У Києві внаслідок ракетної атаки, попередньо, постраждали 17 осіб

Внаслідок ракетної атаки РФ, попередньо, постраждали 17 осіб у Києві.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17 постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів.

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