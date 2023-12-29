У Києві внаслідок обстрілу загинули 9 осіб, ще 30 постраждали (оновлено)
Російські загарбники обстріляли Київ, внаслідок чого загинули 9 осіб.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.
Водночас у КМВА повідомили: "Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 17 постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється".
В Подільському районі:
- загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.
У Святошинському р-ні:
- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
- загорання трьох автомобілів.
Обидві пожежі ліквідовано.
У Шевченківському р-ні:
- загорання в недобудованому бізнес-центрі;
- пошкодження житлового будинку;
- загорання на території гаражів (ліквідовано);
- пожежа на території складських приміщень;
- на території нежитловій забудові.
В Дарницькому р-ні:
- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
- одного приватного будинку.
Без пожеж.
Також пошкоджено будівлю станції метро Лук’янівська, вхід до метро закритий, потяги проїжджають станцію без зупинок.
Згодом у КМВА заявили, що після опрацювання оперативних зведень змінилися дані щодо потерпілих. На цю хвилину виявлено одного, а не двох загиблих. 21 особу поранено.
О 12:37 мер Віталій Кличко повідомив, що тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих.
У КМВА зазначили, що 24 особи дістали поранення. 20 постраждалих госпіталізовано.
Станом на 13:07 стало відомо про ще одного загиблого. Тіло третього загиблого дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі.
Станом на 14:43 відомо про ще одного загиблого, тіло якого дістали з-під завалів. Кількість жертв зросла до 4. Постраждали 29 осіб.
Пресслужба КМВА повідомила про 5 загиблого. Станом на 15:35 в Києві, внаслідок ракетного удару:
- загинуло 5 осіб;
- постраждало 30 осіб.
У ДСНС повідомили, що станом на 16:29 з-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи. Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано. Роботи тривають.
Мер Віталій Кличко згодом повідомив: "Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до 7 людей".
Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 18:00 у Шевченківському районі ліквідовано пожежу 2 складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м.
"Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів). Роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється", - розповіли у відомстві.
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И тут диссонанс какой то - полгода кричали про лучшую Пво, когда нада наоборот - бдительность накачивать у Нарида!
А Херсон кроют лапти, страшно адски кроют! Шоб им пусто было, шоб имена их стерлись вовек!!
Гніда тупа, кремль рідний для Зе клоуна, як він може про таке думати.
Думай головой, а не сракой.
Вас дебілів знищувати треба так що нові не народжувались.
Вас так в холодний піт і кидаєвід одної думки що кремль може бути знищений.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
На кой воно йому і Дєрмаку треба.
Спочатку треба відсторонити від влади кремлівську агентуру, а потім вже руки будуть розв'язані.
писи... за дебільний вирок-2019 "квартальських приколістів" розраховується кров'ю уся Україна , а не тілько 73%вий лохторат (який втік закордон у перших рядах), частина з яких, особливообдарованих, й досі не зробила висновків
Тому що це Україна. За крадіжки в нас саджають тільки якщо ти не поділився вкраденим з керівництвом і правоохоронними органами. А таких дурних нема.
А гроші вже ніхто не поверне. Вони в швейцарських банках.