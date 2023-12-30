У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція. ФОТО

У селі Шегині на Львівщині, на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Львівської області.

"Увага‼️ У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий. Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається.



