Алкогольний магнат Черняк отримав підозру від СБУ за можливе фінансування збройної агресії РФ проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби Безпеки України.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

"Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", - сказано в заяві.

Також відомо, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

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Під час обшуків офісів холдингу Global Spirits, власником якого є Євген, виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

Як зазначається в повідомлені на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Станом на зараз, вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

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