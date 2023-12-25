Командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Відсутність законопроєкту породжує фейки про блокпости і "Дію", - Арахамія
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Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - каже він.
За словами Арахамії, алгоритм роботи не змінився.
"Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - резюмує Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
нажаль, вмирати на війні це "право молодих".
старі в окопах - гроші на вітер на лікування та компенсацію по смерті... від старості
Серед міністрів Ізраїлю, чиї рідні зараз воюють у лавах ЦАХАЛ:
🔹молодший син прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу - Авнер;
🔹син президента Іцхака Герцога воює безпосередньо в глибині самої Гази
🔹двоє дітей міністра оборони Йоава Галанта;
🔹семеро членів сім'ї міністра Бені Ганца, який 2014 року обіймав посаду начальника штабу в операції "Непохитна скеля", зокрема троє його синів і зять;
🔹21 родич, зокрема брати і племінники члена партії Ганца, міністра Хілі Трупера;
двоє синів міністра Гаді Айзенкота;
🔹син міністра соціального забезпечення Яакова Марджі, який воює від самого початку бойових дій;
🔹старша дочка міністра транспорту Мірі Регев служить офіцером, а зять перебуває у бойових інженерних військах у глибині сектора Гази;
🔹дочка міністра економіки Ніра Барката, як і його брати та племінники;
🔹двоє дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера;
🔹син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса служить на флоті;
🔹всі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера;
🔹двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша, які мобілізовані у резерв;
🔹двоє синів міністра стратегічного планування Рона Дермера, при цьому один уже служить, а другий проходить процедуру призову. Крім того, мобілізовані також двоє племінників міністра;
🔹два брати міністра фінансів Бецалеля Смотрича;
🔹18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра перебуває в процесі призову, а двоє його зятів зараз служать у резерві - один в Іудеї та Самарії, інший у самому секторі Гази;
🔹вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Оріт Струк - четверо її дочок і четверо зятів;
🔹члени сім'ї міністра праці Йоава Бен-Цура, ті, хто не служать, допомагають як добровольці. Один із родичів міністра дістав поранення під час бойових дій;
🔹син міністра Іфат Шаші-Бітон служить солдатом гвардії, причому з перших днів війни;
🔹син і дочка міністра юстиції Ярива Левіна.
І тоді не потрібен треш від Мар'яни Б, Федіра А, Олексія Д, Давида А та вигадування способів екстрадиції українців по всьому світу Рустему У
це для тебе новина, що на війні солдати вмирають і одержують поранення ?
Ід дамой, ваня, воткі нєт.
На даний час кількість таких псевдо "УБД" сягає поза 300тис. особового складу, прямо не пов'язаного із ЗСУ. Це добре навчений, обстріляний мобілізаційний ресурс.
https://provce.ck.ua/kerivna-verhivka-mista-oblasti-i-vijskkomatu-nezakonno-staly-uchasnykamy-bojovyh-dij/
https://2plus2.ua/amp/dembel/novyny/viyskovi-turisti-yak-chinovniki-shvidko-otrimuyut-status-uchasnika-boyovih-diy-ta-ato
https://www.volynnews.com/news/society/kolyshniy-prokuror-volyni-otrymav-status-uchasnyka-boyovykh-diy/
https://dyvys.info/2018/06/01/vijskova-prokuratura-pereviryt-zakonnist-nadannya-statusu-ubd/
Це здебільшого навіть не мотивовані індивідууми.., що використовують посвідчення УБД-АТО як "білий" квиток..
Чиновники нiколи не пiдуть на фронт, а пiд загрозою мобiлiзацii будуть працювати цiлодобово по пошуку грошей на хабарi для тих хто їх вiдмаже.
Нацгвардiйцi просто скажуть Боневтiку "а хто ж тебе особисто захищати буде"? I все.
Залишився останній вихід - мобілізувати всіх інвалідів, надаючи їм милиці за власні кошти.
з пісні "братів Гадюкіних"
-зелені крутили халамідію
-і я від того зла
блював...
у вас і без неї проблеми (для притомних людей) - а воно у вас, взагалі, - спікер, тоді хто (чи шо) у вас Є моножлобшинство-шарікових
9.12.2023
Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.
Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.
Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій
3 Створення ротаційного резерву :
3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000
3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)
3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000
3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.
3.5. Додатковий призов 150 000.
Вього 360000
https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
Ну от тепер дивлюся , увесь Твіттер ( тьху-у , Х довбаний ) під зав'язку забитий скиглінням на тему - нах мені ця країна , я іпав цю війну , і - я не за це голосував .
