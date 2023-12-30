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Новини Війна
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Зранку у Севастополі чули вибух. Развожаєв каже, що знищено надводний безпілотник

севастополь

Зранку 30 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито знищення надводного безпілотника.

"За інформацією від військових, за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з вертольотів знищено БЕК", - стверджує Разважаєв.

Також читайте: Ввечері 27 грудня в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів

Автор: 

вибух (4446) Севастополь (554)


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Ага, черговим кораблем
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30.12.2023 09:56 Відповісти
Пів кацапського флоту пішло на дно а в них все в порядку. Значит ціль досягнуто.
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30.12.2023 10:01 Відповісти
Пишуть Шольц таки дає чемодани після вчорашньої атаки..
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30.12.2023 10:07 Відповісти
Ви просто уявіть собі: країна, яка немає власного військового морського флоту, вже знищила 20% чорноморського флоту противника, у тому числі флагман і підводний човен.
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30.12.2023 10:41 Відповісти
 
 