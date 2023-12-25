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Кравчук (545) опитування (1405) Чорновіл В'ячеслав (18)

Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

чорновіл

Серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу, 81% проголосували б за В’ячеслава Чорновола і 10% – за Леоніда Кравчука, якби могли повернутися у 1991 рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 листопада-9 грудня 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.

У грудні 2023 року соціологи поцікавилися у респондентів, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року (для спрощення запитували лише про Л. Кравчука і В. Чорновола).

"Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за В. Чорновола, а за Л. Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за В. Чорновола, 14% - за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% - за Л. Кравчука", - зазначають у КМІС.

Також читайте: Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Потрібно піднімати матеріали справи. Ставити крапку в цій справі зарано, - Горбатюк

Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС 01

У всіх регіонах більшість населення проголосували б за В. Чорновола. Відносно найбільше - на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б В. Чорновола (Л. Кравчука - 17%), на Сході - 63% (Л. Кравчука - 28%).

Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Меня больше интересует риторический вопрос - как бы они голосовали в 19...
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25.12.2023 11:20
+41
Тим паче в 19-му було багато альтернативних джерел інформації... Але люди досі ведуться на примітивні гасла типу - земля селянам, фабрики робітникам, вчителям по 4000 євро.... Мовчу вже за комуналку...
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25.12.2023 11:25
+29
Я так і голосувала
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25.12.2023 11:17
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Сторінка 4 з 4
Тут треба зробити послідовний аналіз:опитування проведено зараз і за Чорновола готові віддати свої голоси 81(!!)% з тих 81% ті, що довіряють(68%) і підтримують преЗЕдента ? Хочу звернутися до тих, хто хворіє на ЗЕфренію - поясніть з вашої точки зору що спільного між "найвеличнішим" і видатним політиком Чорноволом
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25.12.2023 15:01 Відповісти
Вони не професіонали у питаннях політики, державотворення, адміністрування, господарювання.
Один - обдолбаний сикливий продажний (час ще покаже) клоун - голобородько. Другий - романтик, мітинговий демократ, революціонер - руйнівник.
Жоден з них - не Творець...
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25.12.2023 15:16 Відповісти
Ага, а Кравчук був Творцем?
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25.12.2023 18:43 Відповісти
Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС. Джерело: https://censor.net/ua/n3463611

АГА, А ІНЩІ У 2019 ПРОГОЛОСУВАЛИ БИ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Дитяча тупізна, а не опитування.
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25.12.2023 15:03 Відповісти
При всій повазі - В.Чорновіл, ставши Президентом, розвалив би Україну. І не тільки т.з. "федералізацією", (що сама по собі означала би і означає кінець української державності, як, доречі і т.з. злочинна "децентралізація"). Але й, насамперед тим, що В"ячеслав Максимович не політик і не господарник.Це він показав себе, будучи короткий час (адмініструючи)керуючи Львівщиною - повний провал по всіх позиціях. В. Чорновіл відіграв видатну ролю в нашій історії, але як ... символ, революціонер, руйнівник старої системи, романтик, мітинговий демократ, "геть і ганьба!". А далі що робити він не знав і не умів. І не мав для цього ні реальної влади, ні зв"язків, ні відповідної команди професіоналів: горині, хмари, горохівські, зайці, калинці... - то не керівництво держави, яка в такий (перехідний) час мала би бути д и к т а т у р о ю, а не гнилою ліберал-демократичною підерацією.
Л.Кравчук мав реальну владу, реальні кадри в Києві і на місцях, зв"язки з пострадянськими республіками і москвою і, може і завдяки йому і вдалося зберегти цілість держави на той час.
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25.12.2023 15:05 Відповісти
Звідкіля така ггнила інформація про Чорновола. Як би ця чушь була правдою, його б кгб/фсб не вбивала у автокастрофі.

