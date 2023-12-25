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війна (56444) Кабмін (6264) мобілізація (1458) Арахамія (1000)

Командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Відсутність законопроєкту породжує фейки про блокпости і "Дію", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,тцк

Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - каже він.

За словами Арахамії, алгоритм роботи не змінився.

"Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - резюмує Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "демобілізація" зможемо використовувати тільки після закінчення війни, - Умєров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+71
Знову макака вилізла. Досить його цитувати-він політичний труп! Забудьте його! Нехай назад на пальму залізе!
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25.12.2023 13:21
+48
Арахамия , это и есть большой не бритый фейк !
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25.12.2023 13:23
+47
це буває коли люди тікають з своєї країна в Україу бо на них напали орки
і вчать українців як треба боронити свою батьківщину
цинізм та зелений маразм
це буває коли уклоніста ставлять верховним
і коли під час війни МО хузнахто, але не військовий
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25.12.2023 13:53
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Самі військові говорять,що їм молодих треба на фронті,а не дідів котрі 100 метрів пробіжать і уже очі на лоба лізуть. Від таких користі 0,тільки морока одна
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25.12.2023 15:36 Відповісти
та й молоді зараз не такі здорові, інколи діди здоровіші.
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25.12.2023 16:37 Відповісти
хіба не так ?
нажаль, вмирати на війні це "право молодих".

старі в окопах - гроші на вітер на лікування та компенсацію по смерті... від старості
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25.12.2023 16:37 Відповісти
Невеличкий секрет ефективної мобілізації від Ізраїлю.

Серед міністрів Ізраїлю, чиї рідні зараз воюють у лавах ЦАХАЛ:

🔹молодший син прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу - Авнер;
🔹син президента Іцхака Герцога воює безпосередньо в глибині самої Гази
🔹двоє дітей міністра оборони Йоава Галанта;
🔹семеро членів сім'ї міністра Бені Ганца, який 2014 року обіймав посаду начальника штабу в операції "Непохитна скеля", зокрема троє його синів і зять;
🔹21 родич, зокрема брати і племінники члена партії Ганца, міністра Хілі Трупера;
двоє синів міністра Гаді Айзенкота;
🔹син міністра соціального забезпечення Яакова Марджі, який воює від самого початку бойових дій;
🔹старша дочка міністра транспорту Мірі Регев служить офіцером, а зять перебуває у бойових інженерних військах у глибині сектора Гази;
🔹дочка міністра економіки Ніра Барката, як і його брати та племінники;
🔹двоє дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера;
🔹син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса служить на флоті;
🔹всі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера;
🔹двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша, які мобілізовані у резерв;
🔹двоє синів міністра стратегічного планування Рона Дермера, при цьому один уже служить, а другий проходить процедуру призову. Крім того, мобілізовані також двоє племінників міністра;
🔹два брати міністра фінансів Бецалеля Смотрича;
🔹18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра перебуває в процесі призову, а двоє його зятів зараз служать у резерві - один в Іудеї та Самарії, інший у самому секторі Гази;
🔹вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Оріт Струк - четверо її дочок і четверо зятів;
🔹члени сім'ї міністра праці Йоава Бен-Цура, ті, хто не служать, допомагають як добровольці. Один із родичів міністра дістав поранення під час бойових дій;
🔹син міністра Іфат Шаші-Бітон служить солдатом гвардії, причому з перших днів війни;
🔹син і дочка міністра юстиції Ярива Левіна.

