завжди обирала зрадників:
- 1663 рік. Чорна рада. Мудра більшість за московські гроші обирає Брюховецького, який підписав урізання автономії Гетьманщини.
- 1917 рік. Мудра більшість біжить грабувати панськї маєтки 'бариг' і чекає більшовиків щоб поділити халявну землю.
- 1991. Наобирали перефарбованих комуняк які розікрали країну
У 1960-1982 роках - інженер, старший інженер, провідний конструктор, помічник головного конструктора, технічний керівник випробувань ракетно-космічних комплексів космодрому Байконур (Казахстан). Паралельно з 1975 по 1981 секретар партійного комітету комуністичної партії Конструкторського бюро «Південне», пізніше з 1981 по 1982 - секретар парткому Виробничого об'єднання «Південний машинобудівний завод» - на той час найбільший завод військової та ракетно-космічної техніки, а також цивільної продукції у Радянському Союзі.
Бєніни повії, гордони різного пошибу так само з@стр@ли би мізки лохторату, як зробили перед виборами 2019. І зліпили би із Чорновала злодія.
Окупанти знищили архів В'ячеслава Чорновола у Бучі
Чим відрізняється 19рік від 91го? Перестановкою цифр в даті - одні й ті ж самі граблі, тільки ще тепер із присмаком "зеленого...шашличка"!
Ще ніколи, з комуністичних часів не було такої концентрації влади в одних руках, як у вашого зеленого бидлопреЗЕдента.
Де реформи, суки, які його обрали? Де ви, падли, які обрали собі такого тупого виродка? За кордоном всі? Скільки ви, падли, будете красти під час війни? Коли вже крадені на військових гроші застрягнуть у вас в горлі?
Країна стікає кров`ю, а ви, придурки, обрали собі головнокомандуючим чотирикратного ухилянта, для якого головний ворог не *****, а Збройні Сили України в особі Залужного і Опозиція в особі Порошенка.