Кравчук був п*дорас повний і співпрацював з кгб/ фсб, завдяки його обранню не була проведена Люстрація.
ПЕРШЕ ЩО Б ЗРОБИВ ЧОРНОВОЛ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ - ЛЮСТРАЦІЮ ПРОТИ КОМУНЯК.
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25.12.2023 15:11 Відповісти
Сама эта тема спустя 32 г говорит о том что кем были тем остались---хуторяне! Это же не про урожай или брак по расчёту или по любви обсуждать спустя 10 лет. Конечно В Черновол был революционер---и всё. Так ведь рядом был электрик, и тоже ну разве чуть знал профсоюзы. Но имел электрик колосальный вотум доверия и не народа хуторянского---а всё таки нации. И позвал электрик профессионала Бальцеровича. А тот пришёл со своей командой, где комуняков не было по сути. А дальше мы все всё видели как сделалось там. В Черновол теоретически так тоже смог бы. Только вот у нас не было за бугром своего Бальцеровича! И нацией мы не стали и по сей день. И конечно же такой веры как у электрика от своего народа у Вячеслава бы не было у нас никогда. Крым и Донбасс тому пример. Народ не желающий становится нацией всегда получит войну---что и произошло.
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26.12.2023 18:17 Відповісти
А в 2050-му більше проголосувало за Порошенка ніж за кловуна, але що це змінює? Нічого.Треба бути розумним і свідомим коли це необхідно, а не через пів століття.
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25.12.2023 15:13 Відповісти
Как говорится в старой еврейской поговорке : "Хотел бы я быть таким умным сегодня, как моя тёща потом".
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25.12.2023 15:15 Відповісти
Нічого б В"чеслав Максимович тоді б не змінив. Бо ВРУ у своїй більшості складалась із голів колгоспів і секретарів обкомів і райкомів КПУ які в кожен свій виступ за старою звичкою вплітали марксизм-ленінізм. Я нервував але потім подумав що з часом піде комуністичне покоління і нові виборці змінять все, але їм на зміну прийшла олігархія.
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25.12.2023 15:22 Відповісти
ЛЮСТРАЦІЯ була би - Чорновал ніколи не забував про сибірські канцтабори куди заперли патріотів України.
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25.12.2023 15:30 Відповісти
Сьогодні за Зєлєнскага мало б хто проголосував. І що ця демагогія змінює? А нічого...
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25.12.2023 15:32 Відповісти
досі є ті 13% малоросів, які б проголосували б за комуняку кравчука
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25.12.2023 16:04 Відповісти
Пам'ятаю ті часи. Населення України тотально русифіковане. Більшість шкіл - русифіковані. Завезені партіями кацапи з Сибіру й інших регіонів. Їм роздані квартири в Києві,Черкасах й інших містах. На українській говорять одиниці. Ні про який масовий патріотизм щодо України й мова не йшла. І тут Чорновіл. З національними ідеями,як чистий листок. Йому потрібно було народитись років на 10-15 пізніше,тоді все б склалось. На той момент,його взагалі мало хто підтримував,нажаль. Це був той момент,коли Україна повернула не туди.
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25.12.2023 16:09 Відповісти
" ...На українській говорять одиниці... " це не правильно.
Правильно, - Говорять українською. -
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25.12.2023 19:00 Відповісти
Де варіант Чорновол чи зеленський?
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25.12.2023 16:24 Відповісти
ТАК ПОДНИМИТЕ И ПОКАЖИТЕ БЮЛЛЕТЕНИ !?)
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25.12.2023 16:51 Відповісти
Ватне, совкове бидло не міняється. 32 роки стабільно +/- 72%.
17.03.1991 - референдум про збереження совка. Результат в Україні:
Так - 70,2%. Проти - 28%.
Вибори президента.
01.12.1991 - Кравчук - 61,59%. Чорновіл - 23,27%.
21.04.2019 - Зеленський - 73,22%. Порошенко - 24, 45%.
19.12.2023 Опитування безумної.
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25.12.2023 17:11 Відповісти
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25.12.2023 17:12 Відповісти
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25.12.2023 17:17 Відповісти
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
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25.12.2023 17:13 Відповісти
Обʼєктивно
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25.12.2023 17:37 Відповісти
Виктор Литарчук пишет объективно и беспристрастно, как римский историк Плиний. Респект.