І тоді не потрібен треш від Мар'яни Б, Федіра А, Олексія Д, Давида А та вигадування способів екстрадиції українців по всьому світу Рустему У
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25.12.2023 14:40 Відповісти
Ну Ви порівняли. Там влада і населення з однієї етнічно-релігійної групи. На відміну від...
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26.12.2023 08:52 Відповісти
Единственный правильный шаг - это привлечение к войне стран НАТО, разрозгенно или группами. Мы и есть тот мясной штурм, только в масштабах континента. Запад упирается, но нужно его заставить! Они впишется, рано или поздно, но только после того, как закончится мы - это их расчёт. Земля это и знает и понимает, но дорожит своей жопой, понимая, что его сольют сразу, как только он перестанет быть нужен именно для организации обороны из наших рядов. Так что с мая зелёнкой уже не президент, а новый должен заставить запад вступить в войну
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25.12.2023 14:42 Відповісти
Вы ! *******! Для начала звитуйте, про повернення 30 МЛРД украденных денег норода Украины, министерством, обороны, повешенных министерских ВОРАХ, про то сколько вы солдат угробили своими мудрыми решениями! А потом что то куда-то вносите!
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25.12.2023 14:52 Відповісти
Головні фейкомети в Україні-це агент ФСБ Давід Бібізянідзе і його божевільна подруга-Бурьонка Безумна.
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25.12.2023 15:04 Відповісти
Кінець епохи бідності . Всіх бідних мобілізують і утилізують ...Такий чорний гумор
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25.12.2023 15:07 Відповісти
Скільки втратила Україна в контрнаступі, що поповнити 500 тис треба?
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25.12.2023 15:10 Відповісти
ЗСУ втратили і зточились за ДВА роки війни
це для тебе новина, що на війні солдати вмирають і одержують поранення ?
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25.12.2023 17:28 Відповісти
Західні смі рознесли український контрнаступ в пух і прах, очевидно вони знають правду, яку не знає українське суспільство, про кількість загиблих і про досягнуті цілі.
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25.12.2023 19:28 Відповісти
І що ж там "західні ССССмі" пишуть про "втрати" , коли "розносять" ?
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25.12.2023 22:43 Відповісти
Вони не пишуть, чому не надали нам достатньо танків Лєопард та ін? Тому, що все буде викрадено ще західному кордоні України і продано за кордон нашими співвітчизниками. Спочатку вибрали зебіла, а тепер викрадають безкарно зброю. П
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26.12.2023 01:31 Відповісти
Нема жодного факту продажу західного озброєння наліво.
Ід дамой, ваня, воткі нєт.
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26.12.2023 10:00 Відповісти
А що там розносити, достатньо просто діп стейт подивитися, бажано із лупою.
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26.12.2023 12:49 Відповісти
Припускаю що це якась нова схема і вкрасти і завалити мобілізацію як таку. 500 т за який період, для чого? Звісно це таємниця, але 2 роки повзли на пузі а тут побігли?
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25.12.2023 15:13 Відповісти
500тис це для того, щоб була можливість постійної ротації/заміни і можливості відпочити/відновитися і одним, і іншим.
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25.12.2023 16:42 Відповісти
Хто буде проводити ротацію професіоналів, які вже відвоювали 2 роки та більше тими, хто тільки прийшов? Поки вони вивчаються та отримають бойовий досвід, треба буде ще мільйон.
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25.12.2023 20:12 Відповісти
Є таке поняття, як часткова ротація, коли кілька новеньких, після підготовки на полігонах, вливається в злагоджений підрозділ, підміняючи кількох "старожилів", поки ті відпочинуть і підлікуються. Є ще каскадна ротація, є ще купа можливостей і варіантів отримати досвід.
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25.12.2023 20:44 Відповісти
Чого ця мавпа ще не мобілізована "сраний пошановувач мобілізації" зе -гниди, воно нас буде вчити сволота закінчена .
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25.12.2023 15:17 Відповісти
Ушастік - Агрохімія тим часом частенько з Абрамовичем зустрічається по Стамбулах, оговорюють ціну здачі України.
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25.12.2023 15:19 Відповісти
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25.12.2023 15:21 Відповісти
но-но, не просто президента, бєрітє више ! дєЗЄртір-преЗЄдєнта!
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25.12.2023 16:33 Відповісти
Генштаб мабуть має на увазі тих, що у 2015-2018рр. незаконно отримали УБД, лише зробивши селфі на передовій. Тоді багато таких було серед ментовських, прокурорських, партєйних, решти привладних.
На даний час кількість таких псевдо "УБД" сягає поза 300тис. особового складу, прямо не пов'язаного із ЗСУ. Це добре навчений, обстріляний мобілізаційний ресурс.