Показали мля .. А заодно і захистили .
- нах мені ця країна , я іпав цю війну ..
про - я не за це голосував вже забули і проїхали
забули що взагалі голосували
.
Дзвони в своє емчаес .
Хоч би сиділи і мовчали , так ні ,, мало того що - щосили шукають собі виправдання , так ще й роблять ідіотами тих хто не втік ,, мовляв - ми розумні бо змогли накивати п'ятами , а ви - ті хто залишився і ті хто пішов захищати країну - дурні .
Так чого ти з "країни мрій Зє" втік, сцикло зеленодупе?
З твоєї хрюканини я зрозуміла тільки те, що в тебе якась "пісєчка" замість яєць, чи то замість мозку.
Україна видатна країна із видатним популіським *********
Нема конвертів, бо грошей більше не дають - нема правильного голосування.
чотирижди дезертир буде підписувати закон про тотальну мобілізацію.
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При цьому від адміністративною амністією я розумією звільнення захисників Батьківщини від відповідальності адміністративні правопорушення, які були вчинені ними до мобілізації (до вступу на військову службу за контракту під час воєнного стану), а також юридично визнати, що захищаючи Батьківщину від російського окупанта, вони спокутали свою провину у вчиненні скоєних раніше адміністративних правопорушень та є виправданими перед державою і українським народом.
Жодна підкоритна істота в тім числі Арахамія геть не заїкнулась про адміністративну амністію для захисників Батьківщини після того, як війна стала повномасштабною. Переконаний у тому, що можливість законно не платити адмінштрафи і борги за комуналку не маючи за це правових наслідків, стане вагомим заохоченням для того, щоб зголоситися до ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби тощо. Це суттєво підвищить успішність рекрутингової кампанії, а свавілля з боку ТЦК суттєво поменшає.
Заодно і для самих ТЦК СП буде нагода не словом, а ділом показати, що вони центри не лише комплектування, а й соціальної підтримки - направивши в інтересах рекрутованого або мобілізованого боржника звернення про звільнення його від адміністративної відповідальності за вчиненні раніше адміністративні правопорушення/пробачення боргів за комунальні послуги у зв'язку з призовом на військову службу по мобілізації або за контрактом.
І як вам, курви, тепер добре регочеться?
Даже если каким-то образом набрать столько народу, обучать, содержать, вооружать, да просто даже кормить и содержать такие массы людей просто негде и нечем.
Действует же приказ на рассредоточение в условиям применения ракетного вооружения по всей практически территории Украины. Заграницей же за год можно обучить максимум тысяч 100.
Вообщем эта вдвое завышенная цифра от максимальной. Максимум это 20 тысяч в месяц, который еще с горем пополам можно как-то переварить.
До чого тут ********** та кумовство? Питання стоїть так -"Ти готовий піти з нами"?
Щодо крикунів... -А якби усі хто загинув, та наразі боронить Ваші дупи, були такими самими піпіками як Ви? Де б ви зараз були?
Бундесвер испытывает нехватку не только самолетов, вертолетов и кораблей. На протяжении многих лет немецкой армии не хватает солдат. Поэтому не случайно в стране вновь вспыхнула дискуссия о том, не надо ли вновь вводить воинскую обязанность.
181 383 человека - именно столько солдат служило в бундесвере к концу октября 2023 года. Во времена холодной войны в 70-е - 80-е годы прошлого столетия численность бундесвера составляла около полумиллиона человек.
Реформы должны затронуть вопросы набора новых солдат, их обучения и обеспечения, заявил министр в интервью Die Welt.
Не исключено и возвращение к воинской обязанности. "Я рассматриваю различные модели, в том числе шведскую. Там призыву подлежат все молодые люди, но в итоге только часть из них действительно идет на срочную службу. Мы должны обдумать, возможно ли такое у нас", - сказал Писториус.
Эксперт Томас Вигольд называет шведскую модель мечтой всех военных. "Вооруженные силы там нуждаются далеко не в каждом, подлежащем призыву. Они выбирают только тех, кто подходит им по своим способностям".
Це зелені злодюги, зелене 73-відсоткове бидло.
І тепер це зелене лайно, яке обкрадає нашу державу, буде мобілізовувати людей для захисту самих себе?
А ви не хочете для початку мобілізувати 73 відсотки бидла, яке за вас проголосувало?
А вже потім всіх інших.