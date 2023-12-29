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Алкогольний магнат Черняк отримав підозру від СБУ за можливе фінансування збройної агресії РФ проти України

сбу

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби Безпеки України.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

"Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", - сказано в заяві.

Також відомо, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

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Під час обшуків офісів холдингу Global Spirits, власником якого є Євген, виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

Як зазначається в повідомлені на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Станом на зараз, вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні. ФОТО

Автор: 

СБУ (12805) підозра (767)


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Топ коментарі
+18
Це не чістка. Просто на його капітал поклав глаз хтось із ОПи. Хто саме, скоро дізнаємося
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29.12.2023 21:38
+14
Попри повномасштабне вторгнення, підприємство НАК "Нафтогаз України" продовжило вести бізнес із країною-агресором і сприяло транспортуванню через територію України природнього газу і нафти , що забезпечило надхоження до бюджету рф мільярдів долларів , що були використані на фінансування збройних сил рф , вбивству військовослужбовців ЗСУ і мирних громадян України.
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29.12.2023 21:34
+12
"Железная пята новой олигархии" Час первая "Зачистка"
наступними будут сігаретчики - Андруша в сігаретно-ларьочному бізнесі ветеран

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29.12.2023 21:24
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як тяжко чистити авгієві стайні
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29.12.2023 21:19 Відповісти
Це не чістка. Просто на його капітал поклав глаз хтось із ОПи. Хто саме, скоро дізнаємося
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29.12.2023 21:38 Відповісти
Хоч би швидше зжерли один одного
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29.12.2023 22:20 Відповісти
І з чого ж вони ту "Хортицю" басдяжили?
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29.12.2023 21:21 Відповісти
Це одна з найгнидніших гнид...
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29.12.2023 21:22 Відповісти
Чергова шоу біз 95 кварталу,після папи карло
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29.12.2023 21:23 Відповісти
"Железная пята новой олигархии" Час первая "Зачистка"
наступними будут сігаретчики - Андруша в сігаретно-ларьочному бізнесі ветеран

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29.12.2023 21:24 Відповісти
Його теж зачистять через деякий час
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29.12.2023 21:31 Відповісти
гра називається "Олігарх", правила прості:.....
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29.12.2023 23:55 Відповісти
треба бюджет поповняти
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29.12.2023 21:30 Відповісти
Попри повномасштабне вторгнення, підприємство НАК "Нафтогаз України" продовжило вести бізнес із країною-агресором і сприяло транспортуванню через територію України природнього газу і нафти , що забезпечило надхоження до бюджету рф мільярдів долларів , що були використані на фінансування збройних сил рф , вбивству військовослужбовців ЗСУ і мирних громадян України.
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29.12.2023 21:34 Відповісти
Попри кацапню є ще договори з країнами імпортерами. Не можна просто взяти і зупинити транзит. Нормальним сусідам треба ще інфраструктуру підготувати для поставок з інших джерел щоб не лишитись без газу.
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30.12.2023 00:25 Відповісти
Цей незручний момент коли ти топиш за Ze на преZeдентських виборах, а потім новиє Z-ліца віджимають твій біZнес.
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29.12.2023 21:42 Відповісти
Найсмішніше, що кацапи проти нього порушили справу за фінансування ЗСУ... Ось так він хотів сидіти на двох стільцях і виробляти бухлішко і в Україні, і за порєбріком.
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29.12.2023 21:51 Відповісти
нам би в Міноборони десяток таких менеджерів як черняк

цей міг би зкрутити значну частину з мільйона дронів, обіцяних Президентом
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29.12.2023 22:04 Відповісти
Черняк, це наймерзотніша потвора в українському бізнесу.
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29.12.2023 22:25 Відповісти
"Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", Джерело:

Враховуючи такий розмір обороту, хтось вірить що він сяде?

Ідеально було б "випадково застрелений при спробі втечі,"... але не з нашими владцями.
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29.12.2023 22:29 Відповісти
Досить дивно, але чомуь видалено моє повідомлення та водночас прибрали з тексту статті згадку про те, що спочатку МВС рашки, в липні 2023 року подало в розшук Черняка за ніби то "спонсорство тероризму", бо він сплачував гроші на ЗСУ? Тоді чому наші органи лише зараз розпочали свої дії щодо цього алкогольного магната. Чому наші органи ніяк не реагували на бізнес Черняка в РФ, аж поки москалота не оголосила його в розшук у липні цього року? Бо, як зазначається, він лише у вигляді податків і зборів сплатив до бюджету РФ у 2022 р. 6 мільярдів гривень, в перерахунку з фублєй. І чи не перейде тепер бізнес Черняка до людей Єрмака?
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29.12.2023 22:31 Відповісти
Интересно, сколько "гринфэмэли" заплатила налогов в бюджет рашки за прокат своих сериальчиков на росийских ТВ каналах? Или это другое? Кажется, СБУ малюка не очень эффективно работает.
Правильно выше писали, газ качают, нефть качают, филиалы международных кампаний спокойно работают в Украине и рашке, и это как бы нормально, а здесь Черняк крайний оказался.
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29.12.2023 22:31 Відповісти
Черняк ще той мутняк. Але він не ворог. Він заробляв на російському ринку, платив податки ,але він виводив бабло звідти. Більшу частину в США, але щось трошки і до нас потрапляло, в тому числі на ЗСУ. А тепер його місце займе якийсь дагестанець, який точно ні копійки до нас не виведе. Погано, що ізбушка на цю історію дивиться не як державна служба, а як дерібанщики під замовлення.
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29.12.2023 22:32 Відповісти
я би дав можливість йому збільшити постачання алкоголю в рашку в 1000 разів - зіпються всі. навіть пуйло!
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29.12.2023 22:32 Відповісти
+ 100! а також....

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29.12.2023 23:58 Відповісти
Черняк звісно та ще мерзота, але ж він споював москалів, це помякшуюча обставина
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30.12.2023 00:12 Відповісти
Дерьмакам та агрохіміям чужих грошенят закортіло... В котрий вже раз...
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30.12.2023 07:01 Відповісти
Фирма Хортица? Чья фирма? Тоже наверное подлежит проверке. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.12.2023 11:24 Відповісти
 
 