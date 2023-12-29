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Президент Латвії Рінкевичс про ракетний удар РФ: Терористи продовжують масовані обстріли українських міст

рінкевич,едгар

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Латвії написав у Twitter (X).

"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти – це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.

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Автор: 

ракети (4021) Рінкевичс Едгарс (177)


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ПОТУЖНА заява, блд!
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29.12.2023 11:14 Відповісти
Ні нажаль...
От як би стурбованість виразив би, то було б значно легше

P.S. глибоку...
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29.12.2023 11:19 Відповісти
Для коментаторів.Бажаєте обісрати зах.політиків-краще їдіть у коменти до арестовича і йому натикайте.Для цього цій обстріл і був зроблений щоб свій гнів виплюнути на захід,владу,військових і ще кого завгодно.Шоб посіяти страх зневіру.
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29.12.2023 11:35 Відповісти
це помста була за їх десантний корабель ..ось подивитись кацапи зроблять цю заяву ..а ми на маленькі дрони надіємось другий рік ...як в казці про 3 поросят виходить ..
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29.12.2023 11:38 Відповісти
Таку атаку треба готувати не один тиждень, а корабель бахнули коли? Очевидно, орки готували цю атаку на новий рік...
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29.12.2023 12:12 Відповісти
Він часом не капітан, цей Рінкявічус?
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29.12.2023 12:31 Відповісти
Президент правильно їх назвав . Україна повинна прийняти цю назву на законодавчому рівні . Недокраїна - терорист , істоти , які мешкають там - терористи . А Українські дипломати повинні працювати , щоб цю мерзоту інакше, як терористами не називали в світі .
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29.12.2023 12:31 Відповісти
 
 