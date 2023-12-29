У Києві внаслідок обстрілу загинули 9 осіб, ще 30 постраждали (оновлено)

Російські загарбники обстріляли Київ, внаслідок чого загинули 9 осіб.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМВА повідомили: "Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 17 постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється".

В Подільському районі:

- загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

У Святошинському р-ні:

- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

- загорання трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.



У Шевченківському р-ні:

- загорання в недобудованому бізнес-центрі;

- пошкодження житлового будинку;

- загорання на території гаражів (ліквідовано);

- пожежа на території складських приміщень;

- на території нежитловій забудові.



В Дарницькому р-ні:

- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;

- одного приватного будинку.

Без пожеж.

Також пошкоджено будівлю станції метро Лук’янівська, вхід до метро закритий, потяги проїжджають станцію без зупинок.

Згодом у КМВА заявили, що після опрацювання оперативних зведень змінилися дані щодо потерпілих. На цю хвилину виявлено одного, а не двох загиблих. 21 особу поранено.

О 12:37 мер Віталій Кличко повідомив, що тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих.

У КМВА зазначили, що 24 особи дістали поранення. 20 постраждалих госпіталізовано.

Станом на 13:07 стало відомо про ще одного загиблого. Тіло третього загиблого дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі.

Станом на 14:43 відомо про ще одного загиблого, тіло якого дістали з-під завалів. Кількість жертв зросла до 4. Постраждали 29 осіб.

Пресслужба КМВА повідомила про 5 загиблого. Станом на 15:35 в Києві, внаслідок ракетного удару:

- загинуло 5 осіб;

- постраждало 30 осіб.

У ДСНС повідомили, що станом на 16:29 з-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи. Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано. Роботи тривають.

Мер Віталій Кличко згодом повідомив: "Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до 7 людей".

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Пізніше у ДСНС повідомили, що станом на 18:00 у Шевченківському районі ліквідовано пожежу 2 складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м.

"Загалом, внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 – постраждало (з яких 8 осіб – врятовані з-під завалів). Роботи тривають. Інформація щодо потерпілих оновлюється", - розповіли у відомстві.