Несмотря на моё отвращение к Леониду Кравчуку вынужден согласиться с анализом ситуации 1991-94 гг, которую изложил пан Виктор.
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26.12.2023 08:25 Відповісти
1 грудня 1991 року українці проголосували за Незалежність, а через тиждень Кравчук у Біловезькій пущі за чаркою з Єльциним втягнув Україну назад в совок, створивши СНД, не маючи мандата на такі дії від українського народу, Такими діями Кравчук затримав рух України в Євросоюз і НАТО. "Ми не можемо різати по живому", - відповідав Кравчук на всі питання щодо НАТО і ЄС.

1992-й рік. Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки, які єдині, ефективні на той час - це вступ до НАТО. У листі сказано, що ядерна зброя вас не захистить від росії, від її намірів знищити Україну. А НАТО - це є та діюча, ефективна система яка і буде вам гарантувати безпеку. Але у 92-му році ніхто, крім Чорновола і представників Народного Руху України не розглядали членство в НАТО як гарантії безпеки України. Кравчук пропозицію США проігнорував. Тоді США запропонували інший варіант, вони написали чіткий і також вигідний для України план. Суть пропозицій, що США хочуть стратегічного партнерства з Україною. Але Кравчук і МЗС України ці пропозиції також проігнорували.
https://www.youtube.com/watch?v=hTcFLr9-G54
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25.12.2023 17:42 Відповісти
Кравчук і МЗС України ці пропозиції не підписали, тому, що ні ВР, ні українці, не були готові до таких пропозицій.

В Союзі всі підприємства були зв'язані кооперацією і СНД допомагало підтримувати економічну кооперацію.

На Заході не хотіли конкуренції і наших ракет, літаків, танків, кораблів, двигунів....... По дешевшій ціні, ця продукція йшла в бідніші країни і допомагала підтримувати економіку на плаву.
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25.12.2023 18:16 Відповісти
Завод на якому я працювала, мав можливість заключити контракт з західними підприємствами, керівники залишили все, як було. Продукцією завалили всі склади, щоб виплатити зарплату продали нові станки. Потім на завод наклала лапу група Приват і перепродала шведам.
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25.12.2023 19:34 Відповісти
Это самообман, что было бы что-то иначе. Единственная разница между Кравчуком и Черноволом - это мова. Идеологически они близнецы братья. Ну небыл Черновол рыночником-либералом!!! Не врите сами себе! А вот управленческого опыта у Черновола небыло совершенно!!! Еще не известно по какому женскому органу все пошло бы выбери тогда народ Черновола.
PS: Я тогда еще не голосовал, а родители голосовали за Черновола. Но сейчас, оглядываясь назад, думаю Кравчук тогда был лучшим выбором....
Хреново другое - небыло воли запада сделать из Украины нормальную демократическую страну. Если бы они 10% тех усилий и денег, которые они потратилил на РФ, потратили на Украину, то мы бы сейчас жили в другом мире. Весь регион был бы стабильным и без войн.
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25.12.2023 17:48 Відповісти
В Польші Лєх Валєнса простий електрик теж не мав ніякого досвіду в управління державою і де поляки і де ми, проголосувавши за "крєпкіх хозяйствєнніков" Кравчуа, Кучму чи то пріснопам'ятного януковоча.
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25.12.2023 19:05 Відповісти
Надо начать с того, что Польша не была никогда на 100% советской (в экономическом плане в том числе - поинтересуйтесь). А ключевая фигура польских реформ - Бальцерович. Почему вы об этом забыли?
А у нас тоже был свой Бальцерович Только его все недолюбливают и не вспоминают.
Был такой Пинзенык Он пытался 94-96 год сделать примерно то же самое, что Бальцерович. Будучи пару месяцев премьером внес в парламент церую стопку реформаторских законов. Сколько из них было принято? 0 - ЗЕРРО! (не на часі, народ не поймет...)
А какова была позиция руховцев? или может демократических сил в парламенте? Может поддержали? Может блокировали трибуну? Требовали реформ? А вот фик там!
Не нужны им были реформы! ПОддержала только партия самого Пинзеныка - реформы и порядок. Всем остальным было плевать! Так что не рассказывайте мне за Черновола!
PS: И да, тогда я уже имел право голосовать и голосовал за реформы и порядок, и был очень сильно разочарован, что реформы никому в нашем обществе не нужны....
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28.12.2023 12:18 Відповісти
Серьезный глубокий анализ предоставил С.Славинский:

интересный и познавательный текст.
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26.12.2023 08:29 Відповісти
Я голосував за Чорновола.
Тепер зрозуміло, чому я не люблю пролетаріат?
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25.12.2023 17:50 Відповісти
Моє перше голосування.
Вся родина обрала Чорновола.
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25.12.2023 18:06 Відповісти
Яка теперь разница? Особенно, сейчас, когда во власть мудрый нарид избрал воровату никчему вместо Гетьмана. Опять и снова
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25.12.2023 18:26 Відповісти
гетьман?)) олігархічний корупціонер, якого суспільство послало, віддавши перевагу актору)
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25.12.2023 20:00 Відповісти
і де тепер те "сміливе" суспільство, яке "послало" Гетьмана нашого Порошенка? І чому Порох допомагає армії, а оті грьобані "сміливці" від захисту країни ховаються? Дбли, блд.
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25.12.2023 20:35 Відповісти
Допамагає, то й добре) від поста президента в 14-19 від нього вимагалось трохи іншого) виявився типовим корупціонером олігархічного розливу - суспільство його послало, що не так?)
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25.12.2023 20:42 Відповісти
По-перше, гуппі, прочитай про права і обов'язки Президента в парламентсько-президентському устрої, може трохи кумекалка запрацює, а хотєлки задвинуться. Ти ж не царя імперії обираєш кожен раз.

По-друге, гуппі, якщо в тебе є факти розкрадання та корупції, вчинені 5-им Президентом України - бігом біжи до Генпрокурора, вони там 5 років землю носом риють, налити нічого не можуть, Зебздо вже заманався їх змінювати. А як нема - то просто не *****, гуппі.
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25.12.2023 20:51 Відповісти
"Ти ж не царя імперії" - сказала поїхавша, яка звичайного олігарха називає "Гетьманом"))
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25.12.2023 20:53 Відповісти
гуппі, а ти різницю між царем і Гетьманом розумієш?
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25.12.2023 20:54 Відповісти
Думаю, ти зараз поясниш)
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25.12.2023 20:55 Відповісти
Гуппі, ти "думаєш"? Та не сміши, гуппі)))
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25.12.2023 20:56 Відповісти
Побільше "гуппі", а то я не помічу твого клімаксу чи **********)
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25.12.2023 20:58 Відповісти
Гуппі, що відповіси по моєму першому, другому, третьому питаннях? Чим крити будеш, гуппі?
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25.12.2023 21:03 Відповісти
Мабуть перекрию всі питання середньою зп в 350 дол/місяць на кінець президенства "гетьмана") П.с. при клімаксі можна приймати певні препарати, так твоя ********** не так буде помітна оточуючим)
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25.12.2023 21:06 Відповісти
Гуппі, ну при Зебздюку ти ж зажив, забагатів, еге ж? Так де воюєш, гуппі?
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25.12.2023 21:49 Відповісти
І, по-третє, гуппі, де ти воюєш? Чи ти не в курсі, що ОСОБИСТО ВІД ТЕБЕ вимагає Конституція України?
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25.12.2023 20:53 Відповісти
"ПосилателЬ", можна детальніше, про корупцію Порошенка, чи жучка коломойського з г+г, раєвская (мосійчук) , про це не проінструктувала?
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25.12.2023 22:46 Відповісти
Можеш ознайомитись з середньою зп в 2018 на рівні африканських країн та 100+ місцем в рейтингу сприйняття корупції. Достатньо детально?)
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25.12.2023 23:22 Відповісти
альо, гуппі,
так а що там у тебе зараз по зарплаті? купівельна спроможність краща, ніж в 2018-му, гуппі?

