Обстріл Києва: У пошкодженому складському приміщенні в Шевченківському районі під завалами можуть перебувати люди
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів. Відомо про 5 постраждалих.
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