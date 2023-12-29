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Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала РФ щонайменше $1,27 млрд

сумщина,конотоп

Вночі та вранці 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше $1,273 млрд.

Відповідні розрахунки оприлюднила Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом ворог випустив по Україні:

  • 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну ракету Х-59.

Читайте: Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 16 осіб, 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей, - генпрокурор Костін

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 пусків - 50 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол.

Вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

Також читайте: На територію Польщі під час атаки РФ з України залетів "невідомий об’єкт"

Балістична ракета "Іскандер-М"може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - 42 млн дол.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 - по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис дол.

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021)


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Топ коментарі
+25
та насрати, скільки росія витратила. вони за кілька днів це відіб'ють продажами вуглеводнів.

більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .

а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
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29.12.2023 12:59
+16
ЩЕ раз бо видно всі не розуміють:
- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років

АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
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29.12.2023 13:03
+12
Ватні голодні пенсіонери мають бути в захваті
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29.12.2023 12:52
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Ватні голодні пенсіонери мають бути в захваті
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29.12.2023 12:52 Відповісти
це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів
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29.12.2023 12:59 Відповісти
Виручка це не дохід
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29.12.2023 13:01 Відповісти
Тут хоч пояснюй хоч ні .
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29.12.2023 13:05 Відповісти
дурню, а ти намагалось щось пояснити? чи аби перднути? різницю між виручкою, доходом і прибутком я знаю не гірше за тебе. це до того, що кацапам пофіг скліьки коштувала атака, і що могли б зробити у себе, а ти д...б, будеш тут диванним икзпердом розповідати що пояснювати чи ні.
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29.12.2023 15:45 Відповісти
Намагався , мабуть сотні разів вже . Але потім набридло і облишив . Бо товстолобикам щось пояснювати , лише витрачати час .
До речі - я тобі й не намагався щось пояснювати . Я тебе знати не знаю , то що тобі від мене треба , чувак ?
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29.12.2023 16:21 Відповісти
не намагався, не знаєш, то , бо я від тебе нічого не хотів і тобі не писав, а ти сернуло.
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29.12.2023 22:09 Відповісти
Ти шо штріх , ти хворий . ? Та сам іди нах , шизоїд . !!
Чи я тебе займав ? То якого х тобі від мене треба ! Здрисни і шоб я тебе більше не бачив , імбецил .
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29.12.2023 22:19 Відповісти
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30.12.2023 06:35 Відповісти


це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів

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Виручка це не дохід

Відповісти Керування спамом Мені подобається 8



Тут хоч пояснюй хоч ні .

кончене, ти писало, я тобі відповів,, і ти тут будеш щось ще пердіти, що ти мене не займало?
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30.12.2023 06:36 Відповісти
. Отже я таки був правий коли написав - тут хоч пояснюй хоч ні . !! Бо бачу тобі аж ніяк не доходить .
Хоча під словом - тут , я мав на увазі лише гілку Цензора , а не тебе , барана тупого .
Якби це стосувалось тебе , я б написав - ЙОМУ хоч пояснюй хоч ні .
Де і в яких пробірках вас таких - декоративних вирощують .?
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30.12.2023 11:46 Відповісти
не виправдовуйся шавка паршива, ти написало, під відповіддю мені, тому й стосувалося мене, от жеж тупориле.
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30.12.2023 12:44 Відповісти
Хто ти таке щоб я перед тобою виправдовувався .? Якесь лайно собаче . Залізь за плінтус і не тявкай .
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30.12.2023 12:56 Відповісти
тут тільки ти шавка паршива тявкаєш
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30.12.2023 13:00 Відповісти
я вкурсі, і що?
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29.12.2023 15:42 Відповісти
А ВВП менше, ніж у Бразилії.
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29.12.2023 13:08 Відповісти
В 23 році, по нинішньому курсу, буде як у Поляків.
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29.12.2023 13:13 Відповісти
Виходить що по рашистським міркам Польша вже наддержава!
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29.12.2023 13:24 Відповісти
Якщо порахувати що Поляків всього 25 млн, то це для кацапів недосяжний рівень…
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29.12.2023 13:27 Відповісти
Максимум прибутку котрий планує отримати Московія (т.з. "роССія") за нафту і нафтопродукти у 2013 році складає 183 млрд баксів, тож засунь свій висєр "Lex Lexton" собі в дупу. А треба ще й підтримувати свої міста та села, виплачувати зарплатню посадовцям, держструктурам, вчителям, лікарям, комунальним підприємствам і т.п. А що там з витратами на інше озброєння?! Тому не варто тут ХРІНЬ писати аби підлабузнювати рашистам!!!
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29.12.2023 13:23 Відповісти
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составили 285 миллиардов долларов
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29.12.2023 15:45 Відповісти
отож дохід близько 1 млрд на день. Таки дохід
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30.12.2023 01:25 Відповісти
ублюдок, до чого мені твій висер про доходи підарасії в 2013!!!! році
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29.12.2023 15:47 Відповісти
ЕС им все возместит.И еще сверху накидает.
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29.12.2023 12:56 Відповісти
То що, ЄС вже у "друзях" кремлядям? А чого тоді московити (т.з. "роССіяни") брудом закидують європейців, чим невдоволені?!
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29.12.2023 13:26 Відповісти
Мало вуглеводнів купують у раші, хочуть, щоб більше.
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29.12.2023 15:37 Відповісти
Для сравнения лучше посчитайте, сколько денег в 2019-2022-м закатано в асфальт.
На них можно было сделать ракеты и вдарить ими по параше.
А они деньги Ху#ла считают.
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29.12.2023 12:58 Відповісти
Толк будет, когда таких рыбок гуппи как ты лишат избирательных прав.
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29.12.2023 13:19 Відповісти
Рыбка гуппи тут ТЫ. Я в отличии от тебя не голосовал за зелень.
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01.01.2024 12:31 Відповісти
Ты только сейчас очнулся? Иди похмелись, попустит.
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01.01.2024 13:12 Відповісти
Важней то что делается и не делается СЕЙЧАС
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29.12.2023 13:19 Відповісти
Сейчас твоими избранниками делается всё для победы Ху#ла и не делается ничего для победы Украины. Украина держится не благодаря твоим зебилам, а вопреки им.
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29.12.2023 13:21 Відповісти
За сьогодні якраз повернуть гроші продажем нафти та газу яку купить той же Захід вже з урахуванням ,, потужних санкцій,,
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29.12.2023 12:58 Відповісти
так иди и перекрой газопровод в Европу! он ведь через Украину идёт, следовательно Нафтогаз спонсирует московию. так
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29.12.2023 13:28 Відповісти
Я б перекрив. З радістю. Якби мав таку технічну можливість.
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29.12.2023 13:34 Відповісти
та насрати, скільки росія витратила. вони за кілька днів це відіб'ють продажами вуглеводнів.

більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .

а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
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29.12.2023 12:59 Відповісти
За дві доби кацапня отримує $ 1 000 000 000. Отже названа сума 1,27млрд -- це як комарик укусив. Навіть не помітять.
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29.12.2023 15:23 Відповісти
А скільки параша заробляє на нафті то газу на день?

https://24tv.ua/economy/ru/rossija-prodaet-gaz-i-neft-skolko-zarabotala-strana-agressor-na-toplive-jekonomika_n2433651

Тобто 2-3 дні і все компенсували ??
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29.12.2023 12:59 Відповісти
Головне шо сусіди Єлдака і Зелі можуть при звуці тривоги вдягати..... ні, не бронежилет, а навушники з веселим ржанням Лисого з Ква.рталу, бо туди ГАРАНТОВАНО не прилетить(хіба що наша ракета ППО випадково )
Байден міг прислати ф-22, їх і так не видно, тож навіть Єлдак не зможе наказати шоб наші ж їх збили. Може Невзоров правий шо ненавидить НАТО за недостатню підтримку. Ну, можуть повторити, як з Литвиненком - ядерними матеріалами атакували Лондон, НАТО - і у відповідь тривожне хлюпання чаєм і обурені заяви Англії. І з боку боліт класичне - Етоніми, Авидакаж*те - і зробили терориста госдупером - ну, типу депутата Ради у нас.
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29.12.2023 13:00 Відповісти
Так і піши , 1,27 млрд долларов - вибросіл в пропасть .
.
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29.12.2023 13:03 Відповісти
В рашці на це насрать, вони ладні і далі щі лаптями хлебать
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29.12.2023 13:03 Відповісти
ЩЕ раз бо видно всі не розуміють:
- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років

АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
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29.12.2023 13:03 Відповісти
не будут. просто у них с финансами не так все и плохо
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29.12.2023 13:21 Відповісти
100%
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29.12.2023 15:51 Відповісти
Відповідь буде? Ще кілька розбитих вікон у мацква-сіті?
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29.12.2023 13:05 Відповісти
і навіть того немає
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30.12.2023 01:27 Відповісти
У більшості москалів та частина нейронів, що відповідає за честь, гідність, самоповагу просто відсутня. Головний кайф для них - насрати під дверима сусіда, або в ліфті. А головні засранці роблять це в кремлі і на лубянці. Нікчемні виродки ці нащадки татаро-монгольського іга. Не знаю - чи є Бог на світі, але дуже хочеться, щоб Він втопив всіх москальских дегенератів у їх власному лайні.
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29.12.2023 13:05 Відповісти
Це точно, у всіх моїх знайомих в кого кацапи обнесли квартиру/будинок була накладена купа, в кого серед кімнати, в кого на ліжку, в кого на кухні на столі. Це якісь психологічні розлади чи дійсно ота "духовная скрєпа" котра за це якраз і відповідає.
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29.12.2023 14:39 Відповісти
Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала кацапам щонайменше $1,27 млрд... А скільки нам коштувала?...
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29.12.2023 13:05 Відповісти
Ціни умовні, там все робиться за срублі, що неможуть імпортують за юані.
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29.12.2023 13:06 Відповісти
Зєльониє, коли полетять наші 1000 дронів одночасно на ма-а-аскву ?!!!!! Де українські шахеди ? Чому ахмєтови, пінчуки, тарути та інші не спонсорують їх масове виготовлення ?!!! Чи ви серіалами будете бомбити ?!
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29.12.2023 13:08 Відповісти
Ахметов готовит выпуск свистков, Пинчук - содержит пенсионера Кучму, а Тарату подкармливает бабу Юлю...
Какие дроны?
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29.12.2023 13:12 Відповісти
Рашисты у нас украли намного больше: зерна, металла, транспорта, оборудования, земли, газа, заводов, разного рода бизнеса, недвижимости и т.п.
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29.12.2023 13:08 Відповісти
Ну и что ?
Россияне даже совсем голодными
Будут радоваться
Что убили украинцев
Им неважны их потери
Они потеряли 20 миллионов во 2 мировую
Вы думаете - они плачут ?
Они гордятся этой цифрой
Они носятся с ней,словно это их главное достижение
Это не народ
Это огромная стая ублюдков
Это хуже Хамаса
ХАМАС мечтает убить только израильтян
А русские - весь мир хотят истребить
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29.12.2023 13:11 Відповісти
Російські люди ніколи не будуть щасливі, знаючи що хтось живе краще за них.А оскільки до прогресу вони не здатні , злість і фрустрація - є постійним душевним станом росіян. Шарль де Голь.
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29.12.2023 15:55 Відповісти
Прекрасная цитата!
Дякую!
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29.12.2023 16:00 Відповісти
Це якийсь ********** максимального рівня кожен раз підраховувати вартість цих масованих пусків.
Війна це взагалі дуже дорога справа. Чи Україна на святому дусі воює? 200 млн. $ на день Україна витрачає на війну. І що, це ж не рентабельно, мабуть треба рахувати скільки з цих грошей могли б піти на пенсії та інвестиції?
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29.12.2023 13:13 Відповісти
Це на згадку тим діячам, які в 90х та 2000х, нам розповідали, як Україні дорого і не доцільно утримувати власну армію. Вони в більшості своїй зараз в Монако та кацапії, но дехто і тут досі, Йуля недавно про конабіс і мобілізацію вещала..
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29.12.2023 13:19 Відповісти
Самое тупое действие по отношению к рашке - считать , переводить что-то на деньги . Доходов хватит на всё с лихвой , а быдло и голодное за идею бесплатно поработать может .
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29.12.2023 13:18 Відповісти
Походу самая сильная ракетная атака за все время? Людей много погибло и пострадало Эти с-ки за все должны ответить.
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29.12.2023 13:19 Відповісти
Це все буде продовжуватись роками, як ***** і обіцяло кітайозам. Усі санкції до сраки, поки кацапи можуть продавати нафто-газ. Тільки тотальне ембарго на увесь кацапський експорт може припинити це. + санкції на усіх, хто буде порушувати ембарго + закриття усіх західніх заводів, фабрик, банків та інших бізнесів. А ось імпорт товарів, які не можуть бути викоростані у війсковій сфері, можна пом'якшити. Тоді валюта буде швидко витікати, почнеться гіперінфляція, дефіціт як у совку, потім крах економіки та й самого лаптестану.
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29.12.2023 13:24 Відповісти
Вони використали лише частину з того, що готували для нас на новорічну ніч.
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29.12.2023 13:31 Відповісти
Ви що, в кремлівські бухгалтери найнялися?
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29.12.2023 13:36 Відповісти
Хто з фахових людей серйозно сприйме цей клікбейтний висер журналістів Економічної правди?!

Нормальний незаангажований специаліст підтвердить, що власне виробництво цих ракет для економіки рф не може і не коштує таких коштів.

Тому що в рф це !власне виробництво! Реально коштують в них тільки комплектуючі та імпортовані Шахеди.
Собівартість запущених по Україні ракет значно менша вартості їх продажу
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29.12.2023 13:37 Відповісти
Что ж вы, суки, чужие деньги считаете? Жаба душит?
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29.12.2023 13:38 Відповісти
Рокети вони маринувати не будут, тому цей ******** грошей...то таке...
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29.12.2023 13:46 Відповісти
а втрати України вже порахували, нах мені їхні витрати.
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29.12.2023 13:48 Відповісти
Підтримую повністю.
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29.12.2023 13:56 Відповісти
Якась цінова маячня...Свинособаки самі ці ракети виготовляють,а не в "піндосів"купляють..Сміливо вартість цього залізячча можно поділити на 10..
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29.12.2023 14:17 Відповісти
Дуже цинічно все переводим в гроші,а скільки Україна втратила від варварських атак ворога ,скільки невиних людей загинули ,скільки покалічено ,скільки втратили житло ,скільки матеріальної шкоди завдав ворог ?
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29.12.2023 14:35 Відповісти
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1740702397247443234 4 ч

Если у нас еще остались ракеты С300, почему мы не можем ними стрелять по Таганрогу, Ейску, Белгороду или Ростову где находится штаб командования мордора,до него от фронта 175 км, а С300 летит на 200,где наши С200, насрать, что они не точные, прилетит десяток в город и уже за.....бись
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29.12.2023 18:13 Відповісти
 
 