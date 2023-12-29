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Новини Війна
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У Києві внаслідок обстрілу загинули 9 осіб, ще 30 постраждали (оновлено)

київ

Російські загарбники обстріляли Київ, внаслідок чого загинули 9 осіб.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМВА повідомили: "Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 17 постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється".

В Подільському районі:
- загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

У Святошинському р-ні:
- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
- загорання трьох автомобілів.
Обидві пожежі ліквідовано.

У Шевченківському р-ні:
- загорання в недобудованому бізнес-центрі;
- пошкодження житлового будинку;
- загорання на території гаражів (ліквідовано);
- пожежа на території складських приміщень;
- на території нежитловій забудові.

В Дарницькому р-ні:
- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
- одного приватного будинку.
Без пожеж.

Також пошкоджено будівлю станції метро Лук’янівська, вхід до метро закритий, потяги проїжджають станцію без зупинок.

Згодом у КМВА заявили, що після опрацювання оперативних зведень змінилися дані щодо потерпілих. На цю хвилину виявлено одного, а не двох загиблих. 21 особу поранено.

О 12:37 мер Віталій Кличко повідомив, що тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих.

У КМВА зазначили, що 24 особи дістали поранення. 20 постраждалих госпіталізовано.

Станом на 13:07 стало відомо про ще одного загиблого. Тіло третього загиблого дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі.

Станом на 14:43 відомо про ще одного загиблого, тіло якого дістали з-під завалів. Кількість жертв зросла до 4. Постраждали 29 осіб.

Пресслужба КМВА повідомила про 5 загиблого. Станом на 15:35 в Києві, внаслідок ракетного удару:
- загинуло 5 осіб;
- постраждало 30 осіб.

У ДСНС повідомили, що станом на 16:29 з-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи. Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано. Роботи тривають.

Мер Віталій Кличко згодом повідомив: "Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до 7 людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві внаслідок ракетної атаки, попередньо, постраждали 17 осіб

Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 18:00 у Шевченківському районі ліквідовано пожежу 2 складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м.

"Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів). Роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється", - розповіли у відомстві.

Автор: 

Київ (19448) Кличко Віталій (3510) обстріл (28392) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+27
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29.12.2023 10:10
+26
Підори кацапсячі!
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29.12.2023 10:10
+13
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:49
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29.12.2023 10:10 Відповісти
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29.12.2023 13:59 Відповісти
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29.12.2023 14:00 Відповісти
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29.12.2023 14:01 Відповісти
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29.12.2023 14:02 Відповісти
Наскільки паразитичними повинні бути сосоросо-хабадні [цензура], щоб перед лицем війни розпродувати армію, і після 2-х років після її початку, не розпочати масштабного виробництва. Їх фарисейський гуманізм не відрізнити від канібалізму.
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29.12.2023 16:05 Відповісти
Підори кацапсячі!
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29.12.2023 10:10 Відповісти
Треба б їм теж свято влаштувати,невесело вони живуть,нічого не відбувається.Мразотня кацапська
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29.12.2023 11:14 Відповісти
Реально горько, больно за всех наших...
И тут диссонанс какой то - полгода кричали про лучшую Пво, когда нада наоборот - бдительность накачивать у Нарида!
А Херсон кроют лапти, страшно адски кроют! Шоб им пусто было, шоб имена их стерлись вовек!!
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29.12.2023 11:37 Відповісти
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29.12.2023 12:11 Відповісти
Таке враження що замість відповіді по стартових шахедних, ракетних позиціях і аеродромах оці пустопорожні малюночки друкує зелена ОПа, бо вони корисни так само як і клікушеськи прохання до бога "спасі і сахрані"
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29.12.2023 12:34 Відповісти
Таке враження що ти кацап - п*дорас 🤣
Гніда тупа, кремль рідний для Зе клоуна, як він може про таке думати.
Думай головой, а не сракой.
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29.12.2023 12:36 Відповісти
Чудовий зразок логіки дебіла! Якщо ми розхерячимо кремль, то Україна відразу переможе. Тобто, якщо параша розхерячить Банкову з ОПою, то переможе параша, так дебіле?
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29.12.2023 13:54 Відповісти
Подоляцьке ху*ло яке зажищає кремль і путіна - йди гандон по адресі крейсера масква.
Вас дебілів знищувати треба так що нові не народжувались.
Вас так в холодний піт і кидаєвід одної думки що кремль може бути знищений.
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29.12.2023 13:58 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
показати весь коментар
29.12.2023 12:49 Відповісти
Хто, Зе клоун буде будувати заводи під землею ?
На кой воно йому і Дєрмаку треба.
Спочатку треба відсторонити від влади кремлівську агентуру, а потім вже руки будуть розв'язані.
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29.12.2023 14:00 Відповісти
Це фантастика. Ми не німці і не британці. Ми чемпіони світу тільки по корупції.
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29.12.2023 19:17 Відповісти
Це реальність, яка здійснилася 70 років тому назад.
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29.12.2023 19:20 Відповісти
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29.12.2023 21:15 Відповісти
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29.12.2023 21:16 Відповісти
Санитары пациента прое...и, Байден у него виноват
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30.12.2023 08:30 Відповісти
Треба більше асфальту. Більше барабанів і пунктів невсратості з мультиварками. Владімір сцаничь, ми с табой! Гундось про потужну помсту 👊
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29.12.2023 13:13 Відповісти
...какаразнічним хвойдам, дермакам-арагнідам Зєльди потрібні аргументи для "мирних переговорів" з ******..
писи... за дебільний вирок-2019 "квартальських приколістів" розраховується кров'ю уся Україна , а не тілько 73%вий лохторат (який втік закордон у перших рядах), частина з яких, особливообдарованих, й досі не зробила висновків
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29.12.2023 13:53 Відповісти
Не боїться худоба адекватної відповіді України. Чи повернутий вже 1 млрд дол. вкрадений на початку вторгнення? Чи вернули вкрадені кошти за яйця по 17 грн? (рєзнікову треба своїми розраховуватися). Чому злодії не вертають і не сидять по тюрмам? Повернені кошти могли б піти на озброєння.
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29.12.2023 13:55 Відповісти
Чому злодії не вертають і не сидять по тюрмам?
Тому що це Україна. За крадіжки в нас саджають тільки якщо ти не поділився вкраденим з керівництвом і правоохоронними органами. А таких дурних нема.
А гроші вже ніхто не поверне. Вони в швейцарських банках.
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29.12.2023 19:13 Відповісти
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29.12.2023 14:01 Відповісти
Ні, щоб зробити для смартфонів оперативну карту польоту ракет і дронів. Вони зробили реєстр котиків і собачок. Вранці надімною пролетіло з чихающою турбіною. Через 20 секунд вибухнуло, мабуть на Лук'янівці. Навіть цих 20 секунд достатньо, щоб трохи заховатись від потенційно небезпечних місць.
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29.12.2023 20:45 Відповісти
Так в Київі був прильот, чи тільки збиті бадали?
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30.12.2023 00:06 Відповісти
 
 