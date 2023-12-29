Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала РФ щонайменше $1,27 млрд

Вночі та вранці 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше $1,273 млрд.

Відповідні розрахунки оприлюднила Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом ворог випустив по Україні:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

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Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 пусків - 50 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол.

Вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

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Балістична ракета "Іскандер-М"може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 42 млн дол.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 - по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис дол.