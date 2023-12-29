Президент Латвії Рінкевичс про ракетний удар РФ: Терористи продовжують масовані обстріли українських міст
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Латвії написав у Twitter (X).
"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст", – зазначив Рінкевичс.
За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти – це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.
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От як би стурбованість виразив би, то було б значно легше
P.S. глибоку...