https://provce.ck.ua/kerivna-verhivka-mista-oblasti-i-vijskkomatu-nezakonno-staly-uchasnykamy-bojovyh-dij/
https://2plus2.ua/amp/dembel/novyny/viyskovi-turisti-yak-chinovniki-shvidko-otrimuyut-status-uchasnika-boyovih-diy-ta-ato
https://www.volynnews.com/news/society/kolyshniy-prokuror-volyni-otrymav-status-uchasnyka-boyovykh-diy/
https://dyvys.info/2018/06/01/vijskova-prokuratura-pereviryt-zakonnist-nadannya-statusu-ubd/
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25.12.2023 17:37 Відповісти
Як так? Піпіки, що зробили селфі на фоні Світлодарська та МиронГРЕСу селфі..., є добре навченим ресурсом?
Це здебільшого навіть не мотивовані індивідууми.., що використовують посвідчення УБД-АТО як "білий" квиток..
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25.12.2023 21:53 Відповісти
У їх документах які вони купили у влади так зазначено. Ви щось маєте проти?
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29.12.2023 15:36 Відповісти
навіщо аж так далеко ходити? Навіть всі слуги мають УБД - після Трускавця в 2019-му їх звозили до лінії розмежування на 3 дні під час затишшя... Це такий був подарунок від Зебзда, окрім пухлих конвертів, щоб голосували красиво.
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25.12.2023 23:11 Відповісти
Ментозаври нiколи не пiдуть на фронт, а пiд загрозою мобiлiзацii вони будуть працювати цiлодобово по обшуку усiх комор в пошуках тих хто би пiшов замicть них.
Чиновники нiколи не пiдуть на фронт, а пiд загрозою мобiлiзацii будуть працювати цiлодобово по пошуку грошей на хабарi для тих хто їх вiдмаже.
Нацгвардiйцi просто скажуть Боневтiку "а хто ж тебе особисто захищати буде"? I все.

Залишився останній вихід - мобілізувати всіх інвалідів, надаючи їм милиці за власні кошти.
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25.12.2023 20:53 Відповісти
перефразовуя слова
з пісні "братів Гадюкіних"
-зелені крутили халамідію
-і я від того зла
блював...
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25.12.2023 15:21 Відповісти
зебіли, ну хоча б при важлИвих питаннях, краще приберіть смишльОну обізяну з абхазької пальми-сруля...
у вас і без неї проблеми (для притомних людей) - а воно у вас, взагалі, - спікер, тоді хто (чи шо) у вас Є моножлобшинство-шарікових
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25.12.2023 15:22 Відповісти
Ара Хамія тупо бреше слідом на Zеленським

9.‎12.‎2023
Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.
Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.
Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій
3 Створення ротаційного резерву :
3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000
3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)
3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000
3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.
3.5. Додатковий призов 150 000.

Вього 360000
https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
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25.12.2023 15:22 Відповісти
І кого ти Мамамія вирішив тут надурити? В уряді жодного з інших політияних сил, виключно всі ваші. Цей законопроект мав бути ще два роки назад. Та і у Верховній Раді у вас монобільшість. Чого вам ще не вистачає, мар'яни бузмозглої, щоб потребувала план?
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25.12.2023 15:36 Відповісти
Наконец-то "Квартал 95" заберут в армию! Без них на фронте никак!
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25.12.2023 15:41 Відповісти
Пам'ятаю 2019 рік , вибори дупи яка сяде в крісло на Банковій ,, пам'ятаю розпальцовку і стукання себе п'ятою в груди виборців Вави ЗЄльонського , мовляв - та ми всіх порвем , та ми вам порохоботам покажемо - як країною керувати і як її захищати .
Ну от тепер дивлюся , увесь Твіттер ( тьху-у , Х довбаний ) під зав'язку забитий скиглінням на тему - нах мені ця країна , я іпав цю війну , і - я не за це голосував .
Показали мля .. А заодно і захистили .
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25.12.2023 16:01 Відповісти
скавчання тільки:
- нах мені ця країна , я іпав цю війну ..
про - я не за це голосував вже забули і проїхали

забули що взагалі голосували

.
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25.12.2023 16:14 Відповісти
Удали комментарий и не позорься. Просто вдумайся какую ты чушь написал. Я тоже могу много обобщений сюда подтянуть, достаточно вспомнить только лозунг "армия мова вира" и как порох бегал с той никому не нафиг не нужной бумажкой для подтирания жепы(томосом) махал по всему миру. Зе хотя бы не ориентировался на ватную аудиторию верующих фанатиков. При порохе война бы началась сразу в 2019, просто путятишна на полном серьезе думала что с Зеленским получится как-то договориться
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25.12.2023 16:54 Відповісти
Підгорає руснявий .? То твої проблеми .
Дзвони в своє емчаес .
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25.12.2023 17:03 Відповісти
покруч москворотий, то чого ж ти з країни здриснув? ти ж такого класного поца в президенти вибрав, чого ж втік? повертайся, йди в ТЦК.
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25.12.2023 17:11 Відповісти
Всю гидоту яка обрала Зе , і потім вшилася за кордон , аж коробить коли їх тицяєш мордякою в їхнє ж лайно .
Хоч би сиділи і мовчали , так ні ,, мало того що - щосили шукають собі виправдання , так ще й роблять ідіотами тих хто не втік ,, мовляв - ми розумні бо змогли накивати п'ятами , а ви - ті хто залишився і ті хто пішов захищати країну - дурні .
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25.12.2023 17:23 Відповісти
Знаєш, щ однієї сторони це добре, що вони здриснули - Україна від гівнища та погані очищається. Головне - не пустити їх назад після перемоги, бо ці москвороті пітораси нам знову понавибирають, а потім, якщо раптом що, - знову з'ї.буться.
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25.12.2023 17:31 Відповісти
Кому кому но не существу с писечкой, рассказывать как и где и за кого я должен отдавать свою жизнь. Ничего, это вы сейчас такие веселые, посмотрим как вы завоете, когда и женщин мобилизировать начнут))) Самое смешное что на смерть других людей посылают те, кто в этой войне участвовать не будет, а это или незламни писечки с пожизненной броней или же нищие пенсы на лавочке
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26.12.2023 00:14 Відповісти
Покруч москворотий, я не розумію твою свинособачу хрюкнину.

Так чого ти з "країни мрій Зє" втік, сцикло зеленодупе?

З твоєї хрюканини я зрозуміла тільки те, що в тебе якась "пісєчка" замість яєць, чи то замість мозку.
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26.12.2023 01:15 Відповісти
О.....кацап обізвався ..
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25.12.2023 21:08 Відповісти
Є такий анекдот, де у кінці фраза-"та там підораси живуть, нормальні хлопці"..
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25.12.2023 21:58 Відповісти
До чого тут арахамія взагалі?Він бере участь в ставці верховного?Він отримає якись запити "з армії"?Це чолов'яга без ніяких повноважень,підіймач руки.Але радий,що запитали "і тут Остапа понесло".
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25.12.2023 16:09 Відповісти
Більше фейків ніж продукує сама Зельона влада важко й уявити.
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25.12.2023 16:10 Відповісти
весь феномен ЗЄ-бульби, починаючи від серіала, "слуга народа", "кожен з нас президент" і закінчуючи 70-тьма радниками ОПи, це суцільний фейк, придуманий геніальними курвами від суркова до БаблоМойського з купою виконавців типу разумкова, подоляка, люськи і т.д.

Україна видатна країна із видатним популіським *********
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25.12.2023 16:20 Відповісти
А може все банально просто?
Нема конвертів, бо грошей більше не дають - нема правильного голосування.
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25.12.2023 16:23 Відповісти
капець, панове Українці !

чотирижди дезертир буде підписувати закон про тотальну мобілізацію.

.
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25.12.2023 16:29 Відповісти
Треба запропонувати "пробачення" штрафів за раніше вчинені адміністративні правопорушення, а також боргів по комуналці тим, хто йде до війська по мобілізації або добровільно зголошується на контракт. Була навіть у 2014 році законодавча ініціатива про адміністративну амністію для учасників АТО, а саме: проект Закону №4082а "Про застосування адміністративної амністії до осіб, які беруть участь у бойових діях на сході України". Хто погуглить той знайде інфу про цей законопроект.
При цьому від адміністративною амністією я розумією звільнення захисників Батьківщини від відповідальності адміністративні правопорушення, які були вчинені ними до мобілізації (до вступу на військову службу за контракту під час воєнного стану), а також юридично визнати, що захищаючи Батьківщину від російського окупанта, вони спокутали свою провину у вчиненні скоєних раніше адміністративних правопорушень та є виправданими перед державою і українським народом.
Жодна підкоритна істота в тім числі Арахамія геть не заїкнулась про адміністративну амністію для захисників Батьківщини після того, як війна стала повномасштабною. Переконаний у тому, що можливість законно не платити адмінштрафи і борги за комуналку не маючи за це правових наслідків, стане вагомим заохоченням для того, щоб зголоситися до ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби тощо. Це суттєво підвищить успішність рекрутингової кампанії, а свавілля з боку ТЦК суттєво поменшає.
Заодно і для самих ТЦК СП буде нагода не словом, а ділом показати, що вони центри не лише комплектування, а й соціальної підтримки - направивши в інтересах рекрутованого або мобілізованого боржника звернення про звільнення його від адміністративної відповідальності за вчиненні раніше адміністративні правопорушення/пробачення боргів за комунальні послуги у зв'язку з призовом на військову службу по мобілізації або за контрактом.
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25.12.2023 16:41 Відповісти
Куча населення,народу ,втекла на Захід,інші пішли на фронт,жителів зменьшилось в 2 чи і більше раз, але поліції як було дофіга, так і осталось,що вони роблять? І раніше кількість поліцейських відносно населення у нас було на рівні поліцейських держав світу, типу росії Зараз ,напевно, маємо рекорди.Практика показує,що коли приходять рашисти ,з поліцейських вояки так собі.Хто стикався з поліцейськими в якихось справах знає, що на них не слід надіятися, і можна чекати лише біди,не залежно від того, чи ти постраждалий,чи "розбійник"
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25.12.2023 16:45 Відповісти
А ще ж у кожній школі буде охорона поліцейська
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25.12.2023 17:00 Відповісти
ИЗ АРАХАМИИ ХОРОШИЙ ТАНКИСТ ПОЛУЧИТСЯ !)
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25.12.2023 16:50 Відповісти
Шо воно меле . Які фейки ? Блокпости вже ставлять Тцк скоро бригад буде більше ніж в ЗС
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25.12.2023 16:56 Відповісти
Мобілізація 500 тисяч в 2024 це прямий наслідок голосування "уставших ат вайни" "какіхразніц", повернувшихся з Німеччин-Туреччин-Єгиптів-Тайландів, за промоскальського скомороха в 2019 ...
І як вам, курви, тепер добре регочеться?
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25.12.2023 17:11 Відповісти
Ну блокпосты - уже не фейк...
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25.12.2023 17:31 Відповісти
Хугвам а не Україна кацапи захлинетеся у своїй сранійкацапській крові Слава Воїнам Героям України-Героям слава!
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25.12.2023 17:33 Відповісти
А МИЛЛИОН ДЛЯ РОТАЦИИ МАЛО !?)
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25.12.2023 17:53 Відповісти
Правильное решение принятое невовремя правильным не является. Полтора года назад надо было готовить ротационный резерв, обучать и "пристреливать", теперь можно любые цифры называться, которые всё равно нереально будет набрать. Либо уровень пополнения такой, что ему не то что позицию, а даже строительство в тылу страшно будет доверить
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25.12.2023 20:22 Відповісти
Не, я не русский))
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25.12.2023 20:56 Відповісти
ага ЗАКОНО...проект. нуну
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25.12.2023 18:04 Відповісти
500 тысяч за 2024 год? По ~42000 в месяц примерно... Ну это неподъёмная совершенно цифра, причём военные (которые внесли запыт) знают об этом лучше гражданских.
Даже если каким-то образом набрать столько народу, обучать, содержать, вооружать, да просто даже кормить и содержать такие массы людей просто негде и нечем.
Действует же приказ на рассредоточение в условиям применения ракетного вооружения по всей практически территории Украины. Заграницей же за год можно обучить максимум тысяч 100.
Вообщем эта вдвое завышенная цифра от максимальной. Максимум это 20 тысяч в месяц, который еще с горем пополам можно как-то переварить.
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25.12.2023 18:55 Відповісти
п.с. Прошу Пардону, есть один способ, который позволяет "освоить" такие массы "человеческого ресурса". Это "две недели учебки" и на фронт. Тогда да, таким образом можно за год и 500 тыщ обработать. Только в том же законе который так отчаянно принимают есть минимальный срок обучения новобранцев. Или как обычно, тут читаем, тут не читаем, здесь рыбу заворачиваем?
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25.12.2023 18:58 Відповісти
Интересно, что Зе говорил про количество работающих на одного служащего, где взять так и не решили , а тем не менее от цифр не отходят!
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25.12.2023 20:24 Відповісти
А взагалі це ниття заіпало..
До чого тут ********** та кумовство? Питання стоїть так -"Ти готовий піти з нами"?
Щодо крикунів... -А якби усі хто загинув, та наразі боронить Ваші дупи, були такими самими піпіками як Ви? Де б ви зараз були?
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25.12.2023 22:09 Відповісти
Ну так иди воюй, че ты не в окопе еще умник? Че ты тут расписываешь? Иди добровольно в тцк и говори чтобы готов ехать куда прикажет какой-то рандомный летенантик заплативший за военную кафедру в вузе и не посещавший ни 1 лекции.
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26.12.2023 00:18 Відповісти
так там вроде 700к блатарей папкиных сидит в тылах. 500к набираем из кадровых + из 170к мусорни запросто можно 20к взять безо всякого убытку. меньше в людей стрелять будут посреди улицы. простая математика.
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25.12.2023 22:41 Відповісти
DW

Бундесвер испытывает нехватку не только самолетов, вертолетов и кораблей. На протяжении многих лет немецкой армии не хватает солдат. Поэтому не случайно в стране вновь вспыхнула дискуссия о том, не надо ли вновь вводить воинскую обязанность.

181 383 человека - именно столько солдат служило в бундесвере к концу октября 2023 года. Во времена холодной войны в 70-е - 80-е годы прошлого столетия численность бундесвера составляла около полумиллиона человек.

Реформы должны затронуть вопросы набора новых солдат, их обучения и обеспечения, заявил министр в интервью Die Welt.
Не исключено и возвращение к воинской обязанности. "Я рассматриваю различные модели, в том числе шведскую. Там призыву подлежат все молодые люди, но в итоге только часть из них действительно идет на срочную службу. Мы должны обдумать, возможно ли такое у нас", - сказал Писториус.

Эксперт Томас Вигольд называет шведскую модель мечтой всех военных. "Вооруженные силы там нуждаются далеко не в каждом, подлежащем призыву. Они выбирают только тех, кто подходит им по своим способностям".
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26.12.2023 00:41 Відповісти
Зелене бидло, коли прийшло до влади, зокрема араХімія, замість розбудови Збройних Сил, почало бігом імпортувати електроенергію з росії і російький бітум з білорусі. І красти на цих державних закупівлях.
Це зелені злодюги, зелене 73-відсоткове бидло.
І тепер це зелене лайно, яке обкрадає нашу державу, буде мобілізовувати людей для захисту самих себе?
А ви не хочете для початку мобілізувати 73 відсотки бидла, яке за вас проголосувало?
А вже потім всіх інших.
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26.12.2023 01:48 Відповісти
Зачем нам, украинцам - мнение гастарбайтера из Грузии, не имеющего украинского гражданства, всегда грязного и в кепке Ара Хама?
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26.12.2023 11:08 Відповісти
Хламідія має висіти на дереві разом з дЄрьмаком
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26.12.2023 12:07 Відповісти
Предлагаю мобилизовать депутатов которые по 10 месяцев в году проживают в Монако, например главный столичный боец региАнал Столар который выставил на продажу свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 )
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26.12.2023 13:21 Відповісти
Это тот Арахамия, которого журналист УП Ткач зафиксировал на камеру в ресторане Ишак, за игрой в покер с завхозом Януковича Кравцем, а сын Кравца является замом главы постоянной земельной комиссии в Киев раде и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку.....? А лучший друг Кравца региАнал (глава Киев горстроя) Кушнир с женой умножают на ноль инвесторов и Киевгорстрой на миллиарды под крышей ОП. Предлагаю по традиции, как было с Бойко, дать героя как Кушниру за схемы, так и Арахамии за посредничество от ОП в крышевании. У тебя нет жилья, или нету почки, или лёгкого...? Это не дает тебе повод не служить..... ведь у тебя еще есть жизнь.
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26.12.2023 13:23 Відповісти
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