У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція. ФОТО
У селі Шегині на Львівщині, на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Львівської області.
"Увага‼️ У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий. Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається.
Топ коментарі
+14 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар30.12.2023 09:52
+6 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар30.12.2023 09:48
+5 Super Gut
показати весь коментар30.12.2023 09:53
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У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається. Джерело:
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Кацапський десант висадився в Шегинях?
Ніхто нічого не каже тільки тоді, коли не контролюють ситуацію.