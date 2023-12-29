Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала РФ щонайменше $1,27 млрд
Вночі та вранці 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше $1,273 млрд.
Відповідні розрахунки оприлюднила Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом ворог випустив по Україні:
- 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
- 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 пусків - 50 млн дол.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол.
Вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд дол.
Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.
Балістична ракета "Іскандер-М"може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 42 млн дол.
Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 - по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.
Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис дол.
Будь ласка, зачекайте...
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До речі - я тобі й не намагався щось пояснювати . Я тебе знати не знаю , то що тобі від мене треба , чувак ?
Чи я тебе займав ? То якого х тобі від мене треба ! Здрисни і шоб я тебе більше не бачив , імбецил .
це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів
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Виручка це не дохід
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Тут хоч пояснюй хоч ні .
кончене, ти писало, я тобі відповів,, і ти тут будеш щось ще пердіти, що ти мене не займало?
Хоча під словом - тут , я мав на увазі лише гілку Цензора , а не тебе , барана тупого .
Якби це стосувалось тебе , я б написав - ЙОМУ хоч пояснюй хоч ні .
Де і в яких пробірках вас таких - декоративних вирощують .?
На них можно было сделать ракеты и вдарить ими по параше.
А они деньги Ху#ла считают.
більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .
а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
https://24tv.ua/economy/ru/rossija-prodaet-gaz-i-neft-skolko-zarabotala-strana-agressor-na-toplive-jekonomika_n2433651
Тобто 2-3 дні і все компенсували ??
Байден міг прислати ф-22, їх і так не видно, тож навіть Єлдак не зможе наказати шоб наші ж їх збили. Може Невзоров правий шо ненавидить НАТО за недостатню підтримку. Ну, можуть повторити, як з Литвиненком - ядерними матеріалами атакували Лондон, НАТО - і у відповідь тривожне хлюпання чаєм і обурені заяви Англії. І з боку боліт класичне - Етоніми, Авидакаж*те - і зробили терориста госдупером - ну, типу депутата Ради у нас.
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- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років
АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
Какие дроны?
Россияне даже совсем голодными
Будут радоваться
Что убили украинцев
Им неважны их потери
Они потеряли 20 миллионов во 2 мировую
Вы думаете - они плачут ?
Они гордятся этой цифрой
Они носятся с ней,словно это их главное достижение
Это не народ
Это огромная стая ублюдков
Это хуже Хамаса
ХАМАС мечтает убить только израильтян
А русские - весь мир хотят истребить
Дякую!
Війна це взагалі дуже дорога справа. Чи Україна на святому дусі воює? 200 млн. $ на день Україна витрачає на війну. І що, це ж не рентабельно, мабуть треба рахувати скільки з цих грошей могли б піти на пенсії та інвестиції?
Нормальний незаангажований специаліст підтвердить, що власне виробництво цих ракет для економіки рф не може і не коштує таких коштів.
Тому що в рф це !власне виробництво! Реально коштують в них тільки комплектуючі та імпортовані Шахеди.
Собівартість запущених по Україні ракет значно менша вартості їх продажу
@777AFU
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https://twitter.com/777AFU/status/1740702397247443234 4 ч
Если у нас еще остались ракеты С300, почему мы не можем ними стрелять по Таганрогу, Ейску, Белгороду или Ростову где находится штаб командования мордора,до него от фронта 175 км, а С300 летит на 200,где наши С200, насрать, что они не точные, прилетит десяток в город и уже за.....бись