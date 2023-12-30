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Новини
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У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція. ФОТО

шегині

У селі Шегині на Львівщині, на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Львівської області. 

"Увага‼️ У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий. Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Блокування кордону: у чергах перебувають понад 8,4 тис. вантажівок на в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається.

У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція 01
У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція 02

Автор: 

кордон (4762) патрульна поліція (1441) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+14
Рішуча відповідь поляків на заліт ракети.
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30.12.2023 09:52
+6
невже, ракету знайшли?
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30.12.2023 09:48
+5
польські фермери і далекобійники мають виразити протест з приводу цього неподобства, бо тільки їм дозволено закривати пункти пропуску на україно-польському кордоні
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30.12.2023 09:53
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невже, ракету знайшли?
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30.12.2023 09:48 Відповісти
Ні, старосту прикордонної гміни, який обісрався від страху під час прольоту ракети так, що від вибухової детонації кишкових газів рознесло місцевий сарай.
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30.12.2023 09:56 Відповісти
Рішуча відповідь поляків на заліт ракети.
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30.12.2023 09:52 Відповісти
польські фермери і далекобійники мають виразити протест з приводу цього неподобства, бо тільки їм дозволено закривати пункти пропуску на україно-польському кордоні
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30.12.2023 09:53 Відповісти
Мабуть до нас шось завозять.
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30.12.2023 09:57 Відповісти
ф 16?
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30.12.2023 09:58 Відповісти
Асфальт.
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30.12.2023 11:02 Відповісти
Тсс...
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30.12.2023 09:59 Відповісти
Трасу ремонтують з нашого боку. По фото видно.
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30.12.2023 10:32 Відповісти
ОПа преЗеДента дала розпорядження прикордонникам приєднатись до блокади кордону?..
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30.12.2023 10:00 Відповісти
Пани блокують кацапську ракету?
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30.12.2023 10:00 Відповісти
Рух вiдновлено...
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30.12.2023 10:17 Відповісти
А шо, може ракетку кацапську протестувальники заблокували??? 🤔🤔🤔
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30.12.2023 10:20 Відповісти
Їхала поважна дупа.
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30.12.2023 10:21 Відповісти
інвалідів 3 групи не пускали
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30.12.2023 10:31 Відповісти
И не только их! Удалил свое сообщение, но уже появилась подтверждающая информация! Это не паны не пускают! Это "Наши Слуги" не выпускают!
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30.12.2023 10:37 Відповісти
мабуть рух був заблокований через те, що з території України, прорашистським польським холуям- блокераторам , рашисти перевозили за весь період блокування для України кордону, зарплату, плюс новорічні преміальні....?х/зн?
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30.12.2023 11:03 Відповісти
Не пишите хрень, больше читайте!
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30.12.2023 11:40 Відповісти
тобто Ви вважаєте,що блокування для України кордону з ЄС із нарушенням все тих же законів ЄС, прорашистськими польськими холуями ,де вже ,в результаті блокування ,померло четверо українців ,відбувається за їхні особисті кошти.а не за кошти рашистського недомірка???Не читайте рашистську хрень .
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30.12.2023 14:39 Відповісти
У селі Шегині на Львівщині, на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух.
У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається. Джерело:
***********
Кацапський десант висадився в Шегинях?
Ніхто нічого не каже тільки тоді, коли не контролюють ситуацію.
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30.12.2023 12:39 Відповісти
 
 