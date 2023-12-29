У Києві внаслідок ракетної атаки, попередньо, постраждали 17 осіб
Внаслідок ракетної атаки РФ, попередньо, постраждали 17 осіб у Києві.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17 постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів.
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Николай #549736
показати весь коментар29.12.2023 10:24 Відповісти Мені подобається 1
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