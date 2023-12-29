Алкогольний магнат Черняк отримав підозру від СБУ за можливе фінансування збройної агресії РФ проти України
Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби Безпеки України.
За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.
"Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", - сказано в заяві.
Також відомо, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.
Під час обшуків офісів холдингу Global Spirits, власником якого є Євген, виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.
Як зазначається в повідомлені на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Станом на зараз, вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
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наступними будут сігаретчики - Андруша в сігаретно-ларьочному бізнесі ветеран
цей міг би зкрутити значну частину з мільйона дронів, обіцяних Президентом
Враховуючи такий розмір обороту, хтось вірить що він сяде?
Ідеально було б "випадково застрелений при спробі втечі,"... але не з нашими владцями.
Правильно выше писали, газ качают, нефть качают, филиалы международных кампаний спокойно работают в Украине и рашке, и это как бы нормально, а здесь Черняк крайний оказался.