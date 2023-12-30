Зранку у Севастополі чули вибух. Развожаєв каже, що знищено надводний безпілотник
Зранку 30 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито знищення надводного безпілотника.
"За інформацією від військових, за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з вертольотів знищено БЕК", - стверджує Разважаєв.
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Саша Пончик
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walshebneg
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Super Gut
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