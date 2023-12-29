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У Києві внаслідок ракетної атаки, попередньо, постраждали 17 осіб

київ,дснс

Внаслідок ракетної атаки РФ, попередньо, постраждали 17 осіб у Києві.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17 постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів

Також читайте: Наслідки удару РФ по Києву: Уламками пошкоджено будівлі у чотирьох районах столиці. ФОТО

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Київ (19448) обстріл (28392) Повітряні атаки на Київ (755)


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Кияни розслабили булочки сподіваючись на непробивне ППО.
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29.12.2023 10:24 Відповісти
 
 