І да, гуппі, нагадати тобі, як в 2021-му в нас через повальну корупцію навіть хотіли безвіз відібрати?

Гуппі, ти б записувало десь, може б не так позорилось межи люди.
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26.12.2023 01:28 Відповісти
Якби і роті виросли гриби.Думати треба спочатку як голосувати а не дупою .Це опитування це саме показник марнотратства вибору і не розуміння наслідків.Як і черпгові вибори які в нас були.
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25.12.2023 18:28 Відповісти
Уже пізно пити боржомі!!!
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25.12.2023 18:30 Відповісти
Если бы да кабы во рту выросли грибы
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25.12.2023 18:34 Відповісти
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25.12.2023 18:53 Відповісти
Ага, допетрили нарешті.
Але чомусь 'мудра' більшість завжди обирала зрадників:
- 1663 рік. Чорна рада. Мудра більшість за московські гроші обирає Брюховецького, який підписав урізання автономії Гетьманщини.
- 1917 рік. Мудра більшість біжить грабувати панськї маєтки 'бариг' і чекає більшовиків щоб поділити халявну землю.
- 1991. Наобирали перефарбованих комуняк які розікрали країну
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25.12.2023 19:40 Відповісти
Навіщо це! Вже у 2019 році показали, а до того в 2010 показали((((
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25.12.2023 19:50 Відповісти
Опомнились, дятлы савецкие (((((
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25.12.2023 19:58 Відповісти
Читаю коментарі про те що тоді чуть не всі голосували за Чорновола. То неправда. Мені було тоді 22. Чернігівщина. Багато таких як я дійсно голосували за Чорновола, я в їхньому числі. Але наші батьки та діди-баби і чути цього не хотали - бо Бандерівець. от вони нам і вибрали комуняку-крадія-СДПУ(о) які розбазарили нашу Країну. Ну а далі всі все бачили. Весь час голосуємо не за, а проти.
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25.12.2023 20:07 Відповісти
Якби так сталося ми б пішли шляхом країн Балтії та Польщі і вже були у НАТО та ЕС. А так по факту до 2000 року мали прокомуністичну більшість у парламенті та червоного директора на чолі країни.
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25.12.2023 20:30 Відповісти
Кучма у 38 років став секретарем парткому нa «Південмаші».
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25.12.2023 20:40 Відповісти
У 1961 році познайомився і одружився з Людмилою Тумановою, прийомною дочкою головного технолога «Південного машинобудівного заводу», а в майбутньому головного інженера Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР Геннадія Туманова. Одруження допомогло Кучмі зробити стрімку кар'єру на «Південмаші».

У 1960-1982 роках - інженер, старший інженер, провідний конструктор, помічник головного конструктора, технічний керівник випробувань ракетно-космічних комплексів космодрому Байконур (Казахстан). Паралельно з 1975 по 1981 секретар партійного комітету комуністичної партії Конструкторського бюро «Південне», пізніше з 1981 по 1982 - секретар парткому Виробничого об'єднання «Південний машинобудівний завод» - на той час найбільший завод військової та ракетно-космічної техніки, а також цивільної продукції у Радянському Союзі.
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25.12.2023 20:43 Відповісти
таки, за кравчука до сих пір кожен шостий.. горбатого могила вправить
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25.12.2023 20:57 Відповісти
Не проголосували би.
Бєніни повії, гордони різного пошибу так само з@стр@ли би мізки лохторату, як зробили перед виборами 2019. І зліпили би із Чорновала злодія.
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25.12.2023 21:22 Відповісти
Та ще спитайте про Адама, Ліліт та Єву.
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25.12.2023 21:50 Відповісти
цікаво про що це стадо буде мукать через 30 років згадуючи 2019-й?)))
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25.12.2023 21:53 Відповісти
В 91-му налякані "комуністи" вирішили сховатися від єльцина за незалежністю, а країна їх цікавила менше за все. Але саме тоді була унікальна можливість одним махом позбутися пройдисвітів і кар'єристів, які всі компактно зібралися в партії, достатньо було заборонити кпрс. Але нам розказували про досвідчених політиків і управлінців. Те ж саме було і з червоними директорами. Наслідки виявились катастрофічними, а урок не засвоїли. Те саме спостерігаємо зараз з опзж, пр тощо, змінилися лише назви і деякі прізвища. Наслідки тепер вже стали трагічними.
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25.12.2023 22:00 Відповісти
Всі мої знайомі голосували за Чорновола(по всій Україні). А виграв Кравчук. Важливо як рахували... По комуністичному
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25.12.2023 22:06 Відповісти
Коли він був членом української делегації в ПАРЕ то прийняв участь у безпековій конференції де попереджав колективний Захід у її хибній політиці щодо росії!
Окупанти знищили архів В'ячеслава Чорновола у Бучі
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25.12.2023 22:11 Відповісти
Наріду завжди доходить через одне місце і то не відразу, а доти не почне палати так, що можна яйця по 17 смажити!
Чим відрізняється 19рік від 91го? Перестановкою цифр в даті - одні й ті ж самі граблі, тільки ще тепер із присмаком "зеленого...шашличка"!
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25.12.2023 22:16 Відповісти
Якби за розвал союзу проголосували в березні, це означало б ліквідацію кпрс, а от голосування за розвал союзу в грудні означало збереження старої партії в новій державі. Тому обидва рази я голосував проти партії.
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25.12.2023 22:23 Відповісти
з добрим ранком українці! з добрим ранком....
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25.12.2023 23:20 Відповісти
Більшість українських виборців (на зараз це 73%) це тупе свиняче бидло без мізків, яке обрало собі бидло преЗЕдента і бидлоЗЕдепутатів.
Ще ніколи, з комуністичних часів не було такої концентрації влади в одних руках, як у вашого зеленого бидлопреЗЕдента.
Де реформи, суки, які його обрали? Де ви, падли, які обрали собі такого тупого виродка? За кордоном всі? Скільки ви, падли, будете красти під час війни? Коли вже крадені на військових гроші застрягнуть у вас в горлі?
Країна стікає кров`ю, а ви, придурки, обрали собі головнокомандуючим чотирикратного ухилянта, для якого головний ворог не *****, а Збройні Сили України в особі Залужного і Опозиція в особі Порошенка.
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26.12.2023 00:10 Відповісти
А хто сказав, що це тоді не відбулося? "Чесність виборів" тогдішнього часу це дуже сумнівний факт, бо банда йшла у владу, й саме тому опісля було все розпиляно та продано, в тому числі й у війську. Ті, що йдуть грабити, ніколи нічого не збудують, бо навчені тільки грабити. Загибель Чорновола не є випадковістю, в таке повірити може хіба що ідіот. АРХ М
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26.12.2023 03:10 Відповісти
Почали з кравчука закінчили шутрм зеленським і зданою країною. Шо-шо, а вкраїнчики вміють галасіровать😂
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26.12.2023 05:49 Відповісти
Я так i голосувал у 1991 роцi. Я памьятаю даже зараз, на Запорiжi в 53 школи, на Зеленому Яру я бросил свiй голос за Чороновила. Кравчук це предствник огиднго коммунизму та комунистычноi партии. Я до сi не розумию як можно булок голосуваты за цю коммунистычну гадину
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26.12.2023 07:46 Відповісти
Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб викорінити рабство з мізків. Зараз 2023? Пройшло 32 роки. Залишилося 8
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26.12.2023 18:57 Відповісти
згадала баба, як дівкою була...
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29.12.2023 16:30 Відповісти
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