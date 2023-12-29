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Новини Війна
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Обстріл Києва: У пошкодженому складському приміщенні в Шевченківському районі під завалами можуть перебувати люди

київ

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів. Відомо про 5 постраждалих.

Читайте: У Києві пролунали повторні вибухи, у двох районах - падіння уламків, 5 постраждалих (оновлено)

Автор: 

Київ (19448) Кличко Віталій (3510) Повітряні атаки на Київ (